https://uz.sputniknews.ru/20260715/v-kakom-regione-uzbekistana-naibolshee-kolichestvo-trudosposobnogo-naseleniya--infografika-59049607.html
В каком регионе Узбекистана наибольшее количество трудоспособного населения — инфографика
В каком регионе Узбекистана наибольшее количество трудоспособного населения — инфографика
Sputnik Узбекистан
В республике к работоспособной части населения относятся женщины от 16 до 55 лет и мужчины от 16 до 60 лет
2026-07-15T17:33+0500
2026-07-15T17:33+0500
2026-07-15T17:33+0500
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Численность населения трудоспособного возраста в республике составляет 20 млн 739 тыс. человек.Самое большое число трудоспособных граждан проживает в Самаркандской области Узбекистана — 2 млн 414 тыс. В регионе также, по сравнению с другими областями, больше всего лиц младше трудоспособного возраста — 1 млн 497 тыс.А по числу граждан старше трудоспособного возраста лидирует Ферганская область — 548 тыс.В республике к работоспособной части населения относятся женщины от 16 до 55 лет и мужчины от 16 до 60 лет.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, статистика, узбекистан, население, перепись населения, регион, инфографика
инфографика, статистика, узбекистан, население, перепись населения, регион, инфографика
В каком регионе Узбекистана наибольшее количество трудоспособного населения — инфографика
В республике к работоспособной части населения относятся женщины от 16 до 55 лет и мужчины от 16 до 60 лет.
Численность населения трудоспособного возраста в республике составляет 20 млн 739 тыс. человек.
Самое большое число трудоспособных граждан проживает в Самаркандской области Узбекистана — 2 млн 414 тыс. В регионе также, по сравнению с другими областями, больше всего лиц младше трудоспособного возраста — 1 млн 497 тыс.
А по числу граждан старше трудоспособного возраста лидирует Ферганская область — 548 тыс.
В республике к работоспособной части населения относятся женщины от 16 до 55 лет и мужчины от 16 до 60 лет.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан
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