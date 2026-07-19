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Чем так полезны огурцы — ответ врача
Чем так полезны огурцы — ответ врача
Sputnik Узбекистан
Огурец — один из самых популярных в мире овощей. Сегодня представителя семейства тыквенных выращивают практически на всех континентах
2026-07-19T22:02+0500
2026-07-19T22:02+0500
2026-07-19T22:02+0500
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мнение эксперта
здоровье
правильное питание
овощи
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Огурцы помогают восполнить жидкость в организме и наладить работу кишечника благодаря высокому содержанию воды и растительных волокон, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога, эндокринолога Антона Полякова.По его словам, огурцы представляют собой идеальный диетический продукт, так как относятся к овощам с низким содержанием сахара — менее 2 граммов на 100 граммов продукта. B 100 г огурцов всего 14 ккал, а также большое количество полезных веществ.По словам диетолога, из-за низкой калорийности огурцы подходят для легкого перекуса. Также он добавил, что они содержат витамин С, витамины группы В и антиоксиданты. При этом они имеют приятный вкус и не добавляют лишних калорий, резюмировал врач.
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мнение эксперта, здоровье, правильное питание, овощи, витамины
мнение эксперта, здоровье, правильное питание, овощи, витамины
Чем так полезны огурцы — ответ врача
Огурец — один из самых популярных в мире овощей. Сегодня представителя семейства тыквенных выращивают практически на всех континентах.
Огурцы помогают восполнить жидкость в организме и наладить работу кишечника благодаря высокому содержанию воды и растительных волокон, сообщает РИА Новости
со ссылкой на диетолога, эндокринолога Антона Полякова.
По его словам, огурцы представляют собой идеальный диетический продукт, так как относятся к овощам с низким содержанием сахара — менее 2 граммов на 100 граммов продукта. B 100 г огурцов всего 14 ккал, а также большое количество полезных веществ.
"Огурцы примерно на 95-98% состоят из воды, поэтому отлично поддерживают водный баланс. Однако высокое содержание жидкости вовсе не делает их бесполезными. В них присутствуют клетчатка и пектин, которые улучшают моторику кишечника", - сказал Поляков.
По словам диетолога, из-за низкой калорийности огурцы подходят для легкого перекуса. Также он добавил, что они содержат витамин С, витамины группы В и антиоксиданты. При этом они имеют приятный вкус и не добавляют лишних калорий, резюмировал врач.