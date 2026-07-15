https://uz.sputniknews.ru/20260715/vtoroy-etap-obrazovatelnoy-programmy-nalogovogo-komiteta-ruz-i-fns-rossii-59037817.html
Что включает второй этап образовательной программы Налогового комитета РУз и ФНС России
Что включает второй этап образовательной программы Налогового комитета РУз и ФНС России
Sputnik Узбекистан
В двухнедельной программе повышения квалификации участвуют 34 сотрудника Налогового комитета Узбекистана.
2026-07-15T10:23+0500
2026-07-15T10:23+0500
2026-07-15T10:28+0500
узбекистан
государственный налоговый комитет
сотрудничество
россия
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Санкт-Петербурге проходит второй этап совместной образовательной программы Налогового комитета Узбекистана и ФНС России, сообщает ИА "Дунё".Программу реализуют в рамках двустороннего сотрудничества между налоговыми ведомствами двух стран. Программа повышения квалификации рассчитана на две недели: с 6 по 18 июля 2026 года. В ней участвуют 34 сотрудника Налогового комитета Узбекистана. Учебный план охватывает четыре направления:Запуск текущего этапа — это продолжение масштабной образовательной инициативы: в 2025 году аналогичную подготовку по вопросам налогового администрирования и методологии налогообложения прошли 99 сотрудников Налогового комитета Узбекистана.
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узбекистан, государственный налоговый комитет, сотрудничество, россия
узбекистан, государственный налоговый комитет, сотрудничество, россия
Что включает второй этап образовательной программы Налогового комитета РУз и ФНС России
10:23 15.07.2026 (обновлено: 10:28 15.07.2026)
В двухнедельной программе повышения квалификации участвуют 34 сотрудника Налогового комитета Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik
. В Санкт-Петербурге проходит второй этап совместной образовательной программы Налогового комитета Узбекистана и ФНС России, сообщает
ИА "Дунё".
Программу реализуют в рамках двустороннего сотрудничества между налоговыми ведомствами двух стран.
Программа повышения квалификации рассчитана на две недели: с 6 по 18 июля 2026 года. В ней участвуют 34 сотрудника Налогового комитета Узбекистана. Учебный план охватывает четыре направления:
международные стандарты финансовой отчетности;
технологии эффективных переговоров;
персональная эффективность государственного гражданского служащего;
лидерство и формирование высокоэффективных команд.
Запуск текущего этапа — это продолжение масштабной образовательной инициативы: в 2025 году аналогичную подготовку по вопросам налогового администрирования и методологии налогообложения прошли 99 сотрудников Налогового комитета Узбекистана.