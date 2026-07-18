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https://uz.sputniknews.ru/20260718/kakie-otrasli-bolshe-vsego-interesuyut-inostrannyx-investorov-uzbekistan-59117953.html
Какие отрасли больше всего интересуют иностранных инвесторов в Узбекистане — инфографика
Какие отрасли больше всего интересуют иностранных инвесторов в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
По состоянию на 1 июля 2026 года общее число действующих в республике предприятий и организаций составляет 596,9 тысяч, из них 20 502 — предприятия с иностранными инвестициями.
2026-07-18T15:20+0500
2026-07-18T15:49+0500
инфографика
иностранные инвесторы
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По состоянию на 1 июля 2026 года в республике действуют 20 502 компаний с иностранным участием.По данным Нацкомстата, больше всего иностранных инвесторов в Узбекистане привлекает сфера торговли. В ней насчитывается 7 289 предприятий с иностранным участием. На втором месте со значительным отставанием — промышленная сфера (4 031).По состоянию на 1 июля 2026 года количество действующих предприятий с иностранными инвестициями увеличилось на 3 817 единиц, или на 22,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, иностранные инвесторы, узбекистан, статистика, торговля, инфографика, промышленность, строительство
инфографика, иностранные инвесторы, узбекистан, статистика, торговля, инфографика, промышленность, строительство

Какие отрасли больше всего интересуют иностранных инвесторов в Узбекистане — инфографика

15:20 18.07.2026 (обновлено: 15:49 18.07.2026)
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На 1 июля 2026 года общее число действующих в республике предприятий и организаций составляет 596,9 тысяч, из них 20 502 — предприятия с иностранными инвестициями.
По состоянию на 1 июля 2026 года в республике действуют 20 502 компаний с иностранным участием.
По данным Нацкомстата, больше всего иностранных инвесторов в Узбекистане привлекает сфера торговли. В ней насчитывается 7 289 предприятий с иностранным участием. На втором месте со значительным отставанием — промышленная сфера (4 031).
По состоянию на 1 июля 2026 года количество действующих предприятий с иностранными инвестициями увеличилось на 3 817 единиц, или на 22,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Какие отрасли в Узбекистане интересуют больше всего иностранных инвесторов - Sputnik Узбекистан
Какие отрасли в Узбекистане интересуют больше всего иностранных инвесторов - Sputnik Узбекистан
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