Женскую сборную Узбекистана по боксу U23 признали сильнейшей на чемпионате Азии

“В Джакарте завершились соревнования среди девушек в возрастной категории до 23 лет в рамках чемпионата Азии по боксу. По итогам континентального первенства представительницы Узбекистана завоевали 6 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, что позволило нашей сборной занять первое место в общекомандном зачете и в этой возрастной категории”, — говорится в сообщении.