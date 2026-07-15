https://uz.sputniknews.ru/20260715/prezident-turkmenistana-prinyal-glavu-mid-uzbekistana--detali-vstrechi-59042681.html

Президент Туркменистана принял главу МИД Узбекистана — детали встречи

Президент Туркменистана принял главу МИД Узбекистана — детали встречи

Sputnik Узбекистан

Бахтиер Саидов также встретился в Ашхабаде с туркменским коллегой, и они провели очередной раунд политических консультаций между МИД Узбекистана и Туркменистана

2026-07-15T12:40+0500

2026-07-15T12:40+0500

2026-07-15T12:40+0500

политика

мид узбекистана

бахтиер саидов

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ашхабад

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туркменистан

сердар бердымухамедов

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял главу МИД Узбекистана Бахтиёра Саидова, в ходе его визита в Ашхабад. Об этом министр иностранных дел РУз сообщил в своем Telegram-канале.Стороны отметили динамичное развитие узбекско-туркменского стратегического партнерства, тесные и эффективные контакты на всех уровнях, устойчивый рост объемов взаимной торговли.Со своим коллегой — главой внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашидом Мередовым, он обсудил дальнейшее углубление узбекско-туркменского стратегического партнерства, практическую реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также вопросы последовательного развития политического диалога.Отдельное внимание собеседники уделили расширению сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и приграничной сферах. Саидов и Мередов сверили подходы по актуальным вопросам региональной и международной повестки.Под руководством глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и Туркменистана в Ашхабаде прошел очередной раунд двусторонних политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.Он добавил, что этот механизм остается важным инструментом поддержания регулярного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран стран, определения новых направлений взаимодействия и формирования содержательной повестки предстоящих встреч на высшем и высоком уровнях.

https://uz.sputniknews.ru/20260715/59038749.html

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политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, встреча, визит, ашхабад, президент, туркменистан, сердар бердымухамедов, политические консультации