https://uz.sputniknews.ru/20260717/eksperty-stran-sng-soglasovali-plan-razvitiya-turizma-59085319.html

Эксперты стран СНГ согласовали план развития туризма на 2027–2028 годы

Эксперты стран СНГ согласовали план развития туризма на 2027–2028 годы

Sputnik Узбекистан

Документ направлен на дальнейшее укрепление взаимодействия государств Содружества в туристической сфере, развитие совместных инициатив и создание условий для роста отрасли.

2026-07-17T11:28+0500

2026-07-17T11:28+0500

2026-07-17T11:28+0500

снг

туризм

план

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Эксперты стран Содружества доработали и согласовали проект Плана мероприятий на 2027–2028 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества государств – участников СНГ в области туризма, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Теперь документ будет внесен в установленном порядке на рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ.Заседание экспертной группы по согласованию проекта состоялось в штаб-квартире СНГ. В нем приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.В ходе встречи участники обсудили предложения по документу и завершили его доработку с учетом позиций государств – участников Содружества.Стратегия развития сотрудничества государств СНГ в области туризма направлена на развитие туристического взаимодействия между странами, увеличение взаимных туристских потоков, создание совместных туристских продуктов и их продвижение на международном рынке.Одними из ключевых задач Стратегии являются повышение доходов от туристической отрасли, сохранение культурного многообразия, укрепление гуманитарных связей между народами государств СНГ, а также развитие ответственного, устойчивого и доступного туризма, добавили в Исполкоме СНГ.

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снг, туризм, план, сотрудничество