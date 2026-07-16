https://uz.sputniknews.ru/20260716/egipetskie-agrarii-mogut-nachat-primenyat-uzbekskie-texnologii-59066249.html

Египетские аграрии могут начать применять узбекские технологии

Египетские аграрии могут начать применять узбекские технологии

Sputnik Узбекистан

Произведенный в РУз препарат предназначен для восстановления плодородия почвы и снижения зависимости от химических пестицидов. Технология уже показала эффективность на засоленных землях Узбекистана и Пакистана, а также на плантациях Индии и Турции

2026-07-16T16:30+0500

2026-07-16T16:30+0500

2026-07-16T16:30+0500

египет

узбекистан

технологии

сельское хозяйство

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекская компания "Agro EM Technology" провела онлайн-переговоры с представителями крупнейшего агрохолдинга Египта "Daltex Corporation" по вопросу вывода на египетский рынок биоорганического препарата "Em Gumi Organic", сообщает ИА "Дунё".Речь шла о возможностях препарата по восстановлению плодородия почвы и снижению зависимости от химических пестицидов.Узбекская сторона также предложила использовать препарат при выращивании ключевых экспортных культур Египта — картофеля и оливок, выразив готовность направить в Египет специалистов и образцы продукции для проведения испытаний.В случае положительных результатов организуют прямые поставки препарата в Египет.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

египет, узбекистан, технологии, сельское хозяйство, сотрудничество