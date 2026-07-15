https://uz.sputniknews.ru/20260715/predprinimatelnitsy-uzbekistana-i-saudovskoy-aravii-soberutsya-na-forume-v-djidde-59037040.html

Предпринимательницы Узбекистана и Саудовской Аравии соберутся на форуме в Джидде

Предпринимательницы Узбекистана и Саудовской Аравии соберутся на форуме в Джидде

Sputnik Узбекистан

В программе — выставка экспортно ориентированной продукции "Made in Uzbekistan", а также ярмарка "Welcome to Uzbekistan", на которой представят туристический потенциал страны и лучшие образцы национального ремесленного искусства

2026-07-15T10:01+0500

2026-07-15T10:01+0500

2026-07-15T10:09+0500

узбекистан

саудовская аравия

женщина-предприниматель

джидда

форум

туризм

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Джидде пройдет Форум женщин-предпринимателей "Узбекистан – Саудовская Аравия", сообщает ИА "Дунё".Перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран обсудили дипломаты Узбекистана и представители ТПП Джидды.В программе форума — выставка экспортно-ориентированной продукции "Made in Uzbekistan" и ярмарка "Welcome to Uzbekistan", на которой представят туристический потенциал страны и лучшие образцы национального ремесленного искусства.Кроме того, представители Торгово-промышленной палаты Джидды подтвердили готовность содействовать увеличению турпотока из Саудовской Аравии в Узбекистан, а также развитию прямого сотрудничества с ведущими туристическими компаниями республики.

узбекистан

саудовская аравия

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узбекистан, саудовская аравия, женщина-предприниматель, джидда, форум, туризм, сотрудничество