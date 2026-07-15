https://uz.sputniknews.ru/20260715/v-kakom-regione-uzbekistana-naibolshee-kolichestvo-trudosposobnogo-naseleniya--infografika-59049607.html

В каком регионе Узбекистана наибольшее количество трудоспособного населения — инфографика

В каком регионе Узбекистана наибольшее количество трудоспособного населения — инфографика

Sputnik Узбекистан

В республике к работоспособной части населения относятся женщины от 16 до 55 лет и мужчины от 16 до 60 лет

2026-07-15T17:33+0500

2026-07-15T17:33+0500

2026-07-15T17:33+0500

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Численность населения трудоспособного возраста в республике составляет 20 млн 739 тыс. человек.Самое большое число трудоспособных граждан проживает в Самаркандской области Узбекистана — 2 млн 414 тыс. В регионе также, по сравнению с другими областями, больше всего лиц младше трудоспособного возраста — 1 млн 497 тыс.А по числу граждан старше трудоспособного возраста лидирует Ферганская область — 548 тыс.В республике к работоспособной части населения относятся женщины от 16 до 55 лет и мужчины от 16 до 60 лет.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, статистика, узбекистан, население, перепись населения, регион, инфографика