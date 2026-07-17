https://uz.sputniknews.ru/20260717/14-let-rabotala-konduktorom-a-teper-vodit-avtobus-istoriya-natali-karaevoy-59102675.html

14 лет работала кондуктором, а теперь водит автобус: история Натальи Караевой

14 лет работала кондуктором, а теперь водит автобус: история Натальи Караевой

Sputnik Узбекистан

Почему после долгих лет работы в общественном транспорте Наталья решила сменить профессию? Как пассажиры отреагировали на женщину за рулем автобуса и что помогло ей осуществить давнюю мечту — в нашем сюжете.

2026-07-17T17:55+0500

2026-07-17T17:55+0500

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видео

водитель

автобус

общественный транспорт

ташкент

женщина

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Наталья Караева стала одной из первых женщин, вышедших на городской маршрут в Ташкенте после отмены запрета на управление автобусами. Более 14 лет она работала кондуктором, а теперь сама ежедневно садится за руль автобуса № 2. Как пассажиры встретили женщину-водителя? Почему она решила сменить профессию спустя годы работы в общественном транспорте? И что помогло ей исполнить давнюю мечту?Смотрите нашу историю о женщине, которая своим примером показывает, что никогда не поздно начать новый этап в жизни.Подробности — в сюжете Sputnik Узбекистан.

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видео, видео, водитель, автобус, общественный транспорт, ташкент, женщина