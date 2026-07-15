Президент Туркменистана принял главу МИД Узбекистана — детали встречи
© SputnikФлаги Узбекистана и Туркменистана
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Бахтиер Саидов также встретился в Ашхабаде с туркменским коллегой, и они провели очередной раунд политических консультаций между МИД Узбекистана и Туркменистана.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял главу МИД Узбекистана Бахтиёра Саидова, в ходе его визита в Ашхабад. Об этом министр иностранных дел РУз сообщил в своем Telegram-канале.
“Для нас большая честь быть принятым в Ашхабаде Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Передали искренние приветствия и наилучшие пожелания от Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева”, — говорится в сообщении.
Стороны отметили динамичное развитие узбекско-туркменского стратегического партнерства, тесные и эффективные контакты на всех уровнях, устойчивый рост объемов взаимной торговли.
“Продолжим совместные усилия, направленные на дальнейшее углубление многовековых отношений дружбы и добрососедства между Узбекистаном и Туркменистаном”, — констатировал Саидов по итогам переговоров.
Со своим коллегой — главой внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашидом Мередовым, он обсудил дальнейшее углубление узбекско-туркменского стратегического партнерства, практическую реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также вопросы последовательного развития политического диалога.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовВстреча глав МИД Узбекистана и Туркменистана в Ашхабаде
Встреча глав МИД Узбекистана и Туркменистана в Ашхабаде
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Отдельное внимание собеседники уделили расширению сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и приграничной сферах. Саидов и Мередов сверили подходы по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
“Вновь подтвердили нашу готовность к дальнейшему тесному взаимодействию в целях укрепления добрососедства, обеспечения стабильности и устойчивого развития Центральной Азии", — говорится в сообщении.
Под руководством глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и Туркменистана в Ашхабаде прошел очередной раунд двусторонних политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.
“В ходе консультаций обстоятельно обменялись мнениями по вопросам реализации задач, поставленных Главами наших государств, всем приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества, а также актуальным вопросам региональной и международной повестки”, — написал Саидов.
Он добавил, что этот механизм остается важным инструментом поддержания регулярного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран стран, определения новых направлений взаимодействия и формирования содержательной повестки предстоящих встреч на высшем и высоком уровнях.