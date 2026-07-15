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https://uz.sputniknews.ru/20260715/v-samarkande-poyavilas-esche-odna-dostoprimechatelnost-92-metrovoe-koleso-obozreniya-59052296.html
В Самарканде появилась еще одна достопримечательность — 92-метровое колесо обозрения
В Самарканде появилась еще одна достопримечательность — 92-метровое колесо обозрения
Sputnik Узбекистан
Это не единственное, чем удивляет новый парк. В нем установили 25 современных аттракционов для детей и взрослых, открыли небольшой зоопарк с более чем 20 видами животных, а также оборудовали два десятка кафе и ресторанов
2026-07-15T18:45+0500
2026-07-15T18:45+0500
общество
отдых
развлечение
самарканд
колесо обозрения
центральная азия
парк
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САМАРКАНД 15 июл — Sputnik. В Самарканде появился новый парк с самым высоким колесом обозрения в Центральной Азии, которое уже стало новой городской достопримечательностью, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Парк построили на месте бывшего военно-патриотического парка "Ватанпарвар". В проект вложили около $10 млн. Территория комплекса занимает 7 гектаров, а одновременно здесь могут находиться более 1 000 посетителей.Местом притяжения стало огромное колесо обозрения с 49 закрытыми кабинами. За один сеанс прокатиться на нем могут до 300 человек. Благодаря своим размерам аттракцион виден издалека.Но колесо обозрения — не единственное, чем удивляет новый парк. Здесь установили 25 современных аттракционов для детей и взрослых, открыли небольшой зоопарк с более чем 20 видами животных, а также оборудовали два десятка кафе и ресторанов.Одной из особенностей нового парка стала единая система оплаты через специальную карту. Саму карту можно получить бесплатно, однако нововведение вызвало разные отзывы у посетителей. Одни считают такой формат удобным, другие отмечают, что туристам и тем, кто пришел впервые, может понадобиться время, чтобы разобраться.Жительница Самарканда Муниса Азимова поделилась впечатлениями от нового места.В администрации региона отметили, что новый парк обещает стать одним из популярных мест отдыха для жителей Самарканда, гостей из других регионов и туристов, ведь теперь у них появился еще один повод увидеть Самарканд с новой высоты — буквально.
самарканд
центральная азия
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общество, отдых, развлечение, самарканд, колесо обозрения, центральная азия, парк
общество, отдых, развлечение, самарканд, колесо обозрения, центральная азия, парк

В Самарканде появилась еще одна достопримечательность — 92-метровое колесо обозрения

18:45 15.07.2026
© Sputnik/ Малика АбайдулинаВ Самарканде появился новый парк с самым высоким колесом обозрения в Центральной Азии
В Самарканде появился новый парк с самым высоким колесом обозрения в Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2026
© Sputnik/ Малика Абайдулина
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Это не единственное, чем удивляет новый парк. В нем установили 25 современных аттракционов для детей и взрослых, открыли небольшой зоопарк с более чем 20 видами животных, а также оборудовали два десятка кафе и ресторанов.
САМАРКАНД 15 июл — Sputnik. В Самарканде появился новый парк с самым высоким колесом обозрения в Центральной Азии, которое уже стало новой городской достопримечательностью, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Парк построили на месте бывшего военно-патриотического парка "Ватанпарвар". В проект вложили около $10 млн. Территория комплекса занимает 7 гектаров, а одновременно здесь могут находиться более 1 000 посетителей.
Местом притяжения стало огромное колесо обозрения с 49 закрытыми кабинами. За один сеанс прокатиться на нем могут до 300 человек. Благодаря своим размерам аттракцион виден издалека.
Но колесо обозрения — не единственное, чем удивляет новый парк. Здесь установили 25 современных аттракционов для детей и взрослых, открыли небольшой зоопарк с более чем 20 видами животных, а также оборудовали два десятка кафе и ресторанов.
© Sputnik/ Малика АбайдулинаВ Самарканде появился новый парк с самым высоким колесом обозрения в Центральной Азии
В Самарканде появился новый парк с самым высоким колесом обозрения в Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2026
В Самарканде появился новый парк с самым высоким колесом обозрения в Центральной Азии
© Sputnik/ Малика Абайдулина
Одной из особенностей нового парка стала единая система оплаты через специальную карту. Саму карту можно получить бесплатно, однако нововведение вызвало разные отзывы у посетителей. Одни считают такой формат удобным, другие отмечают, что туристам и тем, кто пришел впервые, может понадобиться время, чтобы разобраться.
Жительница Самарканда Муниса Азимова поделилась впечатлениями от нового места.

"Наконец-то в Самарканде появились американские горки и, конечно же, стеклянный мост. Раньше, чтобы пройти над пропастью, мы ездили в Джизакскую область, теперь за адреналином можно отправиться сюда. Порадовал и зоопарк. Хотелось бы только, чтобы цены были доступнее. Например, прокатиться на американских горках стоит 60 тыс. сумов, такая же цена билетов на колесо обозрения и стеклянный мост. Для одного человека это не так много, но для семьи сумма получается заметной", — отметила она.

© Sputnik/ Малика АбайдулинаВ Самарканде появился новый парк с самым высоким колесом обозрения в Центральной Азии
В Самарканде появился новый парк с самым высоким колесом обозрения в Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2026
В Самарканде появился новый парк с самым высоким колесом обозрения в Центральной Азии
© Sputnik/ Малика Абайдулина
В администрации региона отметили, что новый парк обещает стать одним из популярных мест отдыха для жителей Самарканда, гостей из других регионов и туристов, ведь теперь у них появился еще один повод увидеть Самарканд с новой высоты — буквально.
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