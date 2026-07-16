https://uz.sputniknews.ru/20260716/endokrinolog-rasskazala-o-plyusax-i-minusax-kostnogo-bulona-59063189.html
Эндокринолог рассказала о плюсах и минусах костного бульона
Эндокринолог рассказала о плюсах и минусах костного бульона
Sputnik Узбекистан
Костные бульоны пользуются большой популярностью у сторонников здорового образа жизни. Известно, что в бульоне много коллагена, который обеспечивает прочность, эластичность и способность тканей к восстановлению и чрезвычайно полезен для красоты и здоровья
2026-07-16T22:02+0500
2026-07-16T22:02+0500
2026-07-16T22:02+0500
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Чересчур полагаться на костный бульон не стоит, хотя польза в нем несомненно есть, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-эндокринолога, диетолога, диабетолога Екатерину Казачкову.Она отметила, что костные бульоны пользуются большой популярностью у сторонников здорового образа жизни. Считается, что в них много коллагена, который обеспечивает прочность, эластичность и способность тканей к восстановлению и чрезвычайно полезен для красоты и здоровья.Она добавила, что кроме коллагена, бульон содержит желатин, что тоже идет на пользу организму.Вместе с тем, предупредила эндокринолог, у костного бульона есть и серьезные минусы."Минус бульона в том, что помимо вот этих вот коллагена и желатина, туда поступают из костей тяжелые металлы и пурины. Они могут накапливаться в организме человека. Пурины могут вызывать подагру — повышение мочевой кислоты", — заключила Екатерина Казачкова.
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мнение эксперта, питание, кости, здоровье
мнение эксперта, питание, кости, здоровье
Эндокринолог рассказала о плюсах и минусах костного бульона
Костные бульоны пользуются большой популярностью у сторонников здорового образа жизни. Известно, что в бульоне много коллагена, который обеспечивает прочность, эластичность и способность тканей к восстановлению и чрезвычайно полезен для красоты и здоровья.
Чересчур полагаться на костный бульон не стоит, хотя польза в нем несомненно есть, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача-эндокринолога, диетолога, диабетолога Екатерину Казачкову.
Она отметила, что костные бульоны пользуются большой популярностью у сторонников здорового образа жизни. Считается, что в них много коллагена, который обеспечивает прочность, эластичность и способность тканей к восстановлению и чрезвычайно полезен для красоты и здоровья.
"Действительно в момент варки у нас выделяется коллаген в большом количестве, но коллаген — это белковая структура. Когда он поступает к нам в желудочно-кишечный тракт, наш желудочно-кишечный тракт эту белковую структуру режет на маленькие кирпичики, на аминокислоты, и только аминокислоты могут всосаться в кровь. А как дальше наш организм будет использовать эти аминокислоты? Это уже на усмотрение организма. То есть это не означает, что, если вы пьете костный бульон, получаете достаточное количество аминокислот, и все это потом собирается обратно в коллаген. Нет, организм может использовать его куда угодно", — пояснила врач.
Она добавила, что кроме коллагена, бульон содержит желатин, что тоже идет на пользу организму.
"Желатин благоприятно влияет на восстановление кишечной стенки. У кого есть, например, так называемый синдром дырявого кишечника или есть воспаление по кишечнику, желатин очень хорошо заживляет", — подчеркнула Казачкова.
Вместе с тем, предупредила эндокринолог, у костного бульона есть и серьезные минусы.
"Минус бульона в том, что помимо вот этих вот коллагена и желатина, туда поступают из костей тяжелые металлы и пурины. Они могут накапливаться в организме человека. Пурины могут вызывать подагру — повышение мочевой кислоты", — заключила Екатерина Казачкова.