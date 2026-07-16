https://uz.sputniknews.ru/20260716/top-5-stran-po-kolichestvu-sovmestnyx-predpriyatiy-v-uzbekistane-59069101.html
Топ-5 стран по количеству совместных предприятий в Узбекистане — инфографика
Топ-5 стран по количеству совместных предприятий в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
По состоянию на 1 июля 2026 года общее число действующих в республике предприятий и организаций составляет 596,9 тыс., из них 20 502 — предприятия с иностранными инвестициями
2026-07-16T17:33+0500
2026-07-16T17:33+0500
2026-07-16T17:33+0500
инфографика
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статистика
совместное предприятие
инвестиции
россия
китай
турция
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По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, на 1 июля 2026-го в республике действуют 20 502 предприятия с иностранными инвестициями.Из них 4 611 — совместные предприятия, 15 891 — иностранные компании.Их деятельность охватывает сферы торговли, промышленности, строительства, информации и связи, услуг по проживанию и питанию, транспортировки и хранения, сельского, лесного и рыбного хозяйства, здравоохранения, социального обслуживания и другие.Количество действующих предприятий с иностранными инвестициями по состоянию на 1 июля 2026 года возросло на 3 817 единиц (на 22,9%) по сравнению с соответствующим периодом 2025-го за счет увеличения числа предприятий в сферах торговли, промышленности и строительства.В разрезе регионов наибольшая доля действующих предприятий с иностранными инвестициями приходится на Ташкент, а среди областей — на Ташкентскую, Самаркандскую и Ферганскую области.Основная часть совместных предприятий приходится на Россию. На 1 июля их количество составило 941 (917 месяцем ранее). Далее следуют Китай и Турция.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, узбекистан, предприятия, статистика, совместное предприятие, инвестиции, россия, китай, турция, инфографика
инфографика, узбекистан, предприятия, статистика, совместное предприятие, инвестиции, россия, китай, турция, инфографика
Топ-5 стран по количеству совместных предприятий в Узбекистане — инфографика
По состоянию на 1 июля 2026 года общее число действующих в республике предприятий и организаций составляет 596,9 тыс., из них 20 502 — предприятия с иностранными инвестициями.
По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, на 1 июля 2026-го в республике действуют 20 502 предприятия с иностранными инвестициями.
Из них 4 611 — совместные предприятия, 15 891 — иностранные компании.
Их деятельность охватывает сферы торговли, промышленности, строительства, информации и связи, услуг по проживанию и питанию, транспортировки и хранения, сельского, лесного и рыбного хозяйства, здравоохранения, социального обслуживания и другие.
Количество действующих предприятий с иностранными инвестициями по состоянию на 1 июля 2026 года возросло на 3 817 единиц (на 22,9%) по сравнению с соответствующим периодом 2025-го за счет увеличения числа предприятий в сферах торговли, промышленности и строительства.
В разрезе регионов наибольшая доля действующих предприятий с иностранными инвестициями приходится на Ташкент, а среди областей — на Ташкентскую, Самаркандскую и Ферганскую области.
“В Узбекистане за последние пять лет общая численность действующих предприятий с участием иностранных инвестиций возросла в 1,4 раза, а доля действующих только иностранных предприятий (от общего количества) выросла с 56,7% до 77,5%”, — отмечает статведомство.
Основная часть совместных предприятий приходится на Россию. На 1 июля их количество составило 941 (917 месяцем ранее). Далее следуют Китай и Турция.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан
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