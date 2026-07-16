https://uz.sputniknews.ru/20260716/eek-prinyala-rekomendatsiyu-po-razvitiyu-malotonnajnoy-ximii-v-eaes-59063793.html

ЕЭК приняла рекомендацию по развитию малотоннажной химии в ЕАЭС

ЕЭК приняла рекомендацию по развитию малотоннажной химии в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Документ призван укрепить кооперационные связи, стимулировать выпуск высокотехнологичной продукции и реализовать проекты по импортозамещению на пространстве Союза

2026-07-16T13:05+0500

2026-07-16T13:05+0500

2026-07-16T13:05+0500

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию по вопросу развития промышленного сотрудничества в сфере производства малотоннажной химической продукции. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Документ направлен на укрепление кооперационных связей, стимулирование выпуска новой высокотехнологичной продукции и реализацию проектов по импортозамещению на рынке Евразийского экономического союза.Основанием для решения послужил комплексный анализе 30 сегментов подотрасли, отметили в комиссии.Рекомендация определяет ключевые направления сотрудничества: обмен опытом, создание устойчивых кооперационных цепочек, стимулирование разработки и выпуска новых видов малотоннажной химической продукции, модернизацию производственных мощностей."Развитие малотоннажной химии является критически важным элементом для обеспечения технологического суверенитета и устойчивого развития промышленности наших стран. Выстраивание эффективных кооперационных цепочек в этой сфере позволит не только снизить зависимость от импорта, но и создать на пространстве ЕАЭС новые конкурентоспособные производства", — отметила министр по промышленности и АПК ЕЭК Гоар Барсегян.

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