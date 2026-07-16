https://uz.sputniknews.ru/20260716/it-spetsialistov-iz-uzbekistana-ojidayut-mejdunarodnom-forume-po-ii-v-minske-59065951.html
IT-специалистов из Узбекистана ожидают на Международном форуме по ИИ в Минске
IT-специалистов из Узбекистана ожидают на Международном форуме по ИИ в Минске
Sputnik Узбекистан
Тематика секций и пленарного заседания охватит теоретические и практические разработки в области ИИ в Беларуси и за рубежом, подготовку квалифицированных кадров и правовое регулирование в этой сфере
2026-07-16T14:08+0500
2026-07-16T14:08+0500
2026-07-16T14:11+0500
узбекистан
беларусь
минск
форум
искусственный интеллект
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. IT-специалисты из Узбекистана примут участие в Международном форуме "Искусственный интеллект в Беларуси", который пройдет 13-14 октября в Минске. Об этом сообщает БелТА.Цель мероприятия — развитие, координация сотрудничества и подведение итогов деятельности ученых, специалистов научно-исследовательских организаций, учреждений образования, производственного и IT-секторов, занимающихся исследованиями в области ИИ для поиска эффективных решений и практических рекомендаций по их применению в различных сферах.В ходе секционных и пленарного заседания обсудят теоретические и практические разработки в области ИИ в Беларуси и за рубежом, подготовку квалифицированных кадров по разработке и внедрению технологий ИИ, правовое регулирование в сфере и многое другое.Программа также включает:
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узбекистан, беларусь, минск, форум, искусственный интеллект
узбекистан, беларусь, минск, форум, искусственный интеллект
IT-специалистов из Узбекистана ожидают на Международном форуме по ИИ в Минске
14:08 16.07.2026 (обновлено: 14:11 16.07.2026)
Тематика секций и пленарного заседания охватит теоретические и практические разработки в области ИИ в Беларуси и за рубежом, подготовку квалифицированных кадров и правовое регулирование в этой сфере.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
IT-специалисты из Узбекистана примут участие в Международном форуме "Искусственный интеллект в Беларуси", который пройдет 13-14 октября в Минске. Об этом сообщает
БелТА.
“Форум станет интересной площадкой для обсуждения развития технологий искусственного интеллекта в Беларуси. Посетить его планируют коллеги из Китая, России, Узбекистана, Таджикистана и других стран”, — говорится в сообщении.
Цель мероприятия — развитие, координация сотрудничества и подведение итогов деятельности ученых, специалистов научно-исследовательских организаций, учреждений образования, производственного и IT-секторов, занимающихся исследованиями в области ИИ для поиска эффективных решений и практических рекомендаций по их применению в различных сферах.
В ходе секционных и пленарного заседания обсудят теоретические и практические разработки в области ИИ в Беларуси и за рубежом, подготовку квалифицированных кадров по разработке и внедрению технологий ИИ, правовое регулирование в сфере и многое другое.
Программа также включает:
выставку разработок в области ИИ и робототехники;
30-е заседание Экспертного совета по науке и образованию при Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ;
круглый стол "Регулирование в сфере искусственного интеллекта".