https://uz.sputniknews.ru/20260714/kakie-priznaki-ukazyvayut-na-povyshennyy-xolesterin-58997668.html
Какие признаки указывают на повышенный холестерин — ответ врача
Какие признаки указывают на повышенный холестерин — ответ врача
Sputnik Узбекистан
Повышенный холестерин может не проявляться долгое время, но остается одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний
2026-07-14T22:02+0500
2026-07-14T22:02+0500
2026-07-14T22:02+0500
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Постоянный шум в ушах, головокружение или снижение памяти могут быть симптомами повышенного уровня холестерина, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога Александра Рогачева. По словам специалиста, при высоком холестерине могут возникать боли или усталость в икроножных мышцах при ходьбе, проходящие после отдыха — это может указывать на атеросклероз сосудов ног. У мужчин иногда наблюдается эректильная дисфункция, которая в некоторых случаях становится ранним признаком поражения сосудов, добавил Рогачев.Он предупредил, что повышенный холестерин долгое время может никак не проявляться, но он остается одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
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мнение эксперта, заболевания, сердце, здоровье
мнение эксперта, заболевания, сердце, здоровье
Какие признаки указывают на повышенный холестерин — ответ врача
Повышенный холестерин может не проявляться долгое время, но остается одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Постоянный шум в ушах, головокружение или снижение памяти могут быть симптомами повышенного уровня холестерина, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-кардиолога Александра Рогачева.
"При этом существует несколько необычных, но клинически обоснованных симптомов. Это появление желтоватых отложений на веках. Они представляют собой скопления липидов под кожей и могут быть связаны с нарушением липидного обмена, хотя встречаются не у всех пациентов. Также могут появиться шум в ушах, головокружение или снижение памяти", — пояснил он.
По словам специалиста, при высоком холестерине могут возникать боли или усталость в икроножных мышцах при ходьбе, проходящие после отдыха — это может указывать на атеросклероз сосудов ног. У мужчин иногда наблюдается эректильная дисфункция, которая в некоторых случаях становится ранним признаком поражения сосудов, добавил Рогачев.
Он предупредил, что повышенный холестерин долгое время может никак не проявляться, но он остается одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.