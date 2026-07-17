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Беларусь и Узбекистан планируют наладить регулярное курсирование сборных поездов
Беларусь и Узбекистан планируют наладить регулярное курсирование сборных поездов
Sputnik Узбекистан
Ж/д администрации Узбекистана и Беларуси договорились о расширении сотрудничества в сфере грузовых перевозок. Стороны намерены консолидировать грузопотоки, оптимизировать тарифные условия и запустить регулярное курсирование сборных поездов между двумя странами.
2026-07-17T09:51+0500
2026-07-17T09:51+0500
2026-07-17T10:52+0500
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Железнодорожные администрации Узбекистана и Беларуси намерены расширить взаимодействие в транспортно-логистической сфере. Одним из ключевых направлений станет проработка возможностей по консолидации грузопотоков, прежде всего через железнодорожную станцию Орша-Восточная.Как сообщили в Белорусской железной дороге, стороны также работают над оптимизацией тарифных условий на всем маршруте следования грузов. Ожидается, что это позволит сократить сроки доставки, повысить эффективность перевозок и сделать логистику более конкурентоспособной.Кроме того, в планах железнодорожных администраций — организация регулярного курсирования сборных грузовых поездов между Беларусью и Узбекистаном.
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беларусь, узбекистан, железная дорога
Беларусь и Узбекистан планируют наладить регулярное курсирование сборных поездов
09:51 17.07.2026 (обновлено: 10:52 17.07.2026)
Жд администрации Узбекистана и Беларуси договорились о расширении сотрудничества в сфере грузовых перевозок. Стороны намерены консолидировать грузопотоки, оптимизировать тарифные условия и запустить регулярное курсирование сборных поездов между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Железнодорожные администрации Узбекистана и Беларуси намерены расширить взаимодействие в транспортно-логистической сфере. Одним из ключевых направлений станет проработка возможностей по консолидации грузопотоков, прежде всего через железнодорожную станцию Орша-Восточная.
Как сообщили в Белорусской железной дороге, стороны также работают над оптимизацией тарифных условий на всем маршруте следования грузов. Ожидается, что это позволит сократить сроки доставки, повысить эффективность перевозок и сделать логистику более конкурентоспособной.
"Также ведется работа по оптимизации тарифных условий на всем пути следования. Это позволит сократить сроки доставки и повысить эффективность перевозок. В планах — наладить регулярное курсирование сборных поездов между Беларусью и Узбекистаном", — рассказали в БЖД.
Кроме того, в планах железнодорожных администраций — организация регулярного курсирования сборных грузовых поездов между Беларусью и Узбекистаном.