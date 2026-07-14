https://uz.sputniknews.ru/20260714/kak-uvelichit-turpotok-v-uzbekistan-iz-stran-yugo-vostochnoy-azii-obsudili-v-mid--59020898.html

Как увеличить турпоток в Узбекистан из стран Юго-Восточной Азии обсудили в МИД

Как увеличить турпоток в Узбекистан из стран Юго-Восточной Азии обсудили в МИД

Sputnik Узбекистан

Речь шла о транспортно-логистическом обеспечении, качестве предоставляемых услуг и продвижении туристического потенциала для привлечения туристов из Индонезии, Малайзии и Сингапура

2026-07-14T10:46+0500

2026-07-14T10:46+0500

2026-07-14T10:57+0500

туризм

общество

мид узбекистана

индонезия

малайзия

сингапур

паломничество

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В МИД РУз обсудили, как увеличить турпоток в Узбекистан из стран Юго-Восточной Азии, сообщает ИА "Дунё".К диалогу пригласили представителей Комитета по туризму Узбекистана, Комитета по делам религий, Агентства по техническому регулированию, хокимиятов Бухарской, Самаркандской областей и Ташкента, АО Uzbekistan Airways, АО Uzbekistan Airports, Uzbekistan–Malaysia–Indonesia Travel Association, Ассоциации туристических агентств по организации паломничества "Умра", а также около 40 специалистов туркомпаний.Говорили о транспортно-логистическом обеспечении, качестве предоставляемых услуг и продвижении туристического потенциала для увеличения туристического потока из стран Юго-Восточной Азии в Узбекистан. “В частности, рассмотрены вопросы увеличения количества авиарейсов из Малайзии, запуска прямых рейсов из Индонезии и Сингапура, активизации продвижения паломнического туризма в рамках программы "Умра плюс", приведения инфраструктуры для иностранных паломников в соответствие с международными стандартами Halal, а также координации работы с туристическими компаниями в данном направлении”, — говорится в сообщении.

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туризм, общество, мид узбекистана, индонезия, малайзия, сингапур, паломничество