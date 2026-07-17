https://uz.sputniknews.ru/20260717/belarus-uzbekistan-regulyarnoe-kursirovanie-poezda-59077552.html

Беларусь и Узбекистан планируют наладить регулярное курсирование сборных поездов

Беларусь и Узбекистан планируют наладить регулярное курсирование сборных поездов

Sputnik Узбекистан

Ж/д администрации Узбекистана и Беларуси договорились о расширении сотрудничества в сфере грузовых перевозок. Стороны намерены консолидировать грузопотоки, оптимизировать тарифные условия и запустить регулярное курсирование сборных поездов между двумя странами.

2026-07-17T09:51+0500

2026-07-17T09:51+0500

2026-07-17T10:52+0500

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узбекистан

железная дорога

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Железнодорожные администрации Узбекистана и Беларуси намерены расширить взаимодействие в транспортно-логистической сфере. Одним из ключевых направлений станет проработка возможностей по консолидации грузопотоков, прежде всего через железнодорожную станцию Орша-Восточная.Как сообщили в Белорусской железной дороге, стороны также работают над оптимизацией тарифных условий на всем маршруте следования грузов. Ожидается, что это позволит сократить сроки доставки, повысить эффективность перевозок и сделать логистику более конкурентоспособной.Кроме того, в планах железнодорожных администраций — организация регулярного курсирования сборных грузовых поездов между Беларусью и Узбекистаном.

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беларусь, узбекистан, железная дорога