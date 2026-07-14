https://uz.sputniknews.ru/20260714/v-sodrujestve-opredelyat-lidera-zdravooxraneniya-stran-sng-59021911.html

В Содружестве определят лидера здравоохранения стран СНГ

В Содружестве определят лидера здравоохранения стран СНГ

Sputnik Узбекистан

Проект приурочен к объявленному в СНГ 2026 году – Году охраны здоровья. Цель — консолидация усилий профильных ведомств, выявление лучших управленческих и технологических практик, тиражирование успешного опыта для укрепления национальных систем здравоохранения стран СНГ

2026-07-14T11:23+0500

2026-07-14T11:23+0500

2026-07-14T12:26+0500

снг

конкурс

проект

лидер

здравоохранение

общество

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В странах Содружества Независимых Государств стартовал официальный прием заявок на участие в Международном конкурсе "Лидер здравоохранения стран СНГ", сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Проект приурочили к объявленному в СНГ 2026 году — Году охраны здоровья. Прием заявок продлится до 4 сентября.Цель конкурса — консолидация усилий профильных ведомств, выявление лучших управленческих и технологических практик, а также тиражирование успешного опыта для укрепления национальных систем здравоохранения стран СНГ.Экспертный совет оценит апробированные проекты с измеримым результатом в рамках трех профильных номинаций:К участию приглашают как индивидуальных авторов, так и междисциплинарные коллективы из государств-участников Содружества: практикующих врачей, руководителей медучреждений, представителей министерств, экспертов по менеджменту, ученых и профессорско-преподавательский состав медвузов.Итоги конкурса подведут на межгосударственном уровне. Торжественная церемония чествования победителей с вручением дипломов и ценных призов состоится в ходе крупнейшего отраслевого форума — 5˗го Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение – 2026".

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снг, конкурс, проект, лидер, здравоохранение, общество