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ЧА по водным видам спорта: юные пловцы из Узбекистана завоевали золото и бронзу
ЧА по водным видам спорта: юные пловцы из Узбекистана завоевали золото и бронзу
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В Таиланде проходит 12-й чемпионат Азии по водным видам спорта среди разных возрастных групп
2026-07-19T09:45+0500
2026-07-19T09:45+0500
2026-07-19T09:45+0500
спорт
плавание
юниоры
узбекистан
чемпионат азии
бангкок
таиланд
золото
бронза
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Юниоры Узбекистана завоевали золото и бронзу в очередной день 12-го чемпионата Азии по водным видам спорта среди разных возрастных групп в столице Таиланда Бангкоке, сообщает НОК.Победители:Золотая медальБронзовая медаль
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спорт, плавание, юниоры, узбекистан, чемпионат азии, бангкок, таиланд, золото, бронза
спорт, плавание, юниоры, узбекистан, чемпионат азии, бангкок, таиланд, золото, бронза
ЧА по водным видам спорта: юные пловцы из Узбекистана завоевали золото и бронзу
В Таиланде проходит 12-й чемпионат Азии по водным видам спорта среди разных возрастных групп.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Юниоры Узбекистана завоевали золото и бронзу в очередной день 12-го чемпионата Азии по водным видам спорта среди разных возрастных групп в столице Таиланда Бангкоке, сообщает
НОК.
“Очередной соревновательный день чемпионата Азии по водным видам спорта среди спортсменов различных возрастных категорий в Таиланде вновь стал успешным для сборной Узбекистана. В соревнованиях по плаванию наши спортсмены завоевали одну золотую и одну бронзовую медали”, — говорится в сообщении.
Мухаммадисмоил Рахмонов (U18, 200 м брассом)
Паризод Абдукаримова (U18, 100 м на спине)