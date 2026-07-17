https://uz.sputniknews.ru/20260717/eek-i-mejgosudarstvennyy-aviatsionnyy-komitet-plan-vzaimodeystviya-tsel-59081157.html
ЕЭК и Межгосударственный авиационный комитет подписали план взаимодействия — цель
ЕЭК и Межгосударственный авиационный комитет подписали план взаимодействия — цель
Sputnik Узбекистан
Документ направлен на развитие сотрудничества в сфере гражданской авиации, включая применение беспилотных авиационных систем, обмен данными по безопасности полетов и совершенствование нормативной базы.
2026-07-17T12:16+0500
2026-07-17T12:16+0500
2026-07-17T12:16+0500
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авиация
меморандум
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подписали План реализации Меморандума о взаимодействии на 2027–2029 годы, сообщили в пресс-службе ЕЭК.Документ стал итогом рабочей встречи министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева с председателем МАК Олегом Сторчевым, состоявшейся на площадке Межгосударственного авиационного комитета.В ходе переговоров стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества государств Евразийского экономического союза в сфере гражданской авиации, включая развитие беспилотных авиационных систем. Особое внимание было уделено проекту рекомендации Коллегии ЕЭК "О развитии сотрудничества государств‑членов Евразийского экономического союза в сфере применения беспилотных авиационных систем в гражданской авиации".Отдельной темой встречи стала концепция МАК по созданию общего информационного пространства для обмена данными в области безопасности полетов, расследования авиационных происшествий и инцидентов. По словам министра ЕЭК, эта инициатива тесно связана с работой Комиссии по формированию интегрированной информационной базы данных авиационных событий.Также достигнута договоренность об участии представителей ЕЭК в заседаниях рабочих групп Координационной комиссии по дистанционно пилотируемым авиационным системам. В рамках этой работы будут рассматриваться вопросы интеграции беспилотных воздушных судов в воздушное пространство, их сертификации, подготовки специалистов и развития необходимой инфраструктуры.Меморандум о взаимодействии между ЕЭК и МАК был подписан в 2013 году. В соответствии с ним стороны разрабатывают и утверждают планы реализации на каждый трехлетний период, определяя ключевые направления дальнейшего сотрудничества.
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MIA „Rossiya Segodnya“
еэк, авиация, меморандум
ЕЭК и Межгосударственный авиационный комитет подписали план взаимодействия — цель
Документ направлен на развитие сотрудничества в сфере гражданской авиации, включая применение беспилотных авиационных систем, обмен данными по безопасности полетов и совершенствование нормативной базы.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подписали План реализации Меморандума о взаимодействии на 2027–2029 годы, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Документ стал итогом рабочей встречи министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева с председателем МАК Олегом Сторчевым, состоявшейся на площадке Межгосударственного авиационного комитета.
В ходе переговоров стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества государств Евразийского экономического союза в сфере гражданской авиации, включая развитие беспилотных авиационных систем. Особое внимание было уделено проекту рекомендации Коллегии ЕЭК "О развитии сотрудничества государств‑членов Евразийского экономического союза в сфере применения беспилотных авиационных систем в гражданской авиации".
"В целях содействия развитию сферы беспилотных авиационных систем в государствах ЕАЭС планируется совершенствовать законодательство, развивать международное сотрудничество и обмениваться опытом, в том числе в рамках специальной рабочей группы", – отметил министр ЕЭК.
Отдельной темой встречи стала концепция МАК по созданию общего информационного пространства для обмена данными в области безопасности полетов, расследования авиационных происшествий и инцидентов. По словам министра ЕЭК, эта инициатива тесно связана с работой Комиссии по формированию интегрированной информационной базы данных авиационных событий.
Также достигнута договоренность об участии представителей ЕЭК в заседаниях рабочих групп Координационной комиссии по дистанционно пилотируемым авиационным системам. В рамках этой работы будут рассматриваться вопросы интеграции беспилотных воздушных судов в воздушное пространство, их сертификации, подготовки специалистов и развития необходимой инфраструктуры.
Меморандум о взаимодействии между ЕЭК и МАК был подписан в 2013 году. В соответствии с ним стороны разрабатывают и утверждают планы реализации на каждый трехлетний период, определяя ключевые направления дальнейшего сотрудничества.