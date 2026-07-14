https://uz.sputniknews.ru/20260714/putin-otvety-na-udary-po-territorii-rossii-budut-zerkalnymi-i-v-neskolko-raz-moschnee-59018041.html

Путин: Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее

Путин: Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее

Sputnik Узбекистан

Глава РФ посетил форум "Все для победы!" Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" и наградил лауреатов премии ОНФ

2026-07-14T09:33+0500

2026-07-14T09:33+0500

2026-07-14T09:41+0500

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Народного фронта "Все для победы!". Другие заявления российского лидера:Выступая на форуме движения, он также вручил спецпремии отличившимся россиянам.Форум организован общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию".

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россия, владимир путин, в мире, общество, политика