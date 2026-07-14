Узбекистан и Беларусь планируют наладить более тесное сотрудничество в сфере закупок
09:50 14.07.2026 (обновлено: 10:33 14.07.2026)
© Белорусская универсальная товарная биржаБеларусь и Узбекистан планируют углублять сотрудничество в сфере закупок
© Белорусская универсальная товарная биржа
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По данным БУТБ, за первое полугодие 2026-го сумма сделок узбекских участников биржевых торгов превысила $66 млн, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Узбекистан и Беларусь планируют наладить более тесное сотрудничество в сфере закупок, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).
Об этом шла речь во время визита в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи директора Центра повышения эффективности проектов и закупок Узбекистана Нажмиддинходжи Шарипова и гендиректора ООО "Технопарк" Сарвара Ахадова.
Страны намерены:
повышать вовлеченность узбекских и белорусских товаропроизводителей в закупочные процедуры, проводимые на территории двух стран;
проработать возможность упрощения взаимного доступа участников на соответствующие электронные площадки в Узбекистане и в Беларуси;
организовать регулярный обмен ценовой информацией и опытом внедрения цифровых технологий в области госзакупок и закупок за счет собственных средств.
"Совсем недавно главы наших государств подписали Декларацию об установлении стратегического партнерства, которая направлена в том числе на углубление двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В свете этого активизация взаимодействия в закупочной сфере будет способствовать укреплению деловых контактов и росту товарооборота, причем не только за счет сырьевых позиций, но и продукции с высокой добавленной стоимостью", — отметил Нажмиддинходжа Шарипов.
Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский акцентировал внимание на общности подходов, применяемых в Беларуси и Узбекистане при формировании биржевого товарного рынка и построении системы государственных и корпоративных закупок, и выразил готовность организовать совместную работу по направлениям, представляющим взаимный интерес.
"В части биржевой торговли мы плодотворно сотрудничаем с Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей как в двустороннем, так и многостороннем формате. Мы активно делимся информацией, опытом и экспертизой, реализуем совместные проекты по линии биржевого образования и взаимной аккредитации брокеров", — рассказал он.
Отдельно Осмоловский остановился на международных инициативах.
“В настоящее время обе наши биржи совместно с коллегами из России, Казахстана и Кыргызстана создают международную систему индикаторов товарных рынков. Цель проекта — обеспечить компании из стран ЕАЭС и Узбекистана объективными и репрезентативными данными о ценах на ключевые товарные позиции, задействованные в трансграничных сделках. Узбекистан для нас — стратегический партнер, и мы готовы расширять сотрудничество”, — подчеркнул он.
По данным БУТБ, за первое полугодие 2026 года сумма сделок узбекских участников биржевых торгов превысила $66 млн, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Число аккредитованных на бирже резидентов Узбекистана с начала года увеличилось на 30, до 282 компаний.