https://uz.sputniknews.ru/20260715/cha-jenskaya-sbornaya-uzbekistana-po-boksu-u19-zanyala-pervoe-mesto-v-obschekomandnom-zachete-59049028.html

ЧА: женская сборная Узбекистана по боксу U19 заняла первое место в общекомандном зачете

ЧА: женская сборная Узбекистана по боксу U19 заняла первое место в общекомандном зачете

Sputnik Узбекистан

В столице Индонезии Джакарте проходят финальные поединки континентального первенства по боксу в возрастных категориях U19 и U23

2026-07-15T16:44+0500

2026-07-15T16:44+0500

2026-07-15T16:44+0500

спорт

бокс

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чемпионат азии

индонезия

победа

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по боксу U19 стала победителем чемпионата Азии, сообщает НОК.В столице Индонезии Джакарте проходят финальные поединки континентального первенства по боксу в возрастных категориях U19 и U23.Второй стала сборная Казахстана, третьей — команда Индии.Золото:Серебро:В борьбу за медали уже вступили представительницы сборной Узбекистана в возрастной категории U23. Чемпионат Азии по боксу среди молодежи проходит под эгидой "дочки" World Boxing Asian Boxing во второй раз. Первый состоялся в августе 2025-го в Бангкоке.

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спорт, бокс, молодежь, девушки, чемпионат азии, индонезия, победа