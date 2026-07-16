https://uz.sputniknews.ru/20260716/mejparlamentskiy-forum-uzbekistana-i-belarusi-proydet-v-xive-v-kontse-sentyabrya-59059242.html

Межпарламентский форум Узбекистана и Беларуси пройдет в Хиве в конце сентября

Межпарламентский форум Узбекистана и Беларуси пройдет в Хиве в конце сентября

Sputnik Узбекистан

Программа форума включает тематические сессии, участники которых рассмотрят наиболее актуальные направления сотрудничества двух стран

2026-07-16T10:02+0500

2026-07-16T10:02+0500

2026-07-16T10:41+0500

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекско-белорусский межпарламентский форум пройдет в конце сентября в городе Хива Хорезмской области. Детали предстоящего мероприятия обсудили на первом заседании оргкомитета по подготовке форума в Совете Республики Беларусь, сообщает БелТА.Также пройдет заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Советом Республики Беларусь и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана, добавил он.В рамках межпарламентского форума состоится женский бизнес-форум Узбекистана и Беларуси. Результативность предыдущих форумов планируется сохранить и при проведении предстоящего мероприятия, резюмировал он.

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хива, узбекистан, беларусь, парламентарии, форум, политика