Межпарламентский форум Узбекистана и Беларуси пройдет в Хиве в конце сентября
10:02 16.07.2026 (обновлено: 10:41 16.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаги Узбекистана и Беларуси
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Программа форума включает тематические сессии, участники которых рассмотрят наиболее актуальные направления сотрудничества двух стран.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекско-белорусский межпарламентский форум пройдет в конце сентября в городе Хива Хорезмской области. Детали предстоящего мероприятия обсудили на первом заседании оргкомитета по подготовке форума в Совете Республики Беларусь, сообщает БелТА.
© информационное агентство "Белта"В Минске состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке межпарламентского форума Беларуси и Узбекистана
В Минске состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке межпарламентского форума Беларуси и Узбекистана
© информационное агентство "Белта"
"В первый день планируется провести тематические сессии, на которых будут рассмотрены наиболее актуальные направления нашего сотрудничества. Наряду с традиционными темами экономики, туризма и социальной сферы предлагается сделать акцент на вопросах производственной кооперации и импортозамещения, логистики, мелиорации и водопользования, а также профессиональной подготовки кадров", — рассказал заместитель председателя Совета РБ Игорь Брилевич.
Также пройдет заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Советом Республики Беларусь и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана, добавил он.
В рамках межпарламентского форума состоится женский бизнес-форум Узбекистана и Беларуси.
"Мы трижды проводили данные форумы. Они доказали свою результативность, важность и востребованность для укрепления и углубления белорусско-узбекских отношений. Итогом первых трех форумов стало подписание порядка 60 контрактов на общую сумму около 500 млн рублей и солидного пакета двусторонних соглашений и меморандумов о взаимодействии как на региональном уровне, так и по линии учреждений образования, здравоохранения и общественных организаций", — отметил Председатель Постоянной комиссии Совета РБ по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник.
Результативность предыдущих форумов планируется сохранить и при проведении предстоящего мероприятия, резюмировал он.