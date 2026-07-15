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Коалиция желающих умереть в Париже: предварительные итоги

Коалиция желающих умереть в Париже: предварительные итоги

Sputnik Узбекистан

Саммит "коалиции желающих" в Париже создал иллюзию антироссийского единства Европы, которое может исчезнуть после первого же ракетного удара России по войскам Британии, Франции или Германии

2026-07-15T17:01+0500

2026-07-15T17:01+0500

2026-07-15T17:01+0500

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Этот "момент истины" может настичь натовских "миротворцев" как на украинском ТВД, так и на исторической родине. Желающие своекорыстно форматировать Евразию с позиции силы — заведомо обречены.В Париже 13 июля состоялась встреча лидеров трех десятков государств, которые мечтают нанести России "стратегическое поражение". Обсуждали стратегию помощи киевскому режиму. Демонстрировали финансовые разногласия, нежелание брать на себя конкретные обязательства по обещанным Киеву в текущем году 70 млрд евро (денег пока не нашли). Четыре страны — Болгария, Венгрия, Чехия и Австрия — отказались от финансирования военных поставок Украине. Польша — под вопросом.На саммите декларировали расширение "желающих" до 37 стран — присоединились Молдова и Северная Македония. Однако лишь девять стран (Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Британия, Франция, Швеция) решились создать коалицию ПВО для противодействия российским баллистическим ракетам. От слов до дела путь неблизкий.Франция "разрешила" Украине производить зенитные ракеты франко-итальянского комплекса ПВО SAMP/T, и крылатые ракеты большой дальности SCALP (французская версия Storm Shadow). С учетом технологической сложности производства, вероятнее — закамуфлированные поставки французских ракет Киеву, и боевое применение SCALP под видом украинских изделий "Фламинго-999". Париж также обещал поставить Украине 16 истребителей Rafale, однако обозначенный рубеж 2028-2029 годов вызывает большие сомнения в реалистичности проекта.На саммите в Париже объявлено о предстоящих в ближайшие месяцы учениях несуществующей пока группировки войск "коалиции желающих" — на территории сопредельных с Украиной стран. Франция, Британия, Германия (ядро коалиции) — только планируют создать воинский контингент с неясными пока полномочиями и задачами, численностью до 50 тысяч "штыков". Переодеть несколько войсковых бригад в "миротворцев" несложно. По данным телеканала Euronews, 13 июля только Франция заявила о готовности направить своих "миротворцев" на Украину, если будет достигнуто прекращение огня. План этот включает юридические соглашения и участие Вашингтона в "мониторинге мониторинга". Заметим, без американских войск, разведки, связи и логистики все достигнутые договоренности "коалиции желающих" ничего не стоят.Где мало слов, там вес они имеютРеакция Москвы ожидаемо жесткая. В Кремле внимательно анализируют планы "подстрекателей войны". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что желание европейцев формулировать гарантии безопасности по Украине без России исключает их участие в процессе урегулирования. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал "желающих" коалицией лающих.ВС России перестали проявлять "сдержанность". Возможно, это реакция на заявление Дональда Трампа в Анкаре о "принуждении России к миру". Российские войска ежедневно наносят ракетные удары по объектам ВСУ, ВПК, ТЭК в Киеве, и столь же методично "выносят" натовскую логистику в одесских портах и прилегающей акватории Черного моря (сухогрузы). Россия отрезает бандеровскую Украину от европейского оперативного тыла — это вскоре скажется на линии фронта. Командование ВСУ объективно оценивает подавляющее военное превосходство РФ. Командир украинской бригады "Любарт" Вадим Крикун в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что "Россия превосходит Украину по ресурсам", и военный конфликт завершится "Скоро. Вероятно, раньше, чем многие ожидают".Стратегия и география взаимосвязаны. Неслучайно президент РФ Владимир Путин в начале июля заявил о необходимости большого буфера безопасности. Если Москва стремится к достижению целей 2022 года, боевые действия не могут ограничиваться освобождением четырех новых регионов РФ. Тем более, что запусками/программированием западных дронов и ракет на Украине занимаются натовские офицеры, а система Starlink позволяет управлять "украинским" высокоточным оружием с территории Германии, Франции, Британии. Изменить стратегию "удаленного противника" можно только неприемлемым для него ущербом. Если еще не пришло время ударить по странам Запада, необходимо активнее добивать "украинский проект". Россия имеет для этого все конвенциональные возможности. Для уничтожения одесских портов и всего оперативного тыла ВСУ дополнительной мобилизации в России точно не требуется.Свежий прогноз итальянского издания L’Antidiplomatico: "Конец конфликта станет трагедией для Украины. Запад сделал борьбу с Россией единственной ее функцией. Без войны не будет инвестиций. Поэтому в планах Запада и Киева — 400-летняя война". Поэтому "россияне требуют от властей ускорить разгром бандеровцев и недовольны тем, что Украина недостаточно подвергается атакам".Газета The New York Times констатировала: война на Украине превратилась в крупнейший испытательный полигон для западных оборонных технологий, на котором украинские войска бесплатно выполняют роль испытателей, а сама война превратилась в непрерывный цикл разработки и модернизации западного вооружения.Чешская газета Parlamentní listy 14 июля сообщила: "На Украине ожидается резкая эскалация… Европа стоит на пороге очень опасной фазы конфликта с Россией, которая грозит ей огромными сокрушительными потерями. Не исключено, что в конфликт напрямую включится часть европейских государств НАТО".Москва против появления на Украине войск НАТО "под чужим флагом". Раньше или позже, России придется разогнать политически или уничтожить физически (сжечь) "коалицию желающих", созданную не для того, чтобы "сделать страшное лицо" и добровольно самораспуститься.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в Telegram.

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колумнисты, нато, украина, россия, париж