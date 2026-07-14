https://uz.sputniknews.ru/20260714/peskov-rossiya-adaptirovalas-k-desyatkam-tysyach-sanktsiy-59025623.html
Песков: Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций
Песков: Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций
Sputnik Узбекистан
В Кремле прокомментировали новые европейские санкции против России
2026-07-14T15:30+0500
2026-07-14T15:30+0500
2026-07-14T16:32+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций против страны и научилась их обходить, будет делать это и впредь, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Великобритания 13 июля ввела санкции против 23 россиян, в том числе за якобы нежелательную кибердеятельность.Другие заявления Пескова:В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".Также пресс-секретарь президента РФ заявил, что сформулировать гарантии безопасности по Украине без участия России невозможно.Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже заявил, что Россия не будет участвовать в разработке механизмов гарантий безопасности для Украины.
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дмитрий песков, кремль, россия, санкции, украина, в мире, азербайджан, европа
дмитрий песков, кремль, россия, санкции, украина, в мире, азербайджан, европа
Песков: Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций
15:30 14.07.2026 (обновлено: 16:32 14.07.2026)
В Кремле прокомментировали новые европейские санкции против России.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций против страны и научилась их обходить, будет делать это и впредь, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь", — сказал он журналистам.
Великобритания 13 июля ввела санкции против 23 россиян, в том числе за якобы нежелательную кибердеятельность.
Другие заявления Пескова:
"Макс" — не единственный мессенджер, попавший под репрессии в Европе;
Москва считает введение санкций против мессенджера "Макс" абсурдом;
европейцы введением санкций против мессенджера "Макс" проявляют недемократичный подход;
мессенджер "Макс" продолжит свое успешное развитие, несмотря на санкции;
В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
позиция Баку по Украине является предметом разногласий с Москвой, но не бросает тень на двусторонние отношения России и Азербайджана;
Россия продолжит последовательно и аргументированно объяснять свою позицию по Украине в контактах с Баку;
Россия будет всемерно развивать отношения с Азербайджаном.
Также пресс-секретарь президента РФ заявил, что сформулировать гарантии безопасности по Украине без участия России невозможно.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже заявил, что Россия не будет участвовать в разработке механизмов гарантий безопасности для Украины.