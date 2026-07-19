https://uz.sputniknews.ru/20260719/cha-po-vodnym-vidam-sporta-yunye-plovtsy-iz-uzbekistana-zavoevali-zoloto-i-bronzu-59123175.html

ЧА по водным видам спорта: юные пловцы из Узбекистана завоевали золото и бронзу

ЧА по водным видам спорта: юные пловцы из Узбекистана завоевали золото и бронзу

Sputnik Узбекистан

В Таиланде проходит 12-й чемпионат Азии по водным видам спорта среди разных возрастных групп

2026-07-19T09:45+0500

2026-07-19T09:45+0500

2026-07-19T09:45+0500

спорт

плавание

юниоры

узбекистан

чемпионат азии

бангкок

таиланд

золото

бронза

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Юниоры Узбекистана завоевали золото и бронзу в очередной день 12-го чемпионата Азии по водным видам спорта среди разных возрастных групп в столице Таиланда Бангкоке, сообщает НОК.Победители:Золотая медальБронзовая медаль

узбекистан

бангкок

таиланд

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спорт, плавание, юниоры, узбекистан, чемпионат азии, бангкок, таиланд, золото, бронза