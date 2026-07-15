https://uz.sputniknews.ru/20260715/prepodavateli-rusisty-iz-uzbekistana-stali-laureatami-mejdunarodnogo-konkursa-59039625.html

Преподаватели-русисты из Узбекистана стали лауреатами международного конкурса

Преподаватели-русисты из Узбекистана стали лауреатами международного конкурса

Sputnik Узбекистан

Церемония награждения состоялась в Москве в рамках Форума Массмедиа российских соотечественников

2026-07-15T11:00+0500

2026-07-15T11:00+0500

2026-07-15T11:26+0500

общество

русский язык

преподаватель

узбекистанцы

победа

конкурс

россия

москва

форум

соотечественники

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Москве состоялась церемония награждения победителей международного конкурса "Говорим, пишем, думаем по-русски!". В числе лауреатов — преподаватели русского языка из Самаркандской и Ташкентской областей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Победителями стали:Церемония награждения прошла в рамках Форума массмедиа российских соотечественников.Участие в конкурсе приняли федеральные и региональные российские и зарубежные телерадиокомпании, печатные СМИ, информационные агентства, интернет ресурсы, блогеры, студенты, учащиеся медиаклассов и образовательных центров, представители зарубежного русскоязычного сообщества из 26 стран, включая Узбекистан и 20 городов России.Награды вручили заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов, начальник Управления ДВМС по работе с соотечественниками за рубежом Георгий Яковлев, директор МДС Дмитрий Кожаев, первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина.Форум массмедиа российских соотечественников проходит в российской столице с 13 по 17 июля. Мероприятие организовано Правительством Москвы, ДВМС, МДС и Союзом журналистов Москвы.

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общество, русский язык, преподаватель, узбекистанцы, победа, конкурс, россия, москва, форум, соотечественники