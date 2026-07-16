https://uz.sputniknews.ru/20260716/baxtiyor-saidov-vstretilsya-s-zavershayuschim-dipmissiyu-v-uzbekistane-poslom-germanii-59060627.html

Бахтиёр Саидов встретился с завершающим дипмиссию в Узбекистане послом Германии

Бахтиёр Саидов встретился с завершающим дипмиссию в Узбекистане послом Германии

Sputnik Узбекистан

Глава МИД РУз выразил Манфреду Хутереру, искреннюю признательность за его вклад в укрепление узбекско-германских отношений и пожелал ему больших успехов в дальнейшей деятельности

2026-07-16T10:29+0500

2026-07-16T10:29+0500

2026-07-16T10:44+0500

политика

мид узбекистана

бахтиер саидов

прощание

встреча

посол

германия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/10/59060462_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_968701d0e4877a891e925a9844de6f83.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел прощальную встречу с послом Германии Манфредом Хутерером, который завершает свою дипмиссию в республике после почти двухлетней работы. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале.Глава МИД РУз выразил Манфреду Хутереру искреннюю признательность за его вклад в укрепление узбекско-германских отношений и пожелал ему больших успехов в дальнейшей деятельности.Для справки: Манфред Хутерер вручил верительные грамоты президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 20 сентября 2024 года, сменив Тило Клиннера, возглавлявшего в 2021–2024 годах посольство Германии в Ташкенте.

германия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, прощание, встреча, посол, германия