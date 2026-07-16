https://uz.sputniknews.ru/20260716/boks-yuniory-uzbekistana-zavoevali-7-zolotyx-medaley-stav-pobeditelyami-chempionata-azii-59069836.html

Бокс: юниоры Узбекистана завоевали 7 золотых медалей, став победителями чемпионата Азии

Бокс: юниоры Узбекистана завоевали 7 золотых медалей, став победителями чемпионата Азии

Sputnik Узбекистан

В столице Индонезии Джакарте состоялись финальные поединки континентального первенства по боксу в возрастной категории U19. Юношеская сборная республики заняла первое место в общекомандном зачете

2026-07-16T16:01+0500

2026-07-16T16:01+0500

2026-07-16T16:01+0500

узбекистанцы

юниоры

сборная узбекистана

бокс

чемпионат азии

индонезия

медали

спорт

победа

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана U19 стала победителем чемпионата Азии, сообщает НОК.В Индонезии состоялись финальные поединки континентального первенства по боксу в этой возрастной категории среди юношей.Золотая медальСеребряная медальБронзовая медальСегодня также проходят финальные поединки среди спортсменов до 23 лет.Ранее на данных состязаниях первые места в общекомандном зачете заняли женские сборные РУз по боксу в возрастных категориях U19 и U23.

индонезия

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узбекистанцы, юниоры, сборная узбекистана, бокс, чемпионат азии, индонезия, медали, спорт, победа