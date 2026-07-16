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https://uz.sputniknews.ru/20260716/mejparlamentskiy-forum-uzbekistana-i-belarusi-proydet-v-xive-v-kontse-sentyabrya-59059242.html
Межпарламентский форум Узбекистана и Беларуси пройдет в Хиве в конце сентября
Межпарламентский форум Узбекистана и Беларуси пройдет в Хиве в конце сентября
Sputnik Узбекистан
Программа форума включает тематические сессии, участники которых рассмотрят наиболее актуальные направления сотрудничества двух стран
2026-07-16T10:02+0500
2026-07-16T10:41+0500
хива
узбекистан
беларусь
парламентарии
форум
политика
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекско-белорусский межпарламентский форум пройдет в конце сентября в городе Хива Хорезмской области. Детали предстоящего мероприятия обсудили на первом заседании оргкомитета по подготовке форума в Совете Республики Беларусь, сообщает БелТА.Также пройдет заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Советом Республики Беларусь и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана, добавил он.В рамках межпарламентского форума состоится женский бизнес-форум Узбекистана и Беларуси. Результативность предыдущих форумов планируется сохранить и при проведении предстоящего мероприятия, резюмировал он.
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хива, узбекистан, беларусь, парламентарии, форум, политика
хива, узбекистан, беларусь, парламентарии, форум, политика

Межпарламентский форум Узбекистана и Беларуси пройдет в Хиве в конце сентября

10:02 16.07.2026 (обновлено: 10:41 16.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаги Узбекистана и Беларуси
Флаги Узбекистана и Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Программа форума включает тематические сессии, участники которых рассмотрят наиболее актуальные направления сотрудничества двух стран.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекско-белорусский межпарламентский форум пройдет в конце сентября в городе Хива Хорезмской области. Детали предстоящего мероприятия обсудили на первом заседании оргкомитета по подготовке форума в Совете Республики Беларусь, сообщает БелТА.
© информационное агентство "Белта"В Минске состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке межпарламентского форума Беларуси и Узбекистана
В Минске состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке межпарламентского форума Беларуси и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2026
В Минске состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке межпарламентского форума Беларуси и Узбекистана
© информационное агентство "Белта"

"В первый день планируется провести тематические сессии, на которых будут рассмотрены наиболее актуальные направления нашего сотрудничества. Наряду с традиционными темами экономики, туризма и социальной сферы предлагается сделать акцент на вопросах производственной кооперации и импортозамещения, логистики, мелиорации и водопользования, а также профессиональной подготовки кадров", — рассказал заместитель председателя Совета РБ Игорь Брилевич.

Также пройдет заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Советом Республики Беларусь и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана, добавил он.
В рамках межпарламентского форума состоится женский бизнес-форум Узбекистана и Беларуси.
"Мы трижды проводили данные форумы. Они доказали свою результативность, важность и востребованность для укрепления и углубления белорусско-узбекских отношений. Итогом первых трех форумов стало подписание порядка 60 контрактов на общую сумму около 500 млн рублей и солидного пакета двусторонних соглашений и меморандумов о взаимодействии как на региональном уровне, так и по линии учреждений образования, здравоохранения и общественных организаций", — отметил Председатель Постоянной комиссии Совета РБ по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник.
Результативность предыдущих форумов планируется сохранить и при проведении предстоящего мероприятия, резюмировал он.
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