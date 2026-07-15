В Узбекистане станет больше белорусской голубики
11:40 15.07.2026 (обновлено: 12:26 15.07.2026)
© информационное агентство "Белта"В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га
© информационное агентство "Белта"
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В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га. В прошлом году уже были пробные поставки в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Узбекистане станет больше белорусской голубики, сообщает БелТА.
© информационное агентство "Белта"В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га
В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га
© информационное агентство "Белта"
В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га. Преимущественно здесь выращивают клубнику и голубику, в гораздо меньших объемах производят малину. Отдельные фермерские хозяйства начинают заниматься жимолостью.
© информационное агентство "Белта"В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га
В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га
© информационное агентство "Белта"
Перспективы для роста экспорта ягод очевидны.
"По экспорту в первую очередь работаем с Россией. Прорабатываем такие направления, как Казахстан и Узбекистан. В прошлом году уже были пробные поставки в Узбекистан. Уверен, в этом году они будут масштабироваться", — рассказал председатель Малоритского райисполкома Александр Корж.
© информационное агентство "Белта"В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га
В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га
© информационное агентство "Белта"
Свою отличительную особенность в Малоритском районе превратили в фестиваль "Ягаднае сузор’е". В этом году на празднике испекут гигантский пирог с начинкой из свежих ягод и джема и сварят более 100 литров компота. Продегустировать угощения смогут все желающие.