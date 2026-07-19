https://uz.sputniknews.ru/20260719/chem-tak-polezny-ogurtsy-59122445.html

Чем так полезны огурцы — ответ врача

Чем так полезны огурцы — ответ врача

Sputnik Узбекистан

Огурец — один из самых популярных в мире овощей. Сегодня представителя семейства тыквенных выращивают практически на всех континентах

2026-07-19T22:02+0500

2026-07-19T22:02+0500

2026-07-19T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

правильное питание

овощи

витамины

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/14/45278037_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2b0752d396410c438ee01a6ea294e788.jpg

Огурцы помогают восполнить жидкость в организме и наладить работу кишечника благодаря высокому содержанию воды и растительных волокон, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога, эндокринолога Антона Полякова.По его словам, огурцы представляют собой идеальный диетический продукт, так как относятся к овощам с низким содержанием сахара — менее 2 граммов на 100 граммов продукта. B 100 г огурцов всего 14 ккал, а также большое количество полезных веществ.По словам диетолога, из-за низкой калорийности огурцы подходят для легкого перекуса. Также он добавил, что они содержат витамин С, витамины группы В и антиоксиданты. При этом они имеют приятный вкус и не добавляют лишних калорий, резюмировал врач.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, здоровье, правильное питание, овощи, витамины