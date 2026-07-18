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Шавкат Мирзиёев и Микаил Джаббаров обсудили новые возможности экономического партнерства
Шавкат Мирзиёев и Микаил Джаббаров обсудили новые возможности экономического партнерства
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев и Микаил Джаббаров обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства, расширение торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных инвестиционных проектов.
2026-07-18T09:45+0500
2026-07-18T09:45+0500
2026-07-18T10:14+0500
шавкат мирзиёев
узбекистан
азербайджан
сотрудничество
экономика
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, прибывшего в республику с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В начале встречи высокий гость передал главе нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания от президента Азербайджана Ильхама Алиева.Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, с особым акцентом на расширение торгово-экономического сотрудничества.Отмечено, что по итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился на 15%, а с начала текущего года его рост составил около 40%.Реализуются проекты кооперации в сферах девелопмента, энергетики, геологии, логистики, финансов, топливном комплексе, текстильной, туристической и других отраслях, в том числе с участием совместной Инвестиционной компании.Стороны подчеркнули важность тщательной подготовки экономической повестки предстоящих встреч на высшем уровне.Особое внимание было уделено итогам состоявшихся в этот день заседаний Межправительственной комиссии и Делового совета, которые получили высокую оценку. Также отмечена необходимость обеспечения практической результативности запланированного Форума регионов Узбекистана и Азербайджана.
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шавкат мирзиёев, узбекистан, азербайджан, сотрудничество, экономика
шавкат мирзиёев, узбекистан, азербайджан, сотрудничество, экономика
Шавкат Мирзиёев и Микаил Джаббаров обсудили новые возможности экономического партнерства
09:45 18.07.2026 (обновлено: 10:14 18.07.2026)
На встрече в Ташкенте рассмотрены вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства между Узбекистаном и Азербайджаном с акцентом на расширение торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, прибывшего в республику с рабочим визитом. Об этом сообщила
пресс-служба главы государства.
В начале встречи высокий гость передал главе нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания от президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, с особым акцентом на расширение торгово-экономического сотрудничества.
Отмечено, что по итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился на 15%, а с начала текущего года его рост составил около 40%.
Реализуются проекты кооперации в сферах девелопмента, энергетики, геологии, логистики, финансов, топливном комплексе, текстильной, туристической и других отраслях, в том числе с участием совместной Инвестиционной компании.
Стороны подчеркнули важность тщательной подготовки экономической повестки предстоящих встреч на высшем уровне.
Особое внимание было уделено итогам состоявшихся в этот день заседаний Межправительственной комиссии и Делового совета, которые получили высокую оценку. Также отмечена необходимость обеспечения практической результативности запланированного Форума регионов Узбекистана и Азербайджана.