https://uz.sputniknews.ru/20260716/egipetskie-agrarii-mogut-nachat-primenyat-uzbekskie-texnologii-59066249.html
Египетские аграрии могут начать применять узбекские технологии
Египетские аграрии могут начать применять узбекские технологии
Sputnik Узбекистан
Произведенный в РУз препарат предназначен для восстановления плодородия почвы и снижения зависимости от химических пестицидов. Технология уже показала эффективность на засоленных землях Узбекистана и Пакистана, а также на плантациях Индии и Турции
2026-07-16T16:30+0500
2026-07-16T16:30+0500
2026-07-16T16:30+0500
египет
узбекистан
технологии
сельское хозяйство
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекская компания "Agro EM Technology" провела онлайн-переговоры с представителями крупнейшего агрохолдинга Египта "Daltex Corporation" по вопросу вывода на египетский рынок биоорганического препарата "Em Gumi Organic", сообщает ИА "Дунё".Речь шла о возможностях препарата по восстановлению плодородия почвы и снижению зависимости от химических пестицидов.Узбекская сторона также предложила использовать препарат при выращивании ключевых экспортных культур Египта — картофеля и оливок, выразив готовность направить в Египет специалистов и образцы продукции для проведения испытаний.В случае положительных результатов организуют прямые поставки препарата в Египет.
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египет, узбекистан, технологии, сельское хозяйство, сотрудничество
египет, узбекистан, технологии, сельское хозяйство, сотрудничество
Египетские аграрии могут начать применять узбекские технологии
Произведенный в РУз препарат предназначен для восстановления плодородия почвы и снижения зависимости от химических пестицидов. Технология уже показала эффективность на засоленных землях Узбекистана и Пакистана, а также на плантациях Индии и Турции.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Узбекская компания "Agro EM Technology" провела онлайн-переговоры с представителями крупнейшего агрохолдинга Египта "Daltex Corporation" по вопросу вывода на египетский рынок биоорганического препарата "Em Gumi Organic", сообщает
ИА "Дунё".
Речь шла о возможностях препарата по восстановлению плодородия почвы и снижению зависимости от химических пестицидов.
“Как отмечалось в ходе переговоров, технология уже показала эффективность на засоленных землях Узбекистана и Пакистана, а также на плантациях Индии и Турции. По данным компании, применение препарата позволяет сократить производственные затраты на 50–60% за счет отказа от дорогостоящих химических NPK-удобрений и способствует выходу на рынок органической продукции”, — говорится в сообщении.
Узбекская сторона также предложила использовать препарат при выращивании ключевых экспортных культур Египта — картофеля и оливок, выразив готовность направить в Египет специалистов и образцы продукции для проведения испытаний.
В случае положительных результатов организуют прямые поставки препарата в Египет.