https://uz.sputniknews.ru/20260715/v-chem-opasnost-trudogolizma-59015080.html

В чем опасность трудоголизма — ответ врача

В чем опасность трудоголизма — ответ врача

Sputnik Узбекистан

Специалист перечислил признаки, по которым можно определить, что человеку пора отдыхать

2026-07-15T22:03+0500

2026-07-15T22:03+0500

2026-07-15T22:03+0500

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Баланс жизни и работы очень важен в любой сфере, потому что трудоголизм в каком-то смысле это — заболевание, которое иногда лечат психиатры, примерно так же, как алкоголизм или шопоголизм, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача скорой помощи, медицинского блогера Дмитрия Молодого.Специалист перечислил признаки, по которым можно определить, что человеку пора отдыхать.По его словам, ряд исследований говорит о том, что, когда работники работают, а не перерабатывают, это даже выгодно, поскольку производительность труда растет. "Люди, которые работают на пяти работах, не ходят в отпуска, трудятся 24/7, не высыпаются, это плохие работники, которые даже с экономической точки зрения хуже приносят прибыль работодателю, и деньги улетают в никуда. Поэтому, естественно, работодатель в этом кровно тоже заинтересован, хотя очень немногие это понимают", — резюмировал Дмитрий Молодой.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, психология, здоровье, заболевания, работа, отдых, отпуск