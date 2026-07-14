https://uz.sputniknews.ru/20260714/tashkentskaya-nadzemka-sbavit-skorost-iz-za-jary-59027757.html
Ташкентская надземка сбавит скорость из-за жары
Ташкентская надземка сбавит скорость из-за жары
Sputnik Узбекистан
В пресс-службе столичного метрополитена объясняют временную меру необходимостью обеспечения безопасности движения поездов в связи с сильным нагревом рельсов
2026-07-14T17:59+0500
2026-07-14T17:59+0500
2026-07-14T17:59+0500
общество
ташкентский метрополитен
жара
скорость
узбекистан
рельсы
аномальная температура
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В связи с аномально жаркой погодой и в целях обеспечения безопасности движения поездов с 15 июля на надземных линиях ташкентского метро вводят временные ограничения скорости, сообщает пресс-служба ташкентского метрополитена.Причиной принятия такого решения стала температура рельсов, превышающая допустимый норматив в 55°C. Поэтому ежедневно до 18.00 максимальная скорость поездов будет снижена с 60 км/ч до 40 км/ч. В пресс-службе метрополитена предупредили, что данное временное ограничение может также повлиять на интервал движения поездов, увеличив время их прибытия на надземном участке до 14 минут. Пассажиров предупредили, что изменения коснуться только надземных линий метро. Подземные же участки продолжат работать в обычном режиме.Ташкентский метрополитен, где приоритетом является безопасность пассажиров, продолжит предоставлять безопасные, комфортные и надежные транспортные услуги.
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общество, ташкентский метрополитен, жара, скорость, узбекистан, рельсы, аномальная температура
общество, ташкентский метрополитен, жара, скорость, узбекистан, рельсы, аномальная температура
Ташкентская надземка сбавит скорость из-за жары
В пресс-службе столичного метрополитена объясняют временную меру необходимостью обеспечения безопасности движения поездов в связи с сильным нагревом рельсов.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik
. В связи с аномально жаркой погодой и в целях обеспечения безопасности движения поездов с 15 июля на надземных линиях ташкентского метро вводят временные ограничения скорости, сообщает
пресс-служба ташкентского метрополитена.
Причиной принятия такого решения стала температура рельсов, превышающая допустимый норматив в 55°C. Поэтому ежедневно до 18.00 максимальная скорость поездов будет снижена с 60 км/ч до 40 км/ч.
“В связи с аномально жаркой погодой, наблюдаемой в нашей стране, в целях обеспечения безопасности движения поездов метро, учитывая тот факт, что температура рельсов на надземном участке превышает установленный стандарт (55°C), начиная с 15 июля 2026 года, в соответствии с действующими инструкциями скорость поездов на этом участке будет временно ограничена с 60 км/ч до 40 км/ч ежедневно до 18.00”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе метрополитена предупредили, что данное временное ограничение может также повлиять на интервал движения поездов, увеличив время их прибытия на надземном участке до 14 минут.
Пассажиров предупредили, что изменения коснуться только надземных линий метро. Подземные же участки продолжат работать в обычном режиме.
Ташкентский метрополитен, где приоритетом является безопасность пассажиров, продолжит предоставлять безопасные, комфортные и надежные транспортные услуги.