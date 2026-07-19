https://uz.sputniknews.ru/20260719/cha-po-dzyudo-molodejnaya-sbornaya-uzbekistana-vyshla-na-pervoe-mesto-v-medalnom-zachete-59128070.html
ЧА по дзюдо: молодежная сборная Узбекистана вышла на первое место в медальном зачете
ЧА по дзюдо: молодежная сборная Узбекистана вышла на первое место в медальном зачете
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Чемпионат Азии по дзюдо 2026 года среди кадетов и юниоров проходит в Аммане (Иордания)
2026-07-19T12:45+0500
2026-07-19T12:45+0500
2026-07-19T12:45+0500
спорт
дзюдо
чемпионат азии
сборная узбекистана
молодежь
медали
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана по дзюдо вышла на первое место в медальном зачете на чемпионате Азии в городе Амман Иордании, сообщает НОК.В копилке команды РУз — 8 наград различного достоинства.ПобедителиЗолотоСереброБронза
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спорт, дзюдо, чемпионат азии, сборная узбекистана, молодежь, медали, иордания
спорт, дзюдо, чемпионат азии, сборная узбекистана, молодежь, медали, иордания
ЧА по дзюдо: молодежная сборная Узбекистана вышла на первое место в медальном зачете
Чемпионат Азии по дзюдо 2026 года среди кадетов и юниоров проходит в Аммане (Иордания).
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Молодежная сборная Узбекистана по дзюдо вышла на первое место в медальном зачете на чемпионате Азии в городе Амман Иордании, сообщает
НОК.
В копилке команды РУз — 8 наград различного достоинства.
“Представители сборной Узбекистана завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали, что позволило команде выйти на первое место в медальном зачете”, — говорится в сообщении.
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