https://uz.sputniknews.ru/20260714/kak-namanganskaya-oblast-sotrudnichaet-s-rossiey-59029218.html

Промышленность, образование и миграция: как Наманганская область сотрудничает с Россией

Промышленность, образование и миграция: как Наманганская область сотрудничает с Россией

Sputnik Узбекистан

По словам главы администрации региона, российские технологии применяют в строительной, фармацевтической и других отраслях промышленности области, открывая тем самым широкие возможности для двустороннего сотрудничества

2026-07-14T18:05+0500

2026-07-14T18:05+0500

2026-07-14T18:07+0500

видео

эксклюзив

общество

наманганская область

узбекистан

россия

сотрудничество

промышленность

образование

трудовая миграция

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По данным Национального комитета РУз по статистике, в настоящее время в Наманганской области проживает более 3,2 млн человек. В январе–мае 2026 года внешнеторговый оборот региона составил $732,3 млн. Как сообщил хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан, сегодня Российская Федерация является основным партнером региона. Недавно в рамках Совета сотрудничества между Узбекистаном и Россией при участии президента и губернатора Ленинградской области мы провели презентацию, на которой представили новые проекты, находящиеся на стадии реализации, добавил он.Из Наманганской области в Россию в основном экспортируют текстиль и продукты питания.Наманганская область ведет работу с российскими инвесторами по созданию курортных зон, а также в сферах высшего и среднего образования.У нас хорошо налажено сотрудничество с высшими учебными заведениями. Теперь нужно постепенно уделять больше внимания профессионально-техническому образованию. Потому что наша цель — подготовить молодежь среднего звена к профессии и обеспечить ее конкурентоспособность на рынке труда, добавил он.По словам хокима, российские технологии используют в строительной, фармацевтической и других отраслях промышленности области, открывая широкие возможности для двустороннего сотрудничества.В области ведут системную работу по профессиональной подготовке граждан, выезжающих за рубеж для трудовой деятельности, а также по обучению их языкам и обеспечению достойной работой.Он рассказал, что каждый раз во время своих визитов в Россию встречается с соотечественниками, уехавшими по контракту, посещает их рабочие места, знакомится с условиями, в которых они живут.Он указал, что за последние пять лет возросло число молодых людей, выезжающих в рамках организованной трудовой миграции.Если раньше это была в основном Россия, сейчас спрос на трудовых мигрантов есть также в Республике Корея, Японии, Германии и странах Восточной Европы. В связи с этим ведется работа по обучению граждан английскому, японскому и корейскому языкам для подготовки к трудовой миграции в различные страны, заключил Абдуразаков.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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