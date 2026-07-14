https://uz.sputniknews.ru/20260714/peskov-rossiya-adaptirovalas-k-desyatkam-tysyach-sanktsiy-59025623.html

Песков: Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций

Песков: Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций

Sputnik Узбекистан

В Кремле прокомментировали новые европейские санкции против России

2026-07-14T15:30+0500

2026-07-14T15:30+0500

2026-07-14T16:32+0500

дмитрий песков

кремль

россия

санкции

украина

в мире

азербайджан

европа

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций против страны и научилась их обходить, будет делать это и впредь, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Великобритания 13 июля ввела санкции против 23 россиян, в том числе за якобы нежелательную кибердеятельность.Другие заявления Пескова:В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".Также пресс-секретарь президента РФ заявил, что сформулировать гарантии безопасности по Украине без участия России невозможно.Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже заявил, что Россия не будет участвовать в разработке механизмов гарантий безопасности для Украины.

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дмитрий песков, кремль, россия, санкции, украина, в мире, азербайджан, европа