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https://uz.sputniknews.ru/20260719/cha-po-dzyudo-molodejnaya-sbornaya-uzbekistana-vyshla-na-pervoe-mesto-v-medalnom-zachete-59128070.html
ЧА по дзюдо: молодежная сборная Узбекистана вышла на первое место в медальном зачете
ЧА по дзюдо: молодежная сборная Узбекистана вышла на первое место в медальном зачете
Sputnik Узбекистан
Чемпионат Азии по дзюдо 2026 года среди кадетов и юниоров проходит в Аммане (Иордания)
2026-07-19T12:45+0500
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спорт
дзюдо
чемпионат азии
сборная узбекистана
молодежь
медали
иордания
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана по дзюдо вышла на первое место в медальном зачете на чемпионате Азии в городе Амман Иордании, сообщает НОК.В копилке команды РУз — 8 наград различного достоинства.ПобедителиЗолотоСереброБронза
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спорт, дзюдо, чемпионат азии, сборная узбекистана, молодежь, медали, иордания
спорт, дзюдо, чемпионат азии, сборная узбекистана, молодежь, медали, иордания

ЧА по дзюдо: молодежная сборная Узбекистана вышла на первое место в медальном зачете

12:45 19.07.2026
© Пресс-служба НОК УзбекистанаМолодежная сборная Узбекистана вышла на первое место в медальном зачете на ЧА по дзюдо в Иордании
Молодежная сборная Узбекистана вышла на первое место в медальном зачете на ЧА по дзюдо в Иордании - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2026
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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Чемпионат Азии по дзюдо 2026 года среди кадетов и юниоров проходит в Аммане (Иордания).
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана по дзюдо вышла на первое место в медальном зачете на чемпионате Азии в городе Амман Иордании, сообщает НОК.
В копилке команды РУз — 8 наград различного достоинства.
“Представители сборной Узбекистана завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали, что позволило команде выйти на первое место в медальном зачете”, — говорится в сообщении.
Победители
Золото
-60 кг: Мухаммаджон Машарипов
-73 кг: Иноят Телманов
-57 кг: Райхона Маматова
Серебро
-48 кг: Зарина Джамалова
Бронза
-60 кг: Дилшод Каримов
-73 кг: Мухриддин Маруфов
-52 кг: Сабина Азаматова
-57 кг: Мохинур Аллаберганова
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