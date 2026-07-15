В Самарканде появилась еще одна достопримечательность — 92-метровое колесо обозрения
© Sputnik/ Малика АбайдулинаВ Самарканде появился новый парк с самым высоким колесом обозрения в Центральной Азии
© Sputnik/ Малика Абайдулина
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Это не единственное, чем удивляет новый парк. В нем установили 25 современных аттракционов для детей и взрослых, открыли небольшой зоопарк с более чем 20 видами животных, а также оборудовали два десятка кафе и ресторанов.
САМАРКАНД 15 июл — Sputnik. В Самарканде появился новый парк с самым высоким колесом обозрения в Центральной Азии, которое уже стало новой городской достопримечательностью, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Парк построили на месте бывшего военно-патриотического парка "Ватанпарвар". В проект вложили около $10 млн. Территория комплекса занимает 7 гектаров, а одновременно здесь могут находиться более 1 000 посетителей.
Местом притяжения стало огромное колесо обозрения с 49 закрытыми кабинами. За один сеанс прокатиться на нем могут до 300 человек. Благодаря своим размерам аттракцион виден издалека.
Но колесо обозрения — не единственное, чем удивляет новый парк. Здесь установили 25 современных аттракционов для детей и взрослых, открыли небольшой зоопарк с более чем 20 видами животных, а также оборудовали два десятка кафе и ресторанов.
© Sputnik/ Малика АбайдулинаВ Самарканде появился новый парк с самым высоким колесом обозрения в Центральной Азии
В Самарканде появился новый парк с самым высоким колесом обозрения в Центральной Азии
© Sputnik/ Малика Абайдулина
Одной из особенностей нового парка стала единая система оплаты через специальную карту. Саму карту можно получить бесплатно, однако нововведение вызвало разные отзывы у посетителей. Одни считают такой формат удобным, другие отмечают, что туристам и тем, кто пришел впервые, может понадобиться время, чтобы разобраться.
Жительница Самарканда Муниса Азимова поделилась впечатлениями от нового места.
"Наконец-то в Самарканде появились американские горки и, конечно же, стеклянный мост. Раньше, чтобы пройти над пропастью, мы ездили в Джизакскую область, теперь за адреналином можно отправиться сюда. Порадовал и зоопарк. Хотелось бы только, чтобы цены были доступнее. Например, прокатиться на американских горках стоит 60 тыс. сумов, такая же цена билетов на колесо обозрения и стеклянный мост. Для одного человека это не так много, но для семьи сумма получается заметной", — отметила она.
© Sputnik/ Малика АбайдулинаВ Самарканде появился новый парк с самым высоким колесом обозрения в Центральной Азии
В Самарканде появился новый парк с самым высоким колесом обозрения в Центральной Азии
© Sputnik/ Малика Абайдулина
В администрации региона отметили, что новый парк обещает стать одним из популярных мест отдыха для жителей Самарканда, гостей из других регионов и туристов, ведь теперь у них появился еще один повод увидеть Самарканд с новой высоты — буквально.