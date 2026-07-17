https://uz.sputniknews.ru/20260717/svo-kak-luchshe-vyklyuchit-starlink-59091866.html

СВО: как лучше выключить Starlink

СВО: как лучше выключить Starlink

Sputnik Узбекистан

В ходе российской специальной военной операции на Украине Starlink стал основой связи и боевого управления ВСУ, Пентагона и НАТО.

2026-07-17T13:05+0500

2026-07-17T13:05+0500

2026-07-17T13:18+0500

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Стратегически необходимая и технологически возможная нейтрализация системы спутниковой связи Starlink, обеспечивающей устойчивость разведки, целеуказания, боевого управления войсками на передовой, позволит в считанные дни завершить СВО — разгромом украинской прокси-армии. Starlink — основа боевой живучести ВСУ, боевого применения натовских дронов и ракет. Пора выключать космическую "скорую помощь" бандеровского режима, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.В ходе российской специальной военной операции на Украине Starlink стал основой связи и боевого управления ВСУ, Пентагона и НАТО. Сенатор и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 14 июля напомнил о необходимости жестких компенсационных мер — потребовал "планомерного обнуления" спутниковой группировки — в этом случае "война закончится в течение двух-трех недель" полным разгромом противника.С начала российской спецоперации в интересах украинских войск работали сотни космических аппаратов военного назначения США, других стран НАТО. Они снабжали ВСУ разведывательной информацией в режиме онлайн 24/7, формировали устойчивую систему связи и боевого управления — на линии фронта, в оперативном тылу. Сегодня служат "проводниками" украинским БПЛА в глубину российской территории.Система Starlink изначально позиционировалась как гражданская инициатива, спутниковый Интернет для путешественников и моряков дальнего плавания. Со временем стало ясно: на субподряде Пентагона Starlink превратился в систему боевого управления, инструмент "цветных революций" в странах с "автократическими режимами". Американский бизнесмен Илон Маск стал де-факто иностранным наемником ВСУ на украинском ТВД. Рассмотрим "звездного противника" поближе.Срок службы каждого спутника Starlink (на орбите высотой от 300 до 600 км) — около пяти лет. Со временем аппараты снижаются, падают и сгорают в атмосфере. Устойчивость системы обеспечена количеством и постоянным пополнением группировки. Starlink в июле 2026 года состоит из 12.000 спутников, в перспективе их будет 42 000. Структурно система сложена из трех компонентов: спутники-ретрансляторы, сеть наземных станций (для соединения с Интернетом), более 10 млн пользовательских терминалов в 150 странах. Тысячи спутников и международное космическое пространство обеспечивают системе относительную неуязвимость. И все же, от законов физики Starlink не свободен. Электромагнитные волны поддаются коррекции, это основной способ "выключения" в космическом пространстве. На поверхности Земли вариантов больше.Технологическое превосходствоЛетом 2026 года в России появился новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Волна Купол Гарант", способный подавлять каналы Starlink. Восемь антенн направленными помехами воздействуют на восьмиканальную спутниковую связь в радиусе 20 км от места расположения. Эффективность проверена в боевых условиях. Новые комплексы РЭБ развернуты на стратегической автотрассе "Новороссия", активность дронов ВСУ там резко упала. Части противника на передовой также ощутили давление российской "Волны – Гаранта", и пытаются наносить контрудары.ВС России располагают и другими эффективными средствами выключения Starlink. Предназначенный для радиоэлектронного поражения спутников связи Комплекс "Тирада-2С" по значимости стоит в одном ряду с могущественными ракетными комплексами "Нудоль", "Прометей" и "Сармат". Способен не просто заглушить, но и физически вывести космический аппарат из строя. По версии американского издания "International Business Times", комплекс "Тирада-2С" входит в первую пятерку видов российского оружия, позволяющего развеять военно-техническое превосходство США. Американское превосходство неочевидно, а противоспутниковые инструменты имеются не только у России.Иранское государственное агентство Fars подтвердило внесение активов Илона Маска в свой официальный "банк целей". Тегеран считает систему спутниковой связи Starlink легитимной военной целью, поскольку Пентагон и ЦАХАЛ используют орбитальную группировку в операциях против Исламской Республики. Американские и израильские специалисты интегрировали Starlink и сеть Starshield в управление ударными БПЛА и разведывательными судами в регионе. Дамоклов меч висит над хабами Starlink на территории Израиля, Катара, Иордании, ОАЭ, Омана. В сравнении со спутниковой группировкой, наземную структуру Starlink уничтожить проще, а восстановить (компенсировать) сложнее.Известно о высокотехнологическом сотрудничестве России и Китая в космосе, имеются планы совместного освоения Луны в 2030-х. Это взаимодействие очень тревожит планетарных "гегемонов". Совершенно неслучайно группа "журналистов-расследователей" изданий Der Spiegel, Le Monde, The Insider в начале июля обвинила Москву и Пекин в "тайном усилении военного сотрудничества" для противостояния с Западом. По информации "творческой группы", РФ и КНР синхронизировали подходы к нейтрализации сети Starlink методами подавления связи или уничтожения спутников. Утверждается, будто российско-китайское сотрудничество сближает два направления противостояния — Украину и Тайвань.Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на доклад Космических сил США, что Россия и Китай могут использовать свои спутники, предназначенные для проверки и ремонта других космических аппаратов, для нанесения ударов по космическим объектам США. А еще создают наземные лазеры.Действительно, Россия давно занимается проблематикой практической уборки космического мусора. Star Wars на орбите и на поверхности Земли могут стать реальностью, если лидеры США и НАТО не остановятся в безрассудном стремлении к величию — за счет соседних могущественных и суверенных государств.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в Telegram.

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

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аналитика, колумнисты, нато, сво, россия, украина, всу, спутник