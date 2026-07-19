https://uz.sputniknews.ru/20260719/delegatsiya-uzbekistana-uchastvovala-v-soveschanii-ministrov-kultury-stran-shos-59130275.html
Делегация Узбекистана участвовала в совещании министров культуры стран ШОС
Делегация Узбекистана участвовала в совещании министров культуры стран ШОС
Sputnik Узбекистан
Предметом обсуждения стало развитие культурного сотрудничества в рамках ШОС, совместные проекты и проведение международных мероприятий
2026-07-19T14:30+0500
2026-07-19T14:30+0500
2026-07-19T14:30+0500
узбекистан
кыргызстан
совещание
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культура
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана участвовала в совещании министров культуры стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Sputnik Кыргызстан.Предметом обсуждения стало развитие культурного сотрудничества в рамках ШОС, совместные проекты и проведение международных мероприятий.Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Мирбек Мамбеталиев отметил, что культура на пространстве ШОС остается важнейшим духовным мостом, связывающим народы.Россия предложила создать к 2028 году специальную программу ШОС, посвященную юбилеям выдающихся деятелей культуры, заявил замминистра культуры РФ Сергей Першин на профильном совещании объединения в Чолпон-Ате.В программу могут войти международные литературные форумы и научные конференции, театральные постановки и кинопоказы, музейные и книжные выставки, литературные вечера, конкурсы переводов и исследовательские проекты.Глава российской делегации подчеркнул, что культура в ШОС — не дополнение к политическому и экономическому взаимодействию, а нравственная и историческая основа. Именно через культуру народы узнают друг друга, преодолевают стереотипы и формируют доверие, без которого невозможно устойчивое сотрудничество.РФ намерена последовательно работать над тем, чтобы культурное пространство ШОС становилось более открытым и насыщенным конкретными совместными проектами.Российская сторона также предложила в 2027 году начать подготовку согласованного плана мероприятий в честь юбилеев Льва Толстого и Чингиза Айтматова.Кыргызстан предложил объявить 2028 год в странах ШОС годом Чингиза Айтматова, участники совещания единогласно поддержали инициативу.Вопрос передадут на рассмотрение министрам иностранных дел стран ШОС.К 23-му заседанию министров культуры государств-членов ШОС приурочили концерты мастеров искусств и большой международный гала-концерт с участием творческих коллективов государств-членов ШОС.Напомним, что город Чолпон-Ата получил статус туристической и культурной столицы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на период 2025–2026 годов.
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узбекистан, кыргызстан, совещание, министр, культура, шос, страны
узбекистан, кыргызстан, совещание, министр, культура, шос, страны
Делегация Узбекистана участвовала в совещании министров культуры стран ШОС
Предметом обсуждения стало развитие культурного сотрудничества в рамках ШОС, совместные проекты и проведение международных мероприятий.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Делегация Узбекистана участвовала в совещании министров культуры стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщает
Sputnik Кыргызстан.
“В Чолпон-Ате проходит совещание министров культуры стран ШОС. В нем участвуют представители министерств Кыргызстана, России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Китая, Ирана, Беларуси и Индии”, — говорится в сообщении.
Предметом обсуждения стало развитие культурного сотрудничества в рамках ШОС, совместные проекты и проведение международных мероприятий.
Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Мирбек Мамбеталиев отметил, что культура на пространстве ШОС остается важнейшим духовным мостом, связывающим народы.
"В эпоху глобальной трансформации именно шанхайский дух, основанный на взаимном уважении и признании многообразия культур, служит надежным гарантом стабильности, доверия и мирного сосуществования в нашем макрорегионе", — сказал он.
Россия предложила создать к 2028 году специальную программу ШОС, посвященную юбилеям выдающихся деятелей культуры, заявил замминистра культуры РФ Сергей Першин на профильном совещании объединения в Чолпон-Ате.
В программу могут войти международные литературные форумы и научные конференции, театральные постановки и кинопоказы, музейные и книжные выставки, литературные вечера, конкурсы переводов и исследовательские проекты.
"Особую роль в этой работе могут сыграть национальные библиотеки, литературные музеи, университеты и переводческие школы государств-членов ШОС", — сказал Першин.
Глава российской делегации подчеркнул, что культура в ШОС — не дополнение к политическому и экономическому взаимодействию, а нравственная и историческая основа. Именно через культуру народы узнают друг друга, преодолевают стереотипы и формируют доверие, без которого невозможно устойчивое сотрудничество.
РФ намерена последовательно работать над тем, чтобы культурное пространство ШОС становилось более открытым и насыщенным конкретными совместными проектами.
Российская сторона также предложила в 2027 году начать подготовку согласованного плана мероприятий в честь юбилеев Льва Толстого и Чингиза Айтматова.
Кыргызстан предложил объявить 2028 год в странах ШОС годом Чингиза Айтматова, участники совещания единогласно поддержали инициативу.
Вопрос передадут на рассмотрение министрам иностранных дел стран ШОС.
К 23-му заседанию министров культуры государств-членов ШОС приурочили концерты мастеров искусств и большой международный гала-концерт с участием творческих коллективов государств-членов ШОС.
Напомним, что город Чолпон-Ата получил статус туристической и культурной столицы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на период 2025–2026 годов.