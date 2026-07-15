https://uz.sputniknews.ru/20260715/mujskaya-sbornaya-uzbekistana-po-xokkeyu-na-trave-vystupit-na-kubke-silneyshix-v-minske-59036808.html
Мужская сборная Узбекистана по хоккею на траве выступит на Кубке сильнейших в Минске
Мужская сборная Узбекистана по хоккею на траве выступит на Кубке сильнейших в Минске
Sputnik Узбекистан
Участие в международных соревнованиях, которые пройдут с 21 по 26 июля, примут четыре женские и пять мужских команд
2026-07-15T09:45+0500
2026-07-15T09:45+0500
2026-07-15T09:45+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана по хоккею на траве выступит на Кубке сильнейших в Минске, сообщает БелТА.Участие в соревнованиях примут четыре женские и пять мужских команд.По словам главы Белорусской федерации хоккея на траве Александра Грачева, данный турнир становится традиционным, в таком масштабном формате его проводят уже во второй раз.В прошлом году на Кубке сильнейших спортсменов у мужчин золотые медали завоевала главная команда России.
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узбекистан, хоккей, турнир, беларусь, минск, спорт, мужчины
узбекистан, хоккей, турнир, беларусь, минск, спорт, мужчины
Мужская сборная Узбекистана по хоккею на траве выступит на Кубке сильнейших в Минске
Участие в международных соревнованиях, которые пройдут с 21 по 26 июля, примут четыре женские и пять мужских команд.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
Мужская сборная Узбекистана по хоккею на траве выступит на Кубке сильнейших в Минске, сообщает
БелТА.
Участие в соревнованиях примут четыре женские и пять мужских команд.
"С 21 по 26 июля на стадионе в столичном парке Горького пройдет международный турнир по хоккею на траве "Кубок сильнейших спортсменов". В турнире среди девушек будут представлены национальные и молодежные (U21) сборные Беларуси и России, в мужском зачете к этим командам добавится сборная Узбекистана”, — говорится в сообщении.
По словам главы Белорусской федерации хоккея на траве Александра Грачева, данный турнир становится традиционным, в таком масштабном формате его проводят уже во второй раз.
В прошлом году на Кубке сильнейших спортсменов у мужчин золотые медали завоевала главная команда России.