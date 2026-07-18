https://uz.sputniknews.ru/20260718/ataka-dronov-vsu-sklady-wildberries-v-tambovskoy-oblasti-pogibli-sem-chelovek-59116688.html

При атаках дронов ВСУ на склады Wildberries в Тамбовской области погибли семь человек

При атаках дронов ВСУ на склады Wildberries в Тамбовской области погибли семь человек

Sputnik Узбекистан

Десятки человек пострадали, семь погибли в результате атак беспилотников на объекты в двух российских регионах. Удары пришлись по складам Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области, а также по нефтебазе в Ногинске, сообщили власти регионов.

2026-07-18T13:38+0500

2026-07-18T13:38+0500

2026-07-18T14:14+0500

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теракт

тамбовская область

подмосковье

украина

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. При ударе дронов по складу Wildberries в Подмосковье пострадали 24 человека, сообщил глава региона Андрей Воробьев.Кроме того, при падении беспилотника произошло возгорание на нефтебазе в Ногинске. Рядом с ней находится родильный дом — пациентов и персонал эвакуировали и перевели в другие медицинские учреждения. На месте ударов работают пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы.Воробьев добавил, что при атаке на Ногинск ранения получили два человека. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим.Крое того, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь человек, по предварительным данным, 25 человека пострадали.В больницы доставлены 22 пострадавших, состояние пятерых тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.После атак Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах.По словам главы Тамбовской области Евгения Первышова, ВСУ хотели добиться как можно большего числа погибших.По его словам, это был спланированный теракт против мирных жителей. Система ПВО сработала и сбила на подлете 28 БПЛА. Если бы они достигли цели, количество пострадавших могло быть гораздо больше, пояснил губернатор.Первышов добавил, что семь человек, работавших на объекте в ночную смену, погибли на месте. Известно о 25 пострадавших, госпитализация потребовалась 23. Один из них в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом и 16 — средней тяжести.Минобороны РФ ранее сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 379 украинских дронов над Россией.

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