https://uz.sputniknews.ru/20260716/uzbekistan-i-rossiya-namereny-sotrudnichat-v-tsifrovizatsii-meditsinskoy-sfery-59066485.html

Узбекистан и Россия намерены сотрудничать в цифровизации медицинской сферы

Узбекистан и Россия намерены сотрудничать в цифровизации медицинской сферы

Sputnik Узбекистан

Делегация Узбекистана во главе с заместителем руководителя администрации президента по реформированию здравоохранения Тамилой Алиевой и министром здравоохранения Эльдором Адиловым в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров

2026-07-16T15:10+0500

2026-07-16T15:10+0500

2026-07-16T15:10+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

цифровизация

медицина

общество

минздрав узбекистана

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены сотрудничать в цифровизации медицинской сферы, сообщает пресс-служба Минздрава республики.Делегация Узбекистана во главе с заместителем руководителя Администрации президента по реформированию здравоохранения Тамилой Алиевой и министром здравоохранения Эльдором Адиловым в ходе рабочего визита в Россию провела ряд встреч и переговоров.На встрече с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко состоялась экспертная сессия по вопросам совершенствования организации медицинской помощи, цифровизации здравоохранения, развития телемедицины, дистанционного наблюдения пациентов и подготовки медицинских кадров.Делегация Узбекистана ознакомилась с деятельностью Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Федерального центра медицины катастроф, Центральной клинической больницы, поликлиники Управления делами Президента РФ и клинического санатория "Барвиха".Столь же результативной была встреча с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.Со Скворцовой обсудили развитие службы крови, трансплантологии, биологической безопасности, подготовку специалистов в сфере биомолекулярных и биоинженерных технологий, а также цифровое сопровождение доноров.В свою очередь Попова представила российский опыт в области санитарно-эпидемиологического надзора, молекулярно-гигиенической диагностики, геномного эпидемиологического анализа, профилактики инфекций и реагирования на угрозы здоровью населения.Также узбекская сторона ознакомилась с работой научных и лабораторных подразделений Роспотребнадзора, включая методы оценки санитарных рисков и контроля качества воды, воздуха и пищевой продукции.Состоявшиеся продуктивные встречи будут способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, отметили в пресс-службе Минздрава Узбекистана.

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