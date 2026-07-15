https://uz.sputniknews.ru/20260715/uzbekistan-vtoroy-den-podryad-obnovlyaet-rekord-potrebleniya-elektroenergii-59044903.html

Узбекистан второй день подряд обновляет рекорд потребления электроэнергии

Узбекистан второй день подряд обновляет рекорд потребления электроэнергии

Sputnik Узбекистан

В Минэнерго призвали потребителей рационально и экономно использовать электроэнергию, предупредив, что в часы максимального потребления в отдельных регионах возможны временные перебои в электроснабжении из-за возникновения технических неисправностей в электросетях

2026-07-15T14:40+0500

2026-07-15T14:40+0500

2026-07-15T14:40+0500

узбекистан

электроэнергия

потребители

рекорд

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Узбекистан второй день подряд обновляет рекорд потребления электроэнергии, 14 июля оно достигло 284 млн кВт·ч, сообщает пресс-служба Минэнерго.Данный показатель превысил не только предыдущий летний максимум, но и зимний рекорд. Таким образом, этот показатель на 5,4 млн кВт·ч, или 1,94%, выше максимума, зафиксированного 13 июля 2026 года, и на 1 млн кВт·ч выше исторического зимнего максимума, зафиксированного 24 января 2026-го.В Минэнерго также призвали потребителей рационально и экономно использовать электроэнергию.В ведомстве также отметили, что для стабильного электроснабжения в период высокого потребления аварийно-ремонтные бригады энергетических предприятий работают в усиленном режиме.

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узбекистан, электроэнергия, потребители, рекорд, министерство энергетики узбекистана