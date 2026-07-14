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Узбекистан и Беларусь планируют наладить более тесное сотрудничество в сфере закупок

Узбекистан и Беларусь планируют наладить более тесное сотрудничество в сфере закупок

Sputnik Узбекистан

По данным БУТБ, за первое полугодие 2026-го сумма сделок узбекских участников биржевых торгов превысила $66 млн, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2025 года

2026-07-14T09:50+0500

2026-07-14T09:50+0500

2026-07-14T10:33+0500

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Узбекистан и Беларусь планируют наладить более тесное сотрудничество в сфере закупок, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).Об этом шла речь во время визита в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи директора Центра повышения эффективности проектов и закупок Узбекистана Нажмиддинходжи Шарипова и гендиректора ООО "Технопарк" Сарвара Ахадова.Страны намерены:Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский акцентировал внимание на общности подходов, применяемых в Беларуси и Узбекистане при формировании биржевого товарного рынка и построении системы государственных и корпоративных закупок, и выразил готовность организовать совместную работу по направлениям, представляющим взаимный интерес.Отдельно Осмоловский остановился на международных инициативах.По данным БУТБ, за первое полугодие 2026 года сумма сделок узбекских участников биржевых торгов превысила $66 млн, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Число аккредитованных на бирже резидентов Узбекистана с начала года увеличилось на 30, до 282 компаний.

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узбекистан, беларусь, биржа, сотрудничество, госзакупки, торговля, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс