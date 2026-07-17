https://uz.sputniknews.ru/20260717/tseny-jile-uzbekistan-za-god-vyrosli-statistika-59103010.html

Цены на жилье в Узбекистане за год выросли на 4% — данные статистики

Цены на жилье в Узбекистане за год выросли на 4% — данные статистики

Sputnik Узбекистан

Новостройки стали самым подорожавшим сегментом рынка жилья в Узбекистане: за год цены на квартиры в новых домах выросли на 7,1%.

2026-07-17T17:01+0500

2026-07-17T17:01+0500

2026-07-17T17:37+0500

жилье

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дом

стоимость

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Цены на жилую недвижимость в Узбекистане во II квартале 2026 года выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 4% — относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщает Национальный комитет РУз по статистике.Наибольший рост отмечен на рынке квартир. За год их стоимость выросла на 5,5%, в том числе на первичном рынке — на 7,1%, на вторичном — на 4,2%.Стоимость индивидуальных жилых домов во II квартале 2026 года увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.При этом динамика цен различалась по регионам. В Ташкенте по сравнению с I кварталом 2026 года стоимость индивидуальных домов снизилась на 0,7%, тогда как в остальных регионах Узбекистана цены выросли на 2,8%.В годовом выражении цены на индивидуальные дома в столице увеличились на 1,2%, а в других регионах страны — на 2,7%.Цены на квартиры в Ташкенте за год выросли на 3,9%. В остальных регионах Узбекистана рост составил 7%. На первичном рынке столицы квартиры подорожали на 5% по сравнению со II кварталом 2025 года, на вторичном рынке рост составил 3,2%.Таким образом, рост стоимости жилья в Ташкенте наблюдается как на рынке новостроек, так и в сегменте вторичного жилья.В статведомстве отмечают, что со II квартала 2026 года индексы цен на жилье рассчитываются по обновленной методологии — с использованием метода гедонической регрессии. Новый подход учитывает такие характеристики недвижимости, как площадь, расположение, этаж и другие параметры, что позволяет более точно оценивать изменения цен на рынке жилья.

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жилье, рост цен, квартира, дом, стоимость, ташкент, узбекистан