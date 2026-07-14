https://uz.sputniknews.ru/20260714/kakie-priznaki-ukazyvayut-na-povyshennyy-xolesterin-58997668.html

Какие признаки указывают на повышенный холестерин — ответ врача

Какие признаки указывают на повышенный холестерин — ответ врача

Sputnik Узбекистан

Повышенный холестерин может не проявляться долгое время, но остается одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний

2026-07-14T22:02+0500

2026-07-14T22:02+0500

2026-07-14T22:02+0500

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Постоянный шум в ушах, головокружение или снижение памяти могут быть симптомами повышенного уровня холестерина, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога Александра Рогачева. По словам специалиста, при высоком холестерине могут возникать боли или усталость в икроножных мышцах при ходьбе, проходящие после отдыха — это может указывать на атеросклероз сосудов ног. У мужчин иногда наблюдается эректильная дисфункция, которая в некоторых случаях становится ранним признаком поражения сосудов, добавил Рогачев.Он предупредил, что повышенный холестерин долгое время может никак не проявляться, но он остается одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, заболевания, сердце, здоровье