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https://uz.sputniknews.ru/20260715/v-uzbekistane-stanet-bolshe-belorusskoy-golubiki-59041616.html
В Узбекистане станет больше белорусской голубики
В Узбекистане станет больше белорусской голубики
Sputnik Узбекистан
В Малоритском районе РБ под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га. В прошлом году уже были пробные поставки в Узбекистан
2026-07-15T11:40+0500
2026-07-15T12:26+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Узбекистане станет больше белорусской голубики, сообщает БелТА.В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га. Преимущественно здесь выращивают клубнику и голубику, в гораздо меньших объемах производят малину. Отдельные фермерские хозяйства начинают заниматься жимолостью.Перспективы для роста экспорта ягод очевидны.Свою отличительную особенность в Малоритском районе превратили в фестиваль "Ягаднае сузор’е". В этом году на празднике испекут гигантский пирог с начинкой из свежих ягод и джема и сварят более 100 литров компота. Продегустировать угощения смогут все желающие.
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ягоды, узбекистан, импорт, беларусь
ягоды, узбекистан, импорт, беларусь

В Узбекистане станет больше белорусской голубики

11:40 15.07.2026 (обновлено: 12:26 15.07.2026)
© информационное агентство "Белта"В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га
В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2026
© информационное агентство "Белта"
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В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га. В прошлом году уже были пробные поставки в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Узбекистане станет больше белорусской голубики, сообщает БелТА.
© информационное агентство "Белта"В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га
В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2026
В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га
© информационное агентство "Белта"
В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га. Преимущественно здесь выращивают клубнику и голубику, в гораздо меньших объемах производят малину. Отдельные фермерские хозяйства начинают заниматься жимолостью.
© информационное агентство "Белта"В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га
В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2026
В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га
© информационное агентство "Белта"
Перспективы для роста экспорта ягод очевидны.

"По экспорту в первую очередь работаем с Россией. Прорабатываем такие направления, как Казахстан и Узбекистан. В прошлом году уже были пробные поставки в Узбекистан. Уверен, в этом году они будут масштабироваться", — рассказал председатель Малоритского райисполкома Александр Корж.

© информационное агентство "Белта"В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га
В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2026
В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га
© информационное агентство "Белта"
Свою отличительную особенность в Малоритском районе превратили в фестиваль "Ягаднае сузор’е". В этом году на празднике испекут гигантский пирог с начинкой из свежих ягод и джема и сварят более 100 литров компота. Продегустировать угощения смогут все желающие.
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