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https://uz.sputniknews.ru/20260716/uzbekistan-i-rossiya-namereny-sotrudnichat-v-tsifrovizatsii-meditsinskoy-sfery-59066485.html
Узбекистан и Россия намерены сотрудничать в цифровизации медицинской сферы
Узбекистан и Россия намерены сотрудничать в цифровизации медицинской сферы
Sputnik Узбекистан
Делегация Узбекистана во главе с заместителем руководителя администрации президента по реформированию здравоохранения Тамилой Алиевой и министром здравоохранения Эльдором Адиловым в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров
2026-07-16T15:10+0500
2026-07-16T15:10+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
цифровизация
медицина
общество
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены сотрудничать в цифровизации медицинской сферы, сообщает пресс-служба Минздрава республики.Делегация Узбекистана во главе с заместителем руководителя Администрации президента по реформированию здравоохранения Тамилой Алиевой и министром здравоохранения Эльдором Адиловым в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров.На встрече с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко состоялась экспертная сессия по вопросам совершенствования организации медицинской помощи, цифровизации здравоохранения, развития телемедицины, дистанционного наблюдения пациентов и подготовки медицинских кадров.Делегация Узбекистана ознакомилась с деятельностью Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Федерального центра медицины катастроф, Центральной клинической больницы, поликлиники Управления делами Президента РФ и клинического санатория "Барвиха".Столь же результативной была встреча с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.Со Скворцовой обсудили развитие службы крови, трансплантологии, биологической безопасности, подготовку специалистов в сфере биомолекулярных и биоинженерных технологий, а также цифровое сопровождение доноров.В свою очередь Попова представила российский опыт в области санитарно-эпидемиологического надзора, молекулярно-гигиенической диагностики, геномного эпидемиологического анализа, профилактики инфекций и реагирования на угрозы здоровью населения.Также узбекская сторона ознакомилась с работой научных и лабораторных подразделений Роспотребнадзора, включая методы оценки санитарных рисков и контроля качества воды, воздуха и пищевой продукции.Состоявшиеся продуктивные встречи будут способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, отметили в пресс-службе Минздрава Узбекистана.
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узбекистан, россия, сотрудничество, цифровизация, медицина, общество, минздрав узбекистана
узбекистан, россия, сотрудничество, цифровизация, медицина, общество, минздрав узбекистана

Узбекистан и Россия намерены сотрудничать в цифровизации медицинской сферы

15:10 16.07.2026
© Министерство культуры Республики УзбекистанМинистр культуры Озодбек Назарбеков встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым.
Министр культуры Озодбек Назарбеков встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2026
© Министерство культуры Республики Узбекистан
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Делегация Узбекистана во главе с заместителем руководителя Администрации президента по реформированию здравоохранения Тамилой Алиевой и министром здравоохранения Эльдором Адиловым в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены сотрудничать в цифровизации медицинской сферы, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Делегация Узбекистана во главе с заместителем руководителя Администрации президента по реформированию здравоохранения Тамилой Алиевой и министром здравоохранения Эльдором Адиловым в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров.
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Узбекистана в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров
Делегация Узбекистана в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2026
Делегация Узбекистана в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана

“Обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере здравоохранения, цифровизации медицины и повышения квалификации узбекских специалистов в ведущих российских специализированных и научных учреждениях”, — говорится в сообщении.

На встрече с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко состоялась экспертная сессия по вопросам совершенствования организации медицинской помощи, цифровизации здравоохранения, развития телемедицины, дистанционного наблюдения пациентов и подготовки медицинских кадров.
“Стороны обсудили развитие сотрудничества в области онкологии, радиологии, ядерной медицины, гематологии, экстренной медицинской помощи, реабилитации и паллиативной помощи”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Узбекистана в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров
Делегация Узбекистана в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2026
Делегация Узбекистана в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Узбекистана ознакомилась с деятельностью Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Федерального центра медицины катастроф, Центральной клинической больницы, поликлиники Управления делами Президента РФ и клинического санатория "Барвиха".
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Узбекистана в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров
Делегация Узбекистана в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2026
Делегация Узбекистана в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Столь же результативной была встреча с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.
© Министерство здравоохраненияУзбекистан будет сотрудничать с Россией в области службы крови и трансплантологии
Узбекистан будет сотрудничать с Россией в области службы крови и трансплантологии - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2026
Узбекистан будет сотрудничать с Россией в области службы крови и трансплантологии
© Министерство здравоохранения
Со Скворцовой обсудили развитие службы крови, трансплантологии, биологической безопасности, подготовку специалистов в сфере биомолекулярных и биоинженерных технологий, а также цифровое сопровождение доноров.
В свою очередь Попова представила российский опыт в области санитарно-эпидемиологического надзора, молекулярно-гигиенической диагностики, геномного эпидемиологического анализа, профилактики инфекций и реагирования на угрозы здоровью населения.
Также узбекская сторона ознакомилась с работой научных и лабораторных подразделений Роспотребнадзора, включая методы оценки санитарных рисков и контроля качества воды, воздуха и пищевой продукции.
Состоявшиеся продуктивные встречи будут способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, отметили в пресс-службе Минздрава Узбекистана.
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