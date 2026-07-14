https://uz.sputniknews.ru/20260714/pravooxranitelnye-organy-uzbekistana-za-polgoda-izyali-pochti-3-tonny-narkotikov-59023782.html
Правоохранительные органы Узбекистана за полгода изъяли почти 3 тонны наркотиков
Правоохранительные органы Узбекистана за полгода изъяли почти 3 тонны наркотиков
Sputnik Узбекистан
За этот период в республике было возбуждено 8 653 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом наркотиков
2026-07-14T13:21+0500
2026-07-14T13:21+0500
2026-07-14T13:21+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. За первое полугодие 2026-го правоохранители Узбекистана изъяли из незаконного оборота 2,7 тонны наркотических средств и более 2,65 млн сильнодействующих лекарственных препаратов, сообщил замглавы МВД Рамазон Ашропов.Среди изъятых наркотических средств свыше 52 килограммов составили синтетические вещества, 2 млн 651 тыс. единиц — сильнодействующие наркотики.
https://uz.sputniknews.ru/20260714/59022288.html
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узбекистан, общество, борьба с наркоманией, борьба с незаконным оборотом наркотиков, наркотики, мвд узбекистана
узбекистан, общество, борьба с наркоманией, борьба с незаконным оборотом наркотиков, наркотики, мвд узбекистана
Правоохранительные органы Узбекистана за полгода изъяли почти 3 тонны наркотиков
За этот период в республике было возбуждено 8 653 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
За первое полугодие 2026-го правоохранители Узбекистана изъяли из незаконного оборота 2,7 тонны наркотических средств и более 2,65 млн сильнодействующих лекарственных препаратов, сообщил
замглавы МВД Рамазон Ашропов.
“За первые 6 месяцев 2026 года было возбуждено 8 653 уголовных дела по фактам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, и изъято 2 тонны 733 кг наркотиков у преступных групп и отдельных лиц”, — сказал он.
Среди изъятых наркотических средств свыше 52 килограммов составили синтетические вещества, 2 млн 651 тыс. единиц — сильнодействующие наркотики.