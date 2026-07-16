https://uz.sputniknews.ru/20260716/eek-prinyala-rekomendatsiyu-po-razvitiyu-malotonnajnoy-ximii-v-eaes-59063793.html
ЕЭК приняла рекомендацию по развитию малотоннажной химии в ЕАЭС
ЕЭК приняла рекомендацию по развитию малотоннажной химии в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Документ призван укрепить кооперационные связи, стимулировать выпуск высокотехнологичной продукции и реализовать проекты по импортозамещению на пространстве Союза
2026-07-16T13:05+0500
2026-07-16T13:05+0500
2026-07-16T13:05+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию по вопросу развития промышленного сотрудничества в сфере производства малотоннажной химической продукции. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Документ направлен на укрепление кооперационных связей, стимулирование выпуска новой высокотехнологичной продукции и реализацию проектов по импортозамещению на рынке Евразийского экономического союза.Основанием для решения послужил комплексный анализе 30 сегментов подотрасли, отметили в комиссии.Рекомендация определяет ключевые направления сотрудничества: обмен опытом, создание устойчивых кооперационных цепочек, стимулирование разработки и выпуска новых видов малотоннажной химической продукции, модернизацию производственных мощностей."Развитие малотоннажной химии является критически важным элементом для обеспечения технологического суверенитета и устойчивого развития промышленности наших стран. Выстраивание эффективных кооперационных цепочек в этой сфере позволит не только снизить зависимость от импорта, но и создать на пространстве ЕАЭС новые конкурентоспособные производства", — отметила министр по промышленности и АПК ЕЭК Гоар Барсегян.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк
ЕЭК приняла рекомендацию по развитию малотоннажной химии в ЕАЭС
Документ призван укрепить кооперационные связи, стимулировать выпуск высокотехнологичной продукции и реализовать проекты по импортозамещению на пространстве Союза.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию по вопросу развития промышленного сотрудничества в сфере производства малотоннажной химической продукции. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Документ направлен на укрепление кооперационных связей, стимулирование выпуска новой высокотехнологичной продукции и реализацию проектов по импортозамещению на рынке Евразийского экономического союза.
Основанием для решения послужил комплексный анализе 30 сегментов подотрасли, отметили в комиссии.
Рекомендация определяет ключевые направления сотрудничества: обмен опытом, создание устойчивых кооперационных цепочек, стимулирование разработки и выпуска новых видов малотоннажной химической продукции, модернизацию производственных мощностей.
"Развитие малотоннажной химии является критически важным элементом для обеспечения технологического суверенитета и устойчивого развития промышленности наших стран. Выстраивание эффективных кооперационных цепочек в этой сфере позволит не только снизить зависимость от импорта, но и создать на пространстве ЕАЭС новые конкурентоспособные производства", — отметила министр по промышленности и АПК ЕЭК Гоар Барсегян.