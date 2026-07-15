https://uz.sputniknews.ru/20260715/legkaya-atletika-uzbekistanets-zavoeval-serebro-na-turnire-v-vengrii-59041867.html
Легкая атлетика: узбекистанец завоевал серебро на турнире в Венгрии
Легкая атлетика: узбекистанец завоевал серебро на турнире в Венгрии
Sputnik Узбекистан
Однодневные соревнования высшей "золотой" категории (Gold) в рамках Мирового континентального тура World Athletics собрали лидеров Бриллиантовой лиги и действующих олимпийских чемпионов
2026-07-15T12:10+0500
2026-07-15T12:10+0500
2026-07-15T12:24+0500
спорт
легкая атлетика
прыжки в длину
узбекистанец
серебро
турнир
венгрия
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Узбекистанский легкоатлет Анвар Анваров завоевал серебряную медаль на турнире в Венгрии, сообщает НОК. Анваров успешно выступил на одном из престижнейших легкоатлетических Гран-при сезона — Мемориале Дьюлая Иштвана. Однодневные соревнования высшей "золотой" категории (Gold) в рамках Мирового континентального тура World Athletics собрали лидеров Бриллиантовой лиги и действующих олимпийских чемпионов.“В состязаниях по прыжкам в длину соотечественник показал результат 8,12 м, установленный во второй попытке, что позволило ему подняться на вторую ступень пьедестала почета”, — говорится в сообщении.
венгрия
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спорт, легкая атлетика, прыжки в длину, узбекистанец, серебро, турнир, венгрия
спорт, легкая атлетика, прыжки в длину, узбекистанец, серебро, турнир, венгрия
Легкая атлетика: узбекистанец завоевал серебро на турнире в Венгрии
12:10 15.07.2026 (обновлено: 12:24 15.07.2026)
Однодневные соревнования высшей "золотой" категории (Gold) в рамках Мирового континентального тура World Athletics собрали лидеров Бриллиантовой лиги и действующих олимпийских чемпионов.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
Узбекистанский легкоатлет Анвар Анваров завоевал серебряную медаль на турнире в Венгрии, сообщает
НОК.
Анваров успешно выступил на одном из престижнейших легкоатлетических Гран-при сезона — Мемориале Дьюлая Иштвана. Однодневные соревнования высшей "золотой" категории (Gold) в рамках Мирового континентального тура World Athletics собрали лидеров Бриллиантовой лиги и действующих олимпийских чемпионов.
“В состязаниях по прыжкам в длину соотечественник показал результат 8,12 м, установленный во второй попытке, что позволило ему подняться на вторую ступень пьедестала почета”, — говорится в сообщении.