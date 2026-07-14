https://uz.sputniknews.ru/20260714/kak-namanganskaya-oblast-sotrudnichaet-s-rossiey-59029218.html
Промышленность, образование и миграция: как Наманганская область сотрудничает с Россией
Промышленность, образование и миграция: как Наманганская область сотрудничает с Россией
Sputnik Узбекистан
По словам главы администрации региона, российские технологии применяют в строительной, фармацевтической и других отраслях промышленности области, открывая тем самым широкие возможности для двустороннего сотрудничества
2026-07-14T18:05+0500
2026-07-14T18:05+0500
2026-07-14T18:07+0500
видео
эксклюзив
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наманганская область
узбекистан
россия
сотрудничество
промышленность
образование
трудовая миграция
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По данным Национального комитета РУз по статистике, в настоящее время в Наманганской области проживает более 3,2 млн человек. В январе–мае 2026 года внешнеторговый оборот региона составил $732,3 млн. Как сообщил хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан, сегодня Российская Федерация является основным партнером региона. Недавно в рамках Совета сотрудничества между Узбекистаном и Россией при участии президента и губернатора Ленинградской области мы провели презентацию, на которой представили новые проекты, находящиеся на стадии реализации, добавил он.Из Наманганской области в Россию в основном экспортируют текстиль и продукты питания.Наманганская область ведет работу с российскими инвесторами по созданию курортных зон, а также в сферах высшего и среднего образования.У нас хорошо налажено сотрудничество с высшими учебными заведениями. Теперь нужно постепенно уделять больше внимания профессионально-техническому образованию. Потому что наша цель — подготовить молодежь среднего звена к профессии и обеспечить ее конкурентоспособность на рынке труда, добавил он.По словам хокима, российские технологии используют в строительной, фармацевтической и других отраслях промышленности области, открывая широкие возможности для двустороннего сотрудничества.В области ведут системную работу по профессиональной подготовке граждан, выезжающих за рубеж для трудовой деятельности, а также по обучению их языкам и обеспечению достойной работой.Он рассказал, что каждый раз во время своих визитов в Россию встречается с соотечественниками, уехавшими по контракту, посещает их рабочие места, знакомится с условиями, в которых они живут.Он указал, что за последние пять лет возросло число молодых людей, выезжающих в рамках организованной трудовой миграции.Если раньше это была в основном Россия, сейчас спрос на трудовых мигрантов есть также в Республике Корея, Японии, Германии и странах Восточной Европы. В связи с этим ведется работа по обучению граждан английскому, японскому и корейскому языкам для подготовки к трудовой миграции в различные страны, заключил Абдуразаков.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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видео, эксклюзив, общество, наманганская область, узбекистан, россия, сотрудничество, промышленность, образование, трудовая миграция, интервью, хоким, видео
видео, эксклюзив, общество, наманганская область, узбекистан, россия, сотрудничество, промышленность, образование, трудовая миграция, интервью, хоким, видео
Промышленность, образование и миграция: как Наманганская область сотрудничает с Россией
18:05 14.07.2026 (обновлено: 18:07 14.07.2026)
Эксклюзив
По словам главы администрации региона, российские технологии применяют в строительной, фармацевтической и других отраслях промышленности области, открывая тем самым широкие возможности для двустороннего сотрудничества.
По данным Национального комитета РУз по статистике, в настоящее время в Наманганской области проживает более 3,2 млн человек. В январе–мае 2026 года внешнеторговый оборот региона составил $732,3 млн. Как сообщил хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан, сегодня Российская Федерация является основным партнером региона.
"Российская Федерация — наш основной партнер. В вопросах экспорта и инвестиций около 60% экспорта Наманганской области приходится на долю российских компаний и регионов. На сегодняшний день мы поддерживаем тесные связи с руководством Ивановской, Тульской, Самарской, Свердловской, Московской и Ленинградской областей России. Кроме того, у нас имеется 29 новых инвестпроектов общей стоимостью 1 млрд 200 млн долларов", — сказал он.
