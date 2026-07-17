https://uz.sputniknews.ru/20260717/top-5-stran-predpriyatiya-s-inostrannym-uchastiem-uzbekistan-59095771.html

Топ-5 стран по количеству предприятий с иностранным участием в Узбекистане — инфографика

Топ-5 стран по количеству предприятий с иностранным участием в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

По состоянию на 1 июля 2026 года общее число действующих в республике предприятий и организаций составляет 596,9 тысяч, из них 20 502 — предприятия с иностранными инвестициями.

2026-07-17T13:55+0500

2026-07-17T13:55+0500

2026-07-17T14:07+0500

инфографика

иностранные инвесторы

предприятия

узбекистан

мультимедиа

статистика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59097599_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_649cbaca718068b96ba45d37bcecb186.png

По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, на первое июля 2026-го число действующих предприятий с участием иностранных инвестиций в Узбекистане составило 20 502.Из них 4 611 являются совместными предприятиями, а 15 891 — иностранными компаниями.Этот показатель увеличился на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Основная их часть по-прежнему приходится на Китай — 6 060 предприятие, что составляет 29,6 % от общего числа действующих предприятий с иностранными инвестициями в республике. На втором месте находится Россия — 3 454 предприятия (16,8 %), на третьем — Турция с 2 293 предприятиями (11,2 %).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инфографика, иностранные инвесторы, инфографика, предприятия, узбекистан, мультимедиа , статистика