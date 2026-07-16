https://uz.sputniknews.ru/20260716/endokrinolog-rasskazala-o-plyusax-i-minusax-kostnogo-bulona-59063189.html

Эндокринолог рассказала о плюсах и минусах костного бульона

Эндокринолог рассказала о плюсах и минусах костного бульона

Sputnik Узбекистан

Костные бульоны пользуются большой популярностью у сторонников здорового образа жизни. Известно, что в бульоне много коллагена, который обеспечивает прочность, эластичность и способность тканей к восстановлению и чрезвычайно полезен для красоты и здоровья

2026-07-16T22:02+0500

2026-07-16T22:02+0500

2026-07-16T22:02+0500

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Чересчур полагаться на костный бульон не стоит, хотя польза в нем несомненно есть, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-эндокринолога, диетолога, диабетолога Екатерину Казачкову.Она отметила, что костные бульоны пользуются большой популярностью у сторонников здорового образа жизни. Считается, что в них много коллагена, который обеспечивает прочность, эластичность и способность тканей к восстановлению и чрезвычайно полезен для красоты и здоровья.Она добавила, что кроме коллагена, бульон содержит желатин, что тоже идет на пользу организму.Вместе с тем, предупредила эндокринолог, у костного бульона есть и серьезные минусы."Минус бульона в том, что помимо вот этих вот коллагена и желатина, туда поступают из костей тяжелые металлы и пурины. Они могут накапливаться в организме человека. Пурины могут вызывать подагру — повышение мочевой кислоты", — заключила Екатерина Казачкова.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, питание, кости, здоровье