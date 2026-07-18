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Шавкат Мирзиёев и Микаил Джаббаров обсудили новые возможности экономического партнерства

Шавкат Мирзиёев и Микаил Джаббаров обсудили новые возможности экономического партнерства

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев и Микаил Джаббаров обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства, расширение торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных инвестиционных проектов.

2026-07-18T09:45+0500

2026-07-18T09:45+0500

2026-07-18T10:14+0500

шавкат мирзиёев

узбекистан

азербайджан

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, прибывшего в республику с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В начале встречи высокий гость передал главе нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания от президента Азербайджана Ильхама Алиева.Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, с особым акцентом на расширение торгово-экономического сотрудничества.Отмечено, что по итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился на 15%, а с начала текущего года его рост составил около 40%.Реализуются проекты кооперации в сферах девелопмента, энергетики, геологии, логистики, финансов, топливном комплексе, текстильной, туристической и других отраслях, в том числе с участием совместной Инвестиционной компании.Стороны подчеркнули важность тщательной подготовки экономической повестки предстоящих встреч на высшем уровне.Особое внимание было уделено итогам состоявшихся в этот день заседаний Межправительственной комиссии и Делового совета, которые получили высокую оценку. Также отмечена необходимость обеспечения практической результативности запланированного Форума регионов Узбекистана и Азербайджана.

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шавкат мирзиёев, узбекистан, азербайджан, сотрудничество, экономика