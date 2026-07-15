https://uz.sputniknews.ru/20260715/ekspert-zachem-tashkentu-vsemirnyy-alyans-islamskoy-tsivilizatsii-59046039.html

Эксперт: Зачем Ташкенту Всемирный альянс исламской цивилизации

Эксперт: Зачем Ташкенту Всемирный альянс исламской цивилизации

Sputnik Узбекистан

Участники I Международного форума "Исламская цивилизация" 13 июля выступили с инициативой создать Всемирный альянс исламской цивилизации. Соответствующее обращение по итогам форума, прошедшего в Ташкенте, Самарканде и Термезе, направили президенту Узбекистана

2026-07-15T15:45+0500

2026-07-15T15:45+0500

2026-07-15T15:52+0500

мнение эксперта

узбекистан

внешняя политика

россия

центр исламской цивилизации

политика

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Всемирный альянс исламской цивилизации может стать удачной платформой для формирования реального международного влияния Узбекистана. Такое мнение в беседе со Sputnik Узбекистан выразила научный сотрудник Лаборатории современных исследований Центральной Азии и Кавказа ИВ РАН, эксперт клуба "Валдай" Дарья Сапрынская.Участники I Международного форума "Исламская цивилизация", собравшего представителей более чем 50 государств, 13 июля выступили с инициативой создать Всемирный альянс исламской цивилизации. Соответствующее обращение по итогам форума, прошедшего в Ташкенте, Самарканде и Термезе, направили президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.Она отмечает, что политика проявляется сразу на нескольких уровнях: в создании новых культурных и научных институтов, продвижении концепции Третьего Ренессанса, позиционировании Узбекистана как одного из центров просветительского ислама и, наконец, в стремлении формировать вокруг этих идей международные площадки.Дарья Сапрынская считает, что для этого у страны есть серьезные основания. Территория современного Узбекистана на протяжении столетий была одним из важнейших интеллектуальных центров мусульманского мира. С ней связаны имена аль-Хорезми, аль-Бируни, Ибн Сины, Имама Бухари, Мирзо Улугбека и других ученых и богословов.Однако само по себе богатое историческое наследие еще не обеспечивает государству международного влияния, отмечает эксперт. Его необходимо представить современным языком, встроить в систему международных связей и создать институты, которые будут работать с ним не только внутри страны, но и за ее пределами.Что касается задач Узбекистана во внешней политике, одна из них — найти собственную нишу в современном мусульманском мире. У крупнейших исламских государств уже есть свои ресурсы влияния, добавила эксперт. Саудовская Аравия опирается на статус хранителя главных мусульманских святынь, Турция активно использует османское наследие и сеть культурно-гуманитарных институтов, государства Персидского залива вкладывают значительные средства в международные образовательные, музейные и исследовательские проекты.Материальным воплощением этой политики, подчеркнула она, стал недавно открытый в Ташкенте Центр исламской цивилизации. Однако его значение заключается не только в масштабах комплекса или количестве собранных экспонатов. Показательна сама логика экспозиции: от древних цивилизаций через два исторических Возрождения к современному Узбекистану и концепции Третьего Ренессанса.По сути, Центр предлагает собственный взгляд на место Узбекистана в мировой истории. Современная республика предстает наследником многовековой цивилизационной традиции и одновременно государством, которое претендует на право представлять и продвигать это наследие на международном уровне.Если альянс действительно сможет координировать исследования, академические обмены, издательские программы и совместные проекты, Ташкент получит возможность не просто проводить крупные международные форумы, а формировать вокруг себя постоянное профессиональное сообщество, прогнозирует эксперт.В долгосрочной перспективе это значительно важнее отдельных мероприятий. Устойчивые международные связи позволяют государствам участвовать в формировании повестки, определять направления исследований и постепенно становиться обязательной точкой притяжения для экспертов и организаций, работающих с определенной тематикой, отметила она.По мнению эксперта, значение этой политики возрастает и на фоне изменений в мусульманском мире: от ситуации на Ближнем Востоке до традиционных для Центральной Азии вызовов в виде распространения радикальных течений и взглядов. Здесь для Узбекистана важно выработать собственный ответ на эти вызовы: говорить об исламе, прежде всего, как о части научной, интеллектуальной и культурной истории человечества, а не связывать его с исключительно с религиозной или политической плоскостями.При этом эта политика выходит далеко за пределы религиозной сферы и становится частью более широкого международного позиционирования Узбекистана, добавила Дарья Сапрынская.Она акцентировала внимание на том, что в последние годы Ташкент заметно активизировал свой внешний контур, расширил участие в международных форматах и стремится закрепить за собой образ государства, способного выступать площадкой для диалога. Присуждение Шавкату Мирзиёеву Международной премии мира имени Л. Н. Толстого в 2025 году также вписывается в этот образ. Есть у подобной политики и вполне прагматическое измерение. Для страны, не имеющей выхода к морю и заинтересованной в привлечении инвестиций, развитии туризма и расширении международных экономических связей, репутация стабильного и открытого государства сама становится ресурсом развития. Международные институты, крупные форумы, образовательные программы и культурные проекты повышают узнаваемость страны и расширяют круг ее партнеров, резюмировала эксперт.

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мнение эксперта, узбекистан, внешняя политика, россия, центр исламской цивилизации, политика