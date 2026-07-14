Путин: Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее
09:33 14.07.2026 (обновлено: 09:41 14.07.2026)
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Глава РФ посетил форум "Все для победы!" Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" и наградил лауреатов премии ОНФ.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Народного фронта "Все для победы!".
"Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории России, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом", — сказал он.
Другие заявления российского лидера:
обратная связь с людьми чрезвычайно важная для любого уровня власти;
активисты "Народного фронта" всегда были на острие решаемых РФ проблем;
сегодня нет ничего важнее работы с бойцами СВО и членами их семей, которой занимается Общероссийский народный фронт (ОНФ);
россияне через ОНФ направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей;
на контроле Народного фронта находятся 552 поручения президента;
поручения президента не болтовня, они берутся после прямой линии с гражданами и являются результатом живой связи с людьми;
РФ развивает свою экономику и добивается результатов в сфере ОПК;
русофобская часть коллективного Запада борется с РФ, пока она развивается;
российские бойцы идут вперед в зоне специальной военной операции;
сила россиян в том, что они всегда преодолевают все трудности;
Россия всегда идет и будет идти только вперед;
Россию, безусловно, ждет победа;
Владимир Путин заявил о чрезвычайной важности души ребенка и формирования его взглядов.
Выступая на форуме движения, он также вручил спецпремии отличившимся россиянам.
Форум организован общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию".