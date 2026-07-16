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https://uz.sputniknews.ru/20260716/jenskuyu-sbornuyu-uzbekistana-po-boksu-u23-priznali-silneyshey-na-chempionate-azii-59057306.html
Женскую сборную Узбекистана по боксу U23 признали сильнейшей на чемпионате Азии
Женскую сборную Узбекистана по боксу U23 признали сильнейшей на чемпионате Азии
Sputnik Узбекистан
В столице Индонезии Джакарте состоялись финальные поединки континентального первенства по боксу в возрастных категориях U19 и U23
2026-07-16T09:15+0500
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спорт
бокс
женщины
турнир
чемпионат азии
индонезия
узбекистан
победа
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по боксу U23 стала победителем чемпионата Азии, сообщает НОК.В столице Индонезии Джакарте состоялись финальные поединки континентального первенства по боксу в возрастных категориях U19 и U23.ЗолотоСереброБронзаНакануне женская сборная Узбекистана по боксу U19 заняла первое место в общекомандном зачете.Сегодня состоятся финальные поединки среди юношей в обеих возрастных категориях.
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спорт, бокс, женщины, турнир, чемпионат азии, индонезия, узбекистан, победа
спорт, бокс, женщины, турнир, чемпионат азии, индонезия, узбекистан, победа

Женскую сборную Узбекистана по боксу U23 признали сильнейшей на чемпионате Азии

09:15 16.07.2026 (обновлено: 09:32 16.07.2026)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаЖенская сборная Узбекистана по боксу U23 стала сильнейшей на чемпионате Азии
Женская сборная Узбекистана по боксу U23 стала сильнейшей на чемпионате Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2026
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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В столице Индонезии Джакарте состоялись финальные поединки континентального первенства по боксу в возрастных категориях U19 и U23.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по боксу U23 стала победителем чемпионата Азии, сообщает НОК.
В столице Индонезии Джакарте состоялись финальные поединки континентального первенства по боксу в возрастных категориях U19 и U23.

“В Джакарте завершились соревнования среди девушек в возрастной категории до 23 лет в рамках чемпионата Азии по боксу. По итогам континентального первенства представительницы Узбекистана завоевали 6 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, что позволило нашей сборной занять первое место в общекомандном зачете и в этой возрастной категории”, — говорится в сообщении.

Золото
-51 кг: Гулсевар Ганиева
-57 кг: Хуморабону Мамажонова
-60 кг: Муштарийбону Иброхимжонова
-65 кг: Севинч Хуррамова
-80 кг: Рухшона Парпиева
+80 кг: Собирахон Шахобиддинова
Серебро
-70 кг: Райхона Курбонбоева
Бронза
-54 кг: Узукжамол Юнусова
-75 кг: Ойша Тоирова
Накануне женская сборная Узбекистана по боксу U19 заняла первое место в общекомандном зачете.
Сегодня состоятся финальные поединки среди юношей в обеих возрастных категориях.
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