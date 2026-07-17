Эксперты стран СНГ согласовали план развития туризма на 2027–2028 годы
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Документ направлен на дальнейшее укрепление взаимодействия государств Содружества в туристической сфере, развитие совместных инициатив и создание условий для роста отрасли.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Эксперты стран Содружества доработали и согласовали проект Плана мероприятий на 2027–2028 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества государств – участников СНГ в области туризма, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Теперь документ будет внесен в установленном порядке на рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ.
Заседание экспертной группы по согласованию проекта состоялось в штаб-квартире СНГ. В нем приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.
© Пресс-служба Исполкома СНГЭксперты стран СНГ доработали проект Плана мероприятий на 2027 – 2028 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества в области туризма
Эксперты стран СНГ доработали проект Плана мероприятий на 2027 – 2028 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества в области туризма
© Пресс-служба Исполкома СНГ
В ходе встречи участники обсудили предложения по документу и завершили его доработку с учетом позиций государств – участников Содружества.
Стратегия развития сотрудничества государств СНГ в области туризма направлена на развитие туристического взаимодействия между странами, увеличение взаимных туристских потоков, создание совместных туристских продуктов и их продвижение на международном рынке.
"Стратегия развития сотрудничества государств Содружества Независимых Государств в области туризма рассчитана на 2021 – 2030 годы. В ее основе лежит представление о том, что туризм является не только самым перспективным, динамично развивающимся сектором экономики, но и мощным фактором активизации международного сотрудничества, укрепления дружбы и взаимопонимания, культурного взаимообогащения народов государств СНГ", — отмечено в сообщении.
Одними из ключевых задач Стратегии являются повышение доходов от туристической отрасли, сохранение культурного многообразия, укрепление гуманитарных связей между народами государств СНГ, а также развитие ответственного, устойчивого и доступного туризма, добавили в Исполкоме СНГ.