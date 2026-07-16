Женскую сборную Узбекистана по боксу U23 признали сильнейшей на чемпионате Азии
09:15 16.07.2026 (обновлено: 09:32 16.07.2026)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаЖенская сборная Узбекистана по боксу U23 стала сильнейшей на чемпионате Азии
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Подписаться
В столице Индонезии Джакарте состоялись финальные поединки континентального первенства по боксу в возрастных категориях U19 и U23.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по боксу U23 стала победителем чемпионата Азии, сообщает НОК.
В столице Индонезии Джакарте состоялись финальные поединки континентального первенства по боксу в возрастных категориях U19 и U23.
“В Джакарте завершились соревнования среди девушек в возрастной категории до 23 лет в рамках чемпионата Азии по боксу. По итогам континентального первенства представительницы Узбекистана завоевали 6 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, что позволило нашей сборной занять первое место в общекомандном зачете и в этой возрастной категории”, — говорится в сообщении.
Золото
-51 кг: Гулсевар Ганиева
-57 кг: Хуморабону Мамажонова
-60 кг: Муштарийбону Иброхимжонова
-65 кг: Севинч Хуррамова
-80 кг: Рухшона Парпиева
+80 кг: Собирахон Шахобиддинова
Серебро
-70 кг: Райхона Курбонбоева
Бронза
-54 кг: Узукжамол Юнусова
-75 кг: Ойша Тоирова
Накануне женская сборная Узбекистана по боксу U19 заняла первое место в общекомандном зачете.
Сегодня состоятся финальные поединки среди юношей в обеих возрастных категориях.