Недавно в рамках Совета сотрудничества между Узбекистаном и Россией при участии президента и губернатора Ленинградской области мы провели презентацию, на которой представили новые проекты, находящиеся на стадии реализации, добавил он.
Из Наманганской области в Россию в основном экспортируют текстиль и продукты питания.
"У нас есть два совместных предприятия с Иваново, преимущественно в текстильной отрасли. Там работают около 1 000 человек, и 100% продукции идет на экспорт. В основном мы экспортируем текстиль и продукты питания в Россию. Кроме того, крупная российская компания "Сибирское здоровье" реализует у нас крупные проекты. В Чустском районе реализуется проект по производству пектина стоимостью 60 млн. долларов. Также реализуется проект по созданию современных садов на площади около 1 000 гектаров в Чустском и Чартакском районах. Запущены проекты по производству вина в Чартакском районе и БАДов в Чустском районе", — подчеркнул Абдуразаков.
Наманганская область ведет работу с российскими инвесторами по созданию курортных зон, а также в сферах высшего и среднего образования.
"В сфере образования у нас действует совместная программа с Уральским университетом, реализуемая совместно с Наманганским государственным университетом. Кроме того, в последние годы успешно развивается сотрудничество с корпорацией “Синергия” в области средне-специального образования. Мы открыли данный центр на базе колледжа в Намангане, и он успешно функционирует уже третий год. В этом году у них будут первые выпускники. Компания в основном обучает нашу молодежь по IT-направлениям", — рассказал Абдуразаков.
У нас хорошо налажено сотрудничество с высшими учебными заведениями. Теперь нужно постепенно уделять больше внимания профессионально-техническому образованию. Потому что наша цель — подготовить молодежь среднего звена к профессии и обеспечить ее конкурентоспособность на рынке труда, добавил он.
По словам хокима, российские технологии используют в строительной, фармацевтической и других отраслях промышленности области, открывая широкие возможности для двустороннего сотрудничества.
"У нас широко применяются российские строительные технологии. Так как сложные строительные материалы, необходимые для возведения промышленных предприятий, у нас еще не локализованы, мы завозим их в сотрудничестве с российскими компаниями. Кроме того, у нас есть проекты, реализуемые совместно с компаниями РФ в сферах производства стройматериалов и обработки камня. В фармацевтической отрасли также имеются совместные проекты с Россией по внедрению фармтехнологий в нашей экономической зоне “Касансай-фарм”, — отметил он.
В области ведут системную работу по профессиональной подготовке граждан, выезжающих за рубеж для трудовой деятельности, а также по обучению их языкам и обеспечению достойной работой.
"Для подготовки нетрудоустроенных граждан к высокооплачиваемой трудовой миграции мы создали на базе одного из колледжей Чустского района центр по обучению русскому языку и 13 востребованным профессиям. Здесь одновременно до 300 человек в течение трех месяцев проходят начальную профессиональную и языковую подготовку. Кроме того, в сотрудничестве с миграционным агентством России заключены договора со многими российскими компаниями", — сообщил Абдуразаков.
Он рассказал, что каждый раз во время своих визитов в Россию встречается с соотечественниками, уехавшими по контракту, посещает их рабочие места, знакомится с условиями, в которых они живут.
“Молодежь, прошедшая у нас подготовку и уехавшая по контракту, трудится в очень хороших условиях, с соблюдением трудового законодательства. Мы работаем над более широким продвижением именно такой, организованной миграции”, — отметил хоким.
Он указал, что за последние пять лет возросло число молодых людей, выезжающих в рамках организованной трудовой миграции.
Если раньше это была в основном Россия, сейчас спрос на трудовых мигрантов есть также в Республике Корея, Японии, Германии и странах Восточной Европы. В связи с этим ведется работа по обучению граждан английскому, японскому и корейскому языкам для подготовки к трудовой миграции в различные страны, заключил Абдуразаков.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
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