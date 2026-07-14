https://uz.sputniknews.ru/20260714/tashkentskaya-nadzemka-sbavit-skorost-iz-za-jary-59027757.html

Ташкентская надземка сбавит скорость из-за жары

Ташкентская надземка сбавит скорость из-за жары

Sputnik Узбекистан

В пресс-службе столичного метрополитена объясняют временную меру необходимостью обеспечения безопасности движения поездов в связи с сильным нагревом рельсов

2026-07-14T17:59+0500

2026-07-14T17:59+0500

2026-07-14T17:59+0500

общество

ташкентский метрополитен

жара

скорость

узбекистан

рельсы

аномальная температура

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0d/57527885_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8302ae3c0a1a67c7a016d3c34812309.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В связи с аномально жаркой погодой и в целях обеспечения безопасности движения поездов с 15 июля на надземных линиях ташкентского метро вводят временные ограничения скорости, сообщает пресс-служба ташкентского метрополитена.Причиной принятия такого решения стала температура рельсов, превышающая допустимый норматив в 55°C. Поэтому ежедневно до 18.00 максимальная скорость поездов будет снижена с 60 км/ч до 40 км/ч. В пресс-службе метрополитена предупредили, что данное временное ограничение может также повлиять на интервал движения поездов, увеличив время их прибытия на надземном участке до 14 минут. Пассажиров предупредили, что изменения коснуться только надземных линий метро. Подземные же участки продолжат работать в обычном режиме.Ташкентский метрополитен, где приоритетом является безопасность пассажиров, продолжит предоставлять безопасные, комфортные и надежные транспортные услуги.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество, ташкентский метрополитен, жара, скорость, узбекистан, рельсы, аномальная температура