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https://uz.sputniknews.ru/20260717/eksperty-stran-sng-soglasovali-plan-razvitiya-turizma-59085319.html
Эксперты стран СНГ согласовали план развития туризма на 2027–2028 годы
Эксперты стран СНГ согласовали план развития туризма на 2027–2028 годы
Sputnik Узбекистан
Документ направлен на дальнейшее укрепление взаимодействия государств Содружества в туристической сфере, развитие совместных инициатив и создание условий для роста отрасли.
2026-07-17T11:28+0500
2026-07-17T11:28+0500
снг
туризм
план
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Эксперты стран Содружества доработали и согласовали проект Плана мероприятий на 2027–2028 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества государств – участников СНГ в области туризма, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Теперь документ будет внесен в установленном порядке на рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ.Заседание экспертной группы по согласованию проекта состоялось в штаб-квартире СНГ. В нем приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.В ходе встречи участники обсудили предложения по документу и завершили его доработку с учетом позиций государств – участников Содружества.Стратегия развития сотрудничества государств СНГ в области туризма направлена на развитие туристического взаимодействия между странами, увеличение взаимных туристских потоков, создание совместных туристских продуктов и их продвижение на международном рынке.Одними из ключевых задач Стратегии являются повышение доходов от туристической отрасли, сохранение культурного многообразия, укрепление гуманитарных связей между народами государств СНГ, а также развитие ответственного, устойчивого и доступного туризма, добавили в Исполкоме СНГ.
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снг, туризм, план, сотрудничество
снг, туризм, план, сотрудничество

Эксперты стран СНГ согласовали план развития туризма на 2027–2028 годы

11:28 17.07.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Документ направлен на дальнейшее укрепление взаимодействия государств Содружества в туристической сфере, развитие совместных инициатив и создание условий для роста отрасли.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Эксперты стран Содружества доработали и согласовали проект Плана мероприятий на 2027–2028 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества государств – участников СНГ в области туризма, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Теперь документ будет внесен в установленном порядке на рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ.
Заседание экспертной группы по согласованию проекта состоялось в штаб-квартире СНГ. В нем приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.
© Пресс-служба Исполкома СНГЭксперты стран СНГ доработали проект Плана мероприятий на 2027 – 2028 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества в области туризма
Эксперты стран СНГ доработали проект Плана мероприятий на 2027 – 2028 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества в области туризма - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2026
Эксперты стран СНГ доработали проект Плана мероприятий на 2027 – 2028 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества в области туризма
© Пресс-служба Исполкома СНГ
В ходе встречи участники обсудили предложения по документу и завершили его доработку с учетом позиций государств – участников Содружества.
Стратегия развития сотрудничества государств СНГ в области туризма направлена на развитие туристического взаимодействия между странами, увеличение взаимных туристских потоков, создание совместных туристских продуктов и их продвижение на международном рынке.

"Стратегия развития сотрудничества государств Содружества Независимых Государств в области туризма рассчитана на 2021 – 2030 годы. В ее основе лежит представление о том, что туризм является не только самым перспективным, динамично развивающимся сектором экономики, но и мощным фактором активизации международного сотрудничества, укрепления дружбы и взаимопонимания, культурного взаимообогащения народов государств СНГ", — отмечено в сообщении.

Одними из ключевых задач Стратегии являются повышение доходов от туристической отрасли, сохранение культурного многообразия, укрепление гуманитарных связей между народами государств СНГ, а также развитие ответственного, устойчивого и доступного туризма, добавили в Исполкоме СНГ.
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