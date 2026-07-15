https://uz.sputniknews.ru/20260715/legkaya-atletika-uzbekistanets-zavoeval-serebro-na-turnire-v-vengrii-59041867.html

Легкая атлетика: узбекистанец завоевал серебро на турнире в Венгрии

Легкая атлетика: узбекистанец завоевал серебро на турнире в Венгрии

Sputnik Узбекистан

Однодневные соревнования высшей "золотой" категории (Gold) в рамках Мирового континентального тура World Athletics собрали лидеров Бриллиантовой лиги и действующих олимпийских чемпионов

2026-07-15T12:10+0500

2026-07-15T12:10+0500

2026-07-15T12:24+0500

спорт

легкая атлетика

прыжки в длину

узбекистанец

серебро

турнир

венгрия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51386763_0:224:1023:799_1920x0_80_0_0_942e11d7e3bef5b3fe6144380beca108.jpg

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Узбекистанский легкоатлет Анвар Анваров завоевал серебряную медаль на турнире в Венгрии, сообщает НОК. Анваров успешно выступил на одном из престижнейших легкоатлетических Гран-при сезона — Мемориале Дьюлая Иштвана. Однодневные соревнования высшей "золотой" категории (Gold) в рамках Мирового континентального тура World Athletics собрали лидеров Бриллиантовой лиги и действующих олимпийских чемпионов.“В состязаниях по прыжкам в длину соотечественник показал результат 8,12 м, установленный во второй попытке, что позволило ему подняться на вторую ступень пьедестала почета”, — говорится в сообщении.

венгрия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт, легкая атлетика, прыжки в длину, узбекистанец, серебро, турнир, венгрия