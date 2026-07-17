https://uz.sputniknews.ru/20260717/uzbekistan-predstavit-nasledie-mirovie-ploschadi-novye-kulturnye-proekty-59104867.html

Узбекистан представит наследие на мировых площадках и реализует новые культурные проекты

Узбекистан представит наследие на мировых площадках и реализует новые культурные проекты

Sputnik Узбекистан

Президенту Шавкату Мирзиёеву представлены новые проекты в сфере культуры и искусства, включая международные выставки, реставрационные проекты и культурные программы.

2026-07-17T18:30+0500

2026-07-17T18:30+0500

2026-07-17T18:30+0500

культура

узбекистан

искусство

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов, направленных на развитие культуры и искусства, сохранение национального наследия и его продвижение на международной арене.В рамках представленных планов особое внимание уделено популяризации историко-культурного наследия Узбекистана за рубежом. Были рассмотрены планы по представлению археологического и научного наследия, а также произведений прикладного искусства Узбекистана в ведущих зарубежных музеях и на выставочных площадках.Так, в сентябре 2026 года в Музее исламского искусства в Дохе пройдет выставка "Uzbekistan: Heritage in Motion", а в ноябре в фонде Prada в Милане состоится международная археологическая выставка "Global Antiquity" с уникальными экспонатами из Узбекистана. В 2027 году более 200 археологических предметов, отражающих историю страны от бронзового века до раннего средневековья, будут представлены в Палаццо Гримани в Венеции и Национальном музее Нары в Японии. В Палаццо Реале в Милане покажут свыше 150 образцов прикладного искусства — золотошвейные изделия, сюзане, икат, ювелирные украшения и другие произведения мастеров.Также запланированы международные проекты, посвященные наследию Абу Али ибн Сино, а также сотрудничество с культурными учреждениями Японии, Великобритании, Китая, Саудовской Аравии и других стран.Отдельный блок презентации был посвящен реставрации объектов культурного наследия. Во дворце Великого князя Николая Романова планируется открыть филиал Государственного музея искусств Узбекистана с постоянной экспозицией около 300 предметов при сохранении исторического облика здания. В доме-музее Мухтара Ашрафи продолжается реставрация фасада и интерьеров, обновляется экспозиция и внедряются современные системы безопасности и мультимедийное оборудование.В ходе презентации также рассмотрены результаты международного продвижения оперы "Тамерлано". В текущем году постановка была представлена на сценах Дубайской оперы, венского "Музикферайна", Мариинского театра в Санкт-Петербурге и Королевской оперы Версальского дворца. В марте 2027 года спектакль планируется показать в Карнеги-холле в Нью-Йорке, что станет новым этапом продвижения узбекского оперного искусства в мире.Для системного развития международных культурных проектов предложено создать при Фонде развития культуры и искусства Узбекистана Национального оператора культурных проектов. Организация будет заниматься подготовкой крупных концертов, фестивалей, выставок и их продвижением за рубежом.Среди ближайших мероприятий — концерты известных мировых исполнителей, включая выступления Ланг Ланга и Макса Рихтера, проведение Аральского культурного саммита в Нукусе, развитие программы "Aral School", новые постановки в Государственном Академическом Большом театре имени Алишера Навои, а также подготовка Бухарской биеннале 2027 года.Узбекистан также представил свои культурные проекты на международных площадках. Национальный павильон страны на 61-й Венецианской биеннале с проектом "The Aural Sea" посетили более 60 тысяч человек. В рамках Milan Design Week 2026 проект "Когда цветет урюк" получил специальное упоминание жюри премии "Fuorisalone Award 2026", а его международный информационный охват достиг 171 млн.Кроме того, рассмотрены предложения по участию в Milan Design Week и Art Basel, проведению международной конференции "Art for Tomorrow", развитию сотрудничества с музеями Катара в сфере ремесел и дизайна, а также созданию в Бухаре художественной резиденции и международной ювелирной школы.Президент поручил обеспечить высокое качество подготовки культурных проектов, строгий контроль за реставрационными работами, сохранение национального содержания и повышение эффективности международного сотрудничества в сфере культуры и искусства.

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