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Бахтиёр Саидов встретился с завершающим дипмиссию в Узбекистане послом Германии
Бахтиёр Саидов встретился с завершающим дипмиссию в Узбекистане послом Германии
Sputnik Узбекистан
Глава МИД РУз выразил Манфреду Хутереру, искреннюю признательность за его вклад в укрепление узбекско-германских отношений и пожелал ему больших успехов в дальнейшей деятельности
2026-07-16T10:29+0500
2026-07-16T10:29+0500
2026-07-16T10:44+0500
политика
мид узбекистана
бахтиер саидов
прощание
встреча
посол
германия
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел прощальную встречу с послом Германии Манфредом Хутерером, который завершает свою дипмиссию в республике после почти двухлетней работы. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале.Глава МИД РУз выразил Манфреду Хутереру искреннюю признательность за его вклад в укрепление узбекско-германских отношений и пожелал ему больших успехов в дальнейшей деятельности.Для справки: Манфред Хутерер вручил верительные грамоты президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 20 сентября 2024 года, сменив Тило Клиннера, возглавлявшего в 2021–2024 годах посольство Германии в Ташкенте.
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политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, прощание, встреча, посол, германия
политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, прощание, встреча, посол, германия
Бахтиёр Саидов встретился с завершающим дипмиссию в Узбекистане послом Германии
10:29 16.07.2026 (обновлено: 10:44 16.07.2026)
Глава МИД РУз выразил Манфреду Хутереру искреннюю признательность за его вклад в укрепление узбекско-германских отношений и пожелал ему больших успехов в дальнейшей деятельности.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел прощальную встречу с послом Германии Манфредом Хутерером, который завершает свою дипмиссию в республике после почти двухлетней работы. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил
в своем Telegram-канале.
“Провели прощальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Республике Узбекистан Манфредом Хутерером, завершающим свою дипломатическую миссию в нашей стране. Особо отметили, что в период его пребывания в должности Посла в Узбекистане были успешно организованы встречи на высшем уровне, укреплен тесный диалог между министерствами иностранных дел двух стран, а многоплановое партнерство вышло на качественно новый уровень”, — говорится в сообщении.
Глава МИД РУз выразил Манфреду Хутереру искреннюю признательность за его вклад в укрепление узбекско-германских отношений и пожелал ему больших успехов в дальнейшей деятельности.
Для справки: Манфред Хутерер вручил верительные грамоты президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 20 сентября 2024 года, сменив Тило Клиннера, возглавлявшего в 2021–2024 годах посольство Германии в Ташкенте.