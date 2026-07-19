https://uz.sputniknews.ru/20260719/delegatsiya-uzbekistana-uchastvovala-v-soveschanii-ministrov-kultury-stran-shos-59130275.html

Делегация Узбекистана участвовала в совещании министров культуры стран ШОС

Делегация Узбекистана участвовала в совещании министров культуры стран ШОС

Sputnik Узбекистан

Предметом обсуждения стало развитие культурного сотрудничества в рамках ШОС, совместные проекты и проведение международных мероприятий

2026-07-19T14:30+0500

2026-07-19T14:30+0500

2026-07-19T14:30+0500

узбекистан

кыргызстан

совещание

министр

культура

шос

страны

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана участвовала в совещании министров культуры стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Sputnik Кыргызстан.Предметом обсуждения стало развитие культурного сотрудничества в рамках ШОС, совместные проекты и проведение международных мероприятий.Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Мирбек Мамбеталиев отметил, что культура на пространстве ШОС остается важнейшим духовным мостом, связывающим народы.Россия предложила создать к 2028 году специальную программу ШОС, посвященную юбилеям выдающихся деятелей культуры, заявил замминистра культуры РФ Сергей Першин на профильном совещании объединения в Чолпон-Ате.В программу могут войти международные литературные форумы и научные конференции, театральные постановки и кинопоказы, музейные и книжные выставки, литературные вечера, конкурсы переводов и исследовательские проекты.Глава российской делегации подчеркнул, что культура в ШОС — не дополнение к политическому и экономическому взаимодействию, а нравственная и историческая основа. Именно через культуру народы узнают друг друга, преодолевают стереотипы и формируют доверие, без которого невозможно устойчивое сотрудничество.РФ намерена последовательно работать над тем, чтобы культурное пространство ШОС становилось более открытым и насыщенным конкретными совместными проектами.Российская сторона также предложила в 2027 году начать подготовку согласованного плана мероприятий в честь юбилеев Льва Толстого и Чингиза Айтматова.Кыргызстан предложил объявить 2028 год в странах ШОС годом Чингиза Айтматова, участники совещания единогласно поддержали инициативу.Вопрос передадут на рассмотрение министрам иностранных дел стран ШОС.К 23-му заседанию министров культуры государств-членов ШОС приурочили концерты мастеров искусств и большой международный гала-концерт с участием творческих коллективов государств-членов ШОС.Напомним, что город Чолпон-Ата получил статус туристической и культурной столицы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на период 2025–2026 годов.

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