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Как увеличить турпоток в Узбекистан из стран Юго-Восточной Азии обсудили в МИД
Как увеличить турпоток в Узбекистан из стран Юго-Восточной Азии обсудили в МИД
Sputnik Узбекистан
Речь шла о транспортно-логистическом обеспечении, качестве предоставляемых услуг и продвижении туристического потенциала для привлечения туристов из Индонезии, Малайзии и Сингапура
2026-07-14T10:46+0500
2026-07-14T10:46+0500
2026-07-14T10:57+0500
туризм
общество
мид узбекистана
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сингапур
паломничество
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В МИД РУз обсудили, как увеличить турпоток в Узбекистан из стран Юго-Восточной Азии, сообщает ИА "Дунё".К диалогу пригласили представителей Комитета по туризму Узбекистана, Комитета по делам религий, Агентства по техническому регулированию, хокимиятов Бухарской, Самаркандской областей и Ташкента, АО Uzbekistan Airways, АО Uzbekistan Airports, Uzbekistan–Malaysia–Indonesia Travel Association, Ассоциации туристических агентств по организации паломничества "Умра", а также около 40 специалистов туркомпаний.Говорили о транспортно-логистическом обеспечении, качестве предоставляемых услуг и продвижении туристического потенциала для увеличения туристического потока из стран Юго-Восточной Азии в Узбекистан. “В частности, рассмотрены вопросы увеличения количества авиарейсов из Малайзии, запуска прямых рейсов из Индонезии и Сингапура, активизации продвижения паломнического туризма в рамках программы "Умра плюс", приведения инфраструктуры для иностранных паломников в соответствие с международными стандартами Halal, а также координации работы с туристическими компаниями в данном направлении”, — говорится в сообщении.
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туризм, общество, мид узбекистана, индонезия, малайзия, сингапур, паломничество
туризм, общество, мид узбекистана, индонезия, малайзия, сингапур, паломничество
Как увеличить турпоток в Узбекистан из стран Юго-Восточной Азии обсудили в МИД
10:46 14.07.2026 (обновлено: 10:57 14.07.2026)
Речь шла о транспортно-логистическом обеспечении, качестве предоставляемых услуг и продвижении туристического потенциала для привлечения туристов из Индонезии, Малайзии и Сингапура.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
В МИД РУз обсудили, как увеличить турпоток в Узбекистан из стран Юго-Восточной Азии, сообщает
ИА "Дунё".
“В министерстве иностранных дел состоялось совещание по вопросам реализации указа главы государства "О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан" и постановления Кабинета Министров "О дополнительных мерах по реализации программы паломнического туризма "Умра плюс", а также расширения туристического потока в нашу страну из Индонезии, Малайзии и Сингапура”, — говорится в сообщении.
К диалогу пригласили представителей Комитета по туризму Узбекистана, Комитета по делам религий, Агентства по техническому регулированию, хокимиятов Бухарской, Самаркандской областей и Ташкента, АО Uzbekistan Airways, АО Uzbekistan Airports, Uzbekistan–Malaysia–Indonesia Travel Association, Ассоциации туристических агентств по организации паломничества "Умра", а также около 40 специалистов туркомпаний.
Говорили о транспортно-логистическом обеспечении, качестве предоставляемых услуг и продвижении туристического потенциала для увеличения туристического потока из стран Юго-Восточной Азии в Узбекистан.
“В частности, рассмотрены вопросы увеличения количества авиарейсов из Малайзии, запуска прямых рейсов из Индонезии и Сингапура, активизации продвижения паломнического туризма в рамках программы "Умра плюс", приведения инфраструктуры для иностранных паломников в соответствие с международными стандартами Halal, а также координации работы с туристическими компаниями в данном направлении”, — говорится в сообщении.