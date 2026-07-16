https://uz.sputniknews.ru/20260716/it-spetsialistov-iz-uzbekistana-ojidayut-mejdunarodnom-forume-po-ii-v-minske-59065951.html

IT-специалистов из Узбекистана ожидают на Международном форуме по ИИ в Минске

IT-специалистов из Узбекистана ожидают на Международном форуме по ИИ в Минске

Sputnik Узбекистан

Тематика секций и пленарного заседания охватит теоретические и практические разработки в области ИИ в Беларуси и за рубежом, подготовку квалифицированных кадров и правовое регулирование в этой сфере

2026-07-16T14:08+0500

2026-07-16T14:08+0500

2026-07-16T14:11+0500

узбекистан

беларусь

минск

форум

искусственный интеллект

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. IT-специалисты из Узбекистана примут участие в Международном форуме "Искусственный интеллект в Беларуси", который пройдет 13-14 октября в Минске. Об этом сообщает БелТА.Цель мероприятия — развитие, координация сотрудничества и подведение итогов деятельности ученых, специалистов научно-исследовательских организаций, учреждений образования, производственного и IT-секторов, занимающихся исследованиями в области ИИ для поиска эффективных решений и практических рекомендаций по их применению в различных сферах.В ходе секционных и пленарного заседания обсудят теоретические и практические разработки в области ИИ в Беларуси и за рубежом, подготовку квалифицированных кадров по разработке и внедрению технологий ИИ, правовое регулирование в сфере и многое другое.Программа также включает:

узбекистан

беларусь

минск

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узбекистан, беларусь, минск, форум, искусственный интеллект