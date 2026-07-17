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Топ-5 стран по количеству предприятий с иностранным участием в Узбекистане — инфографика
Топ-5 стран по количеству предприятий с иностранным участием в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
По состоянию на 1 июля 2026 года общее число действующих в республике предприятий и организаций составляет 596,9 тысяч, из них 20 502 — предприятия с иностранными инвестициями.
2026-07-17T13:55+0500
2026-07-17T13:55+0500
2026-07-17T14:07+0500
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По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, на первое июля 2026-го число действующих предприятий с участием иностранных инвестиций в Узбекистане составило 20 502.Из них 4 611 являются совместными предприятиями, а 15 891 — иностранными компаниями.Этот показатель увеличился на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Основная их часть по-прежнему приходится на Китай — 6 060 предприятие, что составляет 29,6 % от общего числа действующих предприятий с иностранными инвестициями в республике. На втором месте находится Россия — 3 454 предприятия (16,8 %), на третьем — Турция с 2 293 предприятиями (11,2 %).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, иностранные инвесторы, инфографика, предприятия, узбекистан, мультимедиа , статистика
инфографика, иностранные инвесторы, инфографика, предприятия, узбекистан, мультимедиа , статистика
Топ-5 стран по количеству предприятий с иностранным участием в Узбекистане — инфографика
13:55 17.07.2026 (обновлено: 14:07 17.07.2026)
По состоянию на 1 июля 2026 года общее число действующих в республике предприятий и организаций составляет 596,9 тысяч, из них 20 502 — предприятия с иностранными инвестициями.
По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, на первое июля 2026-го число действующих предприятий с участием иностранных инвестиций в Узбекистане составило 20 502.
Из них 4 611 являются совместными предприятиями, а 15 891 — иностранными компаниями.
Этот показатель увеличился на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Основная их часть по-прежнему приходится на Китай — 6 060 предприятие, что составляет 29,6 % от общего числа действующих предприятий с иностранными инвестициями в республике.
На втором месте находится Россия — 3 454 предприятия (16,8 %), на третьем — Турция с 2 293 предприятиями (11,2 %).
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.