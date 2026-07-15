https://uz.sputniknews.ru/20260715/prepodavateli-rusisty-iz-uzbekistana-stali-laureatami-mejdunarodnogo-konkursa-59039625.html
Преподаватели-русисты из Узбекистана стали лауреатами международного конкурса
Преподаватели-русисты из Узбекистана стали лауреатами международного конкурса
Sputnik Узбекистан
Церемония награждения состоялась в Москве в рамках Форума Массмедиа российских соотечественников
2026-07-15T11:00+0500
2026-07-15T11:00+0500
2026-07-15T11:26+0500
общество
русский язык
преподаватель
узбекистанцы
победа
конкурс
россия
москва
форум
соотечественники
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0f/59039136_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_f99a16fbea16fe16973ca697becb30b7.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Москве состоялась церемония награждения победителей международного конкурса "Говорим, пишем, думаем по-русски!". В числе лауреатов — преподаватели русского языка из Самаркандской и Ташкентской областей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Победителями стали:Церемония награждения прошла в рамках Форума массмедиа российских соотечественников.Участие в конкурсе приняли федеральные и региональные российские и зарубежные телерадиокомпании, печатные СМИ, информационные агентства, интернет ресурсы, блогеры, студенты, учащиеся медиаклассов и образовательных центров, представители зарубежного русскоязычного сообщества из 26 стран, включая Узбекистан и 20 городов России.Награды вручили заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов, начальник Управления ДВМС по работе с соотечественниками за рубежом Георгий Яковлев, директор МДС Дмитрий Кожаев, первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина.Форум массмедиа российских соотечественников проходит в российской столице с 13 по 17 июля. Мероприятие организовано Правительством Москвы, ДВМС, МДС и Союзом журналистов Москвы.
россия
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0f/59039136_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0fca5474ee0d8fc057e92c500ff2d3e8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, русский язык, преподаватель, узбекистанцы, победа, конкурс, россия, москва, форум, соотечественники
общество, русский язык, преподаватель, узбекистанцы, победа, конкурс, россия, москва, форум, соотечественники
Преподаватели-русисты из Узбекистана стали лауреатами международного конкурса
11:00 15.07.2026 (обновлено: 11:26 15.07.2026)
Церемония награждения состоялась в Москве в рамках Форума массмедиа российских соотечественников.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
В Москве состоялась церемония награждения победителей международного конкурса "Говорим, пишем, думаем по-русски!". В числе лауреатов — преподаватели русского языка из Самаркандской и Ташкентской областей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Шахло Джамалдинова — преподаватель Самаркандского государственного медицинского университета в номинации зарубежный участник;
Тамилла Мавлянова — завкафедрой Самаркандского государственного педагогического института, автор видео "Может ли литература воспитать душу?";
Зулхумор Нарметова — учитель русского языка из Ташкентской области, автор видео "Великий и могучий мой родной русский язык".
Церемония награждения прошла в рамках Форума массмедиа российских соотечественников.
Участие в конкурсе приняли федеральные и региональные российские и зарубежные телерадиокомпании, печатные СМИ, информационные агентства, интернет ресурсы, блогеры, студенты, учащиеся медиаклассов и образовательных центров, представители зарубежного русскоязычного сообщества из 26 стран, включая Узбекистан и 20 городов России.
Награды вручили заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов, начальник Управления ДВМС по работе с соотечественниками за рубежом Георгий Яковлев, директор МДС Дмитрий Кожаев, первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина.
Форум массмедиа российских соотечественников проходит в российской столице с 13 по 17 июля. Мероприятие организовано Правительством Москвы, ДВМС, МДС и Союзом журналистов Москвы.