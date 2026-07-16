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Бокс: юниоры Узбекистана завоевали 7 золотых медалей, став победителями чемпионата Азии
Бокс: юниоры Узбекистана завоевали 7 золотых медалей, став победителями чемпионата Азии
Sputnik Узбекистан
В столице Индонезии Джакарте состоялись финальные поединки континентального первенства по боксу в возрастной категории U19. Юношеская сборная республики заняла первое место в общекомандном зачете
2026-07-16T16:01+0500
2026-07-16T16:01+0500
2026-07-16T16:01+0500
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индонезия
медали
спорт
победа
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана U19 стала победителем чемпионата Азии, сообщает НОК.В Индонезии состоялись финальные поединки континентального первенства по боксу в этой возрастной категории среди юношей.Золотая медальСеребряная медальБронзовая медальСегодня также проходят финальные поединки среди спортсменов до 23 лет.Ранее на данных состязаниях первые места в общекомандном зачете заняли женские сборные РУз по боксу в возрастных категориях U19 и U23.
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узбекистанцы, юниоры, сборная узбекистана, бокс, чемпионат азии, индонезия, медали, спорт, победа
узбекистанцы, юниоры, сборная узбекистана, бокс, чемпионат азии, индонезия, медали, спорт, победа
Бокс: юниоры Узбекистана завоевали 7 золотых медалей, став победителями чемпионата Азии
В столице Индонезии Джакарте состоялись финальные поединки континентального первенства по боксу в возрастной категории U19. Юношеская сборная республики заняла первое место в общекомандном зачете.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Сборная Узбекистана U19 стала победителем чемпионата Азии, сообщает
НОК.
В Индонезии состоялись финальные поединки континентального первенства по боксу в этой возрастной категории среди юношей.
“В столице Индонезии Джакарте завершились соревнования чемпионата Азии по боксу среди спортсменов возрастной категории U19. Сегодня в финальных поединках выступили восемь представителей Узбекистана, семь из которых одержали победы и завоевали золотые медали. По итогам соревнований наша команда, завоевав 7 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, заняла первое место в общекомандном зачете”, — говорится в сообщении.
-50 кг: Уткирбек Норкосимов
-60 кг: Мухаммадризо Укимов
-75 кг: Сухроб Рахматуллаев
-85 кг: Сардор Бахромходжаев
-90 кг: Асадбек Султанбоев
-70 кг: Саидхужа Садиллахужаев
Сегодня также проходят финальные поединки среди спортсменов до 23 лет.
Ранее на данных состязаниях первые места в общекомандном зачете заняли женские сборные РУз по боксу в возрастных категориях U19 и U23.