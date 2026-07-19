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Брестская область Беларуси поделится опытом с Бухарской областью
Брестская область Беларуси поделится опытом с Бухарской областью
Sputnik Узбекистан
Узбекистан нацелен тесно сотрудничать с Брестской областью в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности
2026-07-19T09:15+0500
2026-07-19T09:15+0500
2026-07-19T09:15+0500
узбекистан
бухарская область
беларусь
брест
обмен опытом
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Брестская область Беларуси готова поделиться опытом с Бухарской областью Узбекистана в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, сообщает БелТА со ссылкой на председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика.Пархомчик добавил, что эти вопросы детально обсудили с узбекской стороной.По его словам, представители Бухарской области Узбекистана выражают готовность к работе на Брестчине в растениеводстве и животноводстве."Для того, чего у нас нет или нам не хватает, мы не против дать землю, пусть выращивают. Обсудим эти вопросы в сентябре", - подытожил Петр Пархомчик.
узбекистан
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узбекистан, бухарская область, беларусь, брест, обмен опытом, сельское хозяйство
узбекистан, бухарская область, беларусь, брест, обмен опытом, сельское хозяйство
Брестская область Беларуси поделится опытом с Бухарской областью
Узбекистан нацелен тесно сотрудничать с Брестской областью в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Брестская область Беларуси готова поделиться опытом с Бухарской областью Узбекистана в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, сообщает БелТА
со ссылкой на председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика.
“У меня состоялся разговор с моим коллегой из Бухары. Они очень заинтересованы в определенном опыте: в подготовке кадров в области сельского хозяйства, переработки молока и мяса с учетом использования наших технологий, нашего оборудования, которое производят наши предприятия", — рассказал он.
Пархомчик добавил, что эти вопросы детально обсудили с узбекской стороной.
"В сентябре состоится встреча в Узбекистане бизнеса и наших парламентариев. Будем готовить конкретную дорожную карту, чтобы ее в ближайшие два-три года реализовать", — отметил глава Брестской области.
По его словам, представители Бухарской области Узбекистана выражают готовность к работе на Брестчине в растениеводстве и животноводстве.
"Для того, чего у нас нет или нам не хватает, мы не против дать землю, пусть выращивают. Обсудим эти вопросы в сентябре", - подытожил Петр Пархомчик.