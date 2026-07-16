Узбекистан и Россия намерены сотрудничать в цифровизации медицинской сферы
© Министерство культуры Республики УзбекистанМинистр культуры Озодбек Назарбеков встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым.
© Министерство культуры Республики Узбекистан
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Делегация Узбекистана во главе с заместителем руководителя Администрации президента по реформированию здравоохранения Тамилой Алиевой и министром здравоохранения Эльдором Адиловым в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены сотрудничать в цифровизации медицинской сферы, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Делегация Узбекистана во главе с заместителем руководителя Администрации президента по реформированию здравоохранения Тамилой Алиевой и министром здравоохранения Эльдором Адиловым в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров.
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Узбекистана в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров
Делегация Узбекистана в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
“Обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере здравоохранения, цифровизации медицины и повышения квалификации узбекских специалистов в ведущих российских специализированных и научных учреждениях”, — говорится в сообщении.
На встрече с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко состоялась экспертная сессия по вопросам совершенствования организации медицинской помощи, цифровизации здравоохранения, развития телемедицины, дистанционного наблюдения пациентов и подготовки медицинских кадров.
“Стороны обсудили развитие сотрудничества в области онкологии, радиологии, ядерной медицины, гематологии, экстренной медицинской помощи, реабилитации и паллиативной помощи”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Узбекистана в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров
Делегация Узбекистана в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Узбекистана ознакомилась с деятельностью Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Федерального центра медицины катастроф, Центральной клинической больницы, поликлиники Управления делами Президента РФ и клинического санатория "Барвиха".
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Узбекистана в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров
Делегация Узбекистана в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Столь же результативной была встреча с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.
© Министерство здравоохраненияУзбекистан будет сотрудничать с Россией в области службы крови и трансплантологии
Узбекистан будет сотрудничать с Россией в области службы крови и трансплантологии
© Министерство здравоохранения
Со Скворцовой обсудили развитие службы крови, трансплантологии, биологической безопасности, подготовку специалистов в сфере биомолекулярных и биоинженерных технологий, а также цифровое сопровождение доноров.
В свою очередь Попова представила российский опыт в области санитарно-эпидемиологического надзора, молекулярно-гигиенической диагностики, геномного эпидемиологического анализа, профилактики инфекций и реагирования на угрозы здоровью населения.
Также узбекская сторона ознакомилась с работой научных и лабораторных подразделений Роспотребнадзора, включая методы оценки санитарных рисков и контроля качества воды, воздуха и пищевой продукции.
Состоявшиеся продуктивные встречи будут способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, отметили в пресс-службе Минздрава Узбекистана.