Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260715/mujskaya-sbornaya-uzbekistana-po-xokkeyu-na-trave-vystupit-na-kubke-silneyshix-v-minske-59036808.html
Мужская сборная Узбекистана по хоккею на траве выступит на Кубке сильнейших в Минске
Мужская сборная Узбекистана по хоккею на траве выступит на Кубке сильнейших в Минске
Sputnik Узбекистан
Участие в международных соревнованиях, которые пройдут с 21 по 26 июля, примут четыре женские и пять мужских команд
2026-07-15T09:45+0500
2026-07-15T09:45+0500
узбекистан
хоккей
турнир
беларусь
минск
спорт
мужчины
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0f/59036452_6:0:870:486_1920x0_80_0_0_9245454e99063aec7928195f59b36245.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана по хоккею на траве выступит на Кубке сильнейших в Минске, сообщает БелТА.Участие в соревнованиях примут четыре женские и пять мужских команд.По словам главы Белорусской федерации хоккея на траве Александра Грачева, данный турнир становится традиционным, в таком масштабном формате его проводят уже во второй раз.В прошлом году на Кубке сильнейших спортсменов у мужчин золотые медали завоевала главная команда России.
узбекистан
беларусь
минск
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0f/59036452_121:0:769:486_1920x0_80_0_0_6db0a73875979122aad03698e7baa3c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан, хоккей, турнир, беларусь, минск, спорт, мужчины
узбекистан, хоккей, турнир, беларусь, минск, спорт, мужчины

Мужская сборная Узбекистана по хоккею на траве выступит на Кубке сильнейших в Минске

09:45 15.07.2026
© информационное агентство "Белта"Хоккей на траве
Хоккей на траве - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2026
© информационное агентство "Белта"
Подписаться
Участие в международных соревнованиях, которые пройдут с 21 по 26 июля, примут четыре женские и пять мужских команд.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана по хоккею на траве выступит на Кубке сильнейших в Минске, сообщает БелТА.
Участие в соревнованиях примут четыре женские и пять мужских команд.
"С 21 по 26 июля на стадионе в столичном парке Горького пройдет международный турнир по хоккею на траве "Кубок сильнейших спортсменов". В турнире среди девушек будут представлены национальные и молодежные (U21) сборные Беларуси и России, в мужском зачете к этим командам добавится сборная Узбекистана”, — говорится в сообщении.
По словам главы Белорусской федерации хоккея на траве Александра Грачева, данный турнир становится традиционным, в таком масштабном формате его проводят уже во второй раз.
В прошлом году на Кубке сильнейших спортсменов у мужчин золотые медали завоевала главная команда России.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0