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https://uz.sputniknews.ru/20260714/v-sodrujestve-opredelyat-lidera-zdravooxraneniya-stran-sng-59021911.html
В Содружестве определят лидера здравоохранения стран СНГ
В Содружестве определят лидера здравоохранения стран СНГ
Sputnik Узбекистан
Проект приурочен к объявленному в СНГ 2026 году – Году охраны здоровья. Цель — консолидация усилий профильных ведомств, выявление лучших управленческих и технологических практик, тиражирование успешного опыта для укрепления национальных систем здравоохранения стран СНГ
2026-07-14T11:23+0500
2026-07-14T12:26+0500
снг
конкурс
проект
лидер
здравоохранение
общество
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В странах Содружества Независимых Государств стартовал официальный прием заявок на участие в Международном конкурсе "Лидер здравоохранения стран СНГ", сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Проект приурочили к объявленному в СНГ 2026 году — Году охраны здоровья. Прием заявок продлится до 4 сентября.Цель конкурса — консолидация усилий профильных ведомств, выявление лучших управленческих и технологических практик, а также тиражирование успешного опыта для укрепления национальных систем здравоохранения стран СНГ.Экспертный совет оценит апробированные проекты с измеримым результатом в рамках трех профильных номинаций:К участию приглашают как индивидуальных авторов, так и междисциплинарные коллективы из государств-участников Содружества: практикующих врачей, руководителей медучреждений, представителей министерств, экспертов по менеджменту, ученых и профессорско-преподавательский состав медвузов.Итоги конкурса подведут на межгосударственном уровне. Торжественная церемония чествования победителей с вручением дипломов и ценных призов состоится в ходе крупнейшего отраслевого форума — 5˗го Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение – 2026".
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снг, конкурс, проект, лидер, здравоохранение, общество
снг, конкурс, проект, лидер, здравоохранение, общество

В Содружестве определят лидера здравоохранения стран СНГ

11:23 14.07.2026 (обновлено: 12:26 14.07.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовПроведение хирургической операции
Проведение хирургической операции - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Проект приурочен к объявленному в СНГ 2026 году — Году охраны здоровья. Цель — консолидация усилий профильных ведомств, выявление лучших управленческих и технологических практик, тиражирование опыта для укрепления национальных систем здравоохранения стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В странах Содружества Независимых Государств стартовал официальный прием заявок на участие в Международном конкурсе "Лидер здравоохранения стран СНГ", сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.
Проект приурочили к объявленному в СНГ 2026 году — Году охраны здоровья. Прием заявок продлится до 4 сентября.
© Пресс-служба Исполкома СНГВ странах Содружества Независимых Государств стартовал официальный прием заявок на участие в Международном конкурсе "Лидер здравоохранения стран СНГ
В странах Содружества Независимых Государств стартовал официальный прием заявок на участие в Международном конкурсе Лидер здравоохранения стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2026
В странах Содружества Независимых Государств стартовал официальный прием заявок на участие в Международном конкурсе "Лидер здравоохранения стран СНГ
© Пресс-служба Исполкома СНГ
Цель конкурса — консолидация усилий профильных ведомств, выявление лучших управленческих и технологических практик, а также тиражирование успешного опыта для укрепления национальных систем здравоохранения стран СНГ.
Экспертный совет оценит апробированные проекты с измеримым результатом в рамках трех профильных номинаций:
инновации в организации здравоохранения;
вклад в профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни;
цифровизация национальных медицинских систем.
К участию приглашают как индивидуальных авторов, так и междисциплинарные коллективы из государств-участников Содружества: практикующих врачей, руководителей медучреждений, представителей министерств, экспертов по менеджменту, ученых и профессорско-преподавательский состав медвузов.
Итоги конкурса подведут на межгосударственном уровне. Торжественная церемония чествования победителей с вручением дипломов и ценных призов состоится в ходе крупнейшего отраслевого форума — 5˗го Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение – 2026".
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