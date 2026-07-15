https://uz.sputniknews.ru/20260715/v-chem-opasnost-trudogolizma-59015080.html
В чем опасность трудоголизма — ответ врача
В чем опасность трудоголизма — ответ врача
Sputnik Узбекистан
Специалист перечислил признаки, по которым можно определить, что человеку пора отдыхать
2026-07-15T22:03+0500
2026-07-15T22:03+0500
2026-07-15T22:03+0500
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Баланс жизни и работы очень важен в любой сфере, потому что трудоголизм в каком-то смысле это — заболевание, которое иногда лечат психиатры, примерно так же, как алкоголизм или шопоголизм, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача скорой помощи, медицинского блогера Дмитрия Молодого.Специалист перечислил признаки, по которым можно определить, что человеку пора отдыхать.По его словам, ряд исследований говорит о том, что, когда работники работают, а не перерабатывают, это даже выгодно, поскольку производительность труда растет. "Люди, которые работают на пяти работах, не ходят в отпуска, трудятся 24/7, не высыпаются, это плохие работники, которые даже с экономической точки зрения хуже приносят прибыль работодателю, и деньги улетают в никуда. Поэтому, естественно, работодатель в этом кровно тоже заинтересован, хотя очень немногие это понимают", — резюмировал Дмитрий Молодой.
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мнение эксперта, психология, здоровье, заболевания, работа, отдых, отпуск
мнение эксперта, психология, здоровье, заболевания, работа, отдых, отпуск
В чем опасность трудоголизма — ответ врача
Специалист перечислил признаки, по которым можно определить, что человеку пора отдыхать.
Баланс жизни и работы очень важен в любой сфере, потому что трудоголизм в каком-то смысле это — заболевание, которое иногда лечат психиатры, примерно так же, как алкоголизм или шопоголизм, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача скорой помощи, медицинского блогера Дмитрия Молодого.
Специалист перечислил признаки, по которым можно определить, что человеку пора отдыхать.
"Для начала могут появляться какие-то психические последствия, то есть у человека хроническая усталость, он вялый, сонливый, раздражительный. И если долго это продолжается, то могут быть определенные проблемы со здоровьем. А здесь уж у кого что первое сломается, как говорится, где тонко, там и рвется. У кого-то может инфаркт или инсульт получиться, у кого-то может быть нервное расстройство, а у кого-то — проблемы с желудочно-кишечным трактом, поскольку многие заболевания, тот же гастрит или язва, могут быть связаны с нейрогенными причинами, по крайней мере, косвенно", — предупредил врач.
По его словам, ряд исследований говорит о том, что, когда работники работают, а не перерабатывают, это даже выгодно, поскольку производительность труда растет.
"Люди, которые работают на пяти работах, не ходят в отпуска, трудятся 24/7, не высыпаются, это плохие работники, которые даже с экономической точки зрения хуже приносят прибыль работодателю, и деньги улетают в никуда. Поэтому, естественно, работодатель в этом кровно тоже заинтересован, хотя очень немногие это понимают", — резюмировал Дмитрий Молодой.