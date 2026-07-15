https://uz.sputniknews.ru/20260715/v-uzbekistane-stanet-bolshe-belorusskoy-golubiki-59041616.html

В Узбекистане станет больше белорусской голубики

В Узбекистане станет больше белорусской голубики

Sputnik Узбекистан

В Малоритском районе РБ под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га. В прошлом году уже были пробные поставки в Узбекистан

2026-07-15T11:40+0500

2026-07-15T11:40+0500

2026-07-15T12:26+0500

ягоды

узбекистан

импорт

беларусь

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0f/59041084_3:0:867:486_1920x0_80_0_0_a022ee8f04649540549c9aacfb67a70d.jpg

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Узбекистане станет больше белорусской голубики, сообщает БелТА.В Малоритском районе Брестской области под выращивание ягод отведено более 5 тыс. га. Преимущественно здесь выращивают клубнику и голубику, в гораздо меньших объемах производят малину. Отдельные фермерские хозяйства начинают заниматься жимолостью.Перспективы для роста экспорта ягод очевидны.Свою отличительную особенность в Малоритском районе превратили в фестиваль "Ягаднае сузор’е". В этом году на празднике испекут гигантский пирог с начинкой из свежих ягод и джема и сварят более 100 литров компота. Продегустировать угощения смогут все желающие.

узбекистан

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ягоды, узбекистан, импорт, беларусь