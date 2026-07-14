https://uz.sputniknews.ru/20260714/pravooxranitelnye-organy-uzbekistana-za-polgoda-izyali-pochti-3-tonny-narkotikov-59023782.html

Правоохранительные органы Узбекистана за полгода изъяли почти 3 тонны наркотиков

Правоохранительные органы Узбекистана за полгода изъяли почти 3 тонны наркотиков

Sputnik Узбекистан

За этот период в республике было возбуждено 8 653 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом наркотиков

2026-07-14T13:21+0500

2026-07-14T13:21+0500

2026-07-14T13:21+0500

узбекистан

общество

борьба с наркоманией

борьба с незаконным оборотом наркотиков

наркотики

мвд узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. За первое полугодие 2026-го правоохранители Узбекистана изъяли из незаконного оборота 2,7 тонны наркотических средств и более 2,65 млн сильнодействующих лекарственных препаратов, сообщил замглавы МВД Рамазон Ашропов.Среди изъятых наркотических средств свыше 52 килограммов составили синтетические вещества, 2 млн 651 тыс. единиц — сильнодействующие наркотики.

https://uz.sputniknews.ru/20260714/59022288.html

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узбекистан, общество, борьба с наркоманией, борьба с незаконным оборотом наркотиков, наркотики, мвд узбекистана