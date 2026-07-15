https://uz.sputniknews.ru/20260715/v-samarkande-poyavilas-esche-odna-dostoprimechatelnost-92-metrovoe-koleso-obozreniya-59052296.html

В Самарканде появилась еще одна достопримечательность — 92-метровое колесо обозрения

В Самарканде появилась еще одна достопримечательность — 92-метровое колесо обозрения

Sputnik Узбекистан

Это не единственное, чем удивляет новый парк. В нем установили 25 современных аттракционов для детей и взрослых, открыли небольшой зоопарк с более чем 20 видами животных, а также оборудовали два десятка кафе и ресторанов

2026-07-15T18:45+0500

2026-07-15T18:45+0500

2026-07-15T18:45+0500

общество

отдых

развлечение

самарканд

колесо обозрения

центральная азия

парк

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САМАРКАНД 15 июл — Sputnik. В Самарканде появился новый парк с самым высоким колесом обозрения в Центральной Азии, которое уже стало новой городской достопримечательностью, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Парк построили на месте бывшего военно-патриотического парка "Ватанпарвар". В проект вложили около $10 млн. Территория комплекса занимает 7 гектаров, а одновременно здесь могут находиться более 1 000 посетителей.Местом притяжения стало огромное колесо обозрения с 49 закрытыми кабинами. За один сеанс прокатиться на нем могут до 300 человек. Благодаря своим размерам аттракцион виден издалека.Но колесо обозрения — не единственное, чем удивляет новый парк. Здесь установили 25 современных аттракционов для детей и взрослых, открыли небольшой зоопарк с более чем 20 видами животных, а также оборудовали два десятка кафе и ресторанов.Одной из особенностей нового парка стала единая система оплаты через специальную карту. Саму карту можно получить бесплатно, однако нововведение вызвало разные отзывы у посетителей. Одни считают такой формат удобным, другие отмечают, что туристам и тем, кто пришел впервые, может понадобиться время, чтобы разобраться.Жительница Самарканда Муниса Азимова поделилась впечатлениями от нового места.В администрации региона отметили, что новый парк обещает стать одним из популярных мест отдыха для жителей Самарканда, гостей из других регионов и туристов, ведь теперь у них появился еще один повод увидеть Самарканд с новой высоты — буквально.

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общество, отдых, развлечение, самарканд, колесо обозрения, центральная азия, парк