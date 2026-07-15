https://uz.sputniknews.ru/20260715/cha-jenskaya-sbornaya-uzbekistana-po-boksu-u19-zanyala-pervoe-mesto-v-obschekomandnom-zachete-59049028.html
ЧА: женская сборная Узбекистана по боксу U19 заняла первое место в общекомандном зачете
ЧА: женская сборная Узбекистана по боксу U19 заняла первое место в общекомандном зачете
Sputnik Узбекистан
В столице Индонезии Джакарте проходят финальные поединки континентального первенства по боксу в возрастных категориях U19 и U23
2026-07-15T16:44+0500
2026-07-15T16:44+0500
2026-07-15T16:44+0500
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бокс
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чемпионат азии
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победа
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по боксу U19 стала победителем чемпионата Азии, сообщает НОК.В столице Индонезии Джакарте проходят финальные поединки континентального первенства по боксу в возрастных категориях U19 и U23.Второй стала сборная Казахстана, третьей — команда Индии.Золото:Серебро:В борьбу за медали уже вступили представительницы сборной Узбекистана в возрастной категории U23. Чемпионат Азии по боксу среди молодежи проходит под эгидой "дочки" World Boxing Asian Boxing во второй раз. Первый состоялся в августе 2025-го в Бангкоке.
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спорт, бокс, молодежь, девушки, чемпионат азии, индонезия, победа
спорт, бокс, молодежь, девушки, чемпионат азии, индонезия, победа
ЧА: женская сборная Узбекистана по боксу U19 заняла первое место в общекомандном зачете
В столице Индонезии Джакарте проходят финальные поединки континентального первенства по боксу в возрастных категориях U19 и U23.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
Женская сборная Узбекистана по боксу U19 стала победителем чемпионата Азии, сообщает
НОК.
В столице Индонезии Джакарте проходят финальные поединки континентального первенства по боксу в возрастных категориях U19 и U23.
“Несмотря на участие представительниц Узбекистана лишь в 8 из 10 весовых категорий, наша команда завоевала 4 золотые и 2 серебряные медали, что позволило занять первое место в общекомандном зачете”, — говорится в сообщении.
Второй стала сборная Казахстана, третьей — команда Индии.
-54 кг: Сабрина Чакоманова,
-65 кг: Рушанабону Исоева,
-75 кг: Самира Тургунова.
-51 кг: Назокат Мардонова,
В борьбу за медали уже вступили представительницы сборной Узбекистана в возрастной категории U23.
Чемпионат Азии по боксу среди молодежи проходит под эгидой "дочки" World Boxing Asian Boxing во второй раз. Первый состоялся в августе 2025-го в Бангкоке.