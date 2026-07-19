https://uz.sputniknews.ru/20260719/brestskaya-oblast-belarusi-podelitsya-opytom-s-buxarskoy-oblastyu-59122660.html

Брестская область Беларуси поделится опытом с Бухарской областью

Брестская область Беларуси поделится опытом с Бухарской областью

Sputnik Узбекистан

Узбекистан нацелен тесно сотрудничать с Брестской областью в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности

2026-07-19T09:15+0500

2026-07-19T09:15+0500

2026-07-19T09:15+0500

узбекистан

бухарская область

беларусь

брест

обмен опытом

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Брестская область Беларуси готова поделиться опытом с Бухарской областью Узбекистана в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, сообщает БелТА со ссылкой на председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика.Пархомчик добавил, что эти вопросы детально обсудили с узбекской стороной.По его словам, представители Бухарской области Узбекистана выражают готовность к работе на Брестчине в растениеводстве и животноводстве."Для того, чего у нас нет или нам не хватает, мы не против дать землю, пусть выращивают. Обсудим эти вопросы в сентябре", - подытожил Петр Пархомчик.

узбекистан

бухарская область

беларусь

брест

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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узбекистан, бухарская область, беларусь, брест, обмен опытом, сельское хозяйство