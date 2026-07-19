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https://uz.sputniknews.ru/20260719/samye-yarkie-foto-s-vystavki-retroavtomobiley-v-samarkande-59126412.html
Самые яркие фото с автофестиваля в Самарканде
Самые яркие фото с автофестиваля в Самарканде
Sputnik Узбекистан
В древнем городе организовали автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
2026-07-19T18:13+0500
2026-07-19T18:13+0500
фото
фотолента
узбекистан
самарканд
выставка
автомобили
фестиваль
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На фестиваль Samarkand Auto Fest 2026 съехались более 400 автомобилей самых разных моделей и годов выпуска. Среди участников фестиваля — гости из Таджикистана, Кыргызстана и других стран.На территории комплекса "Вечный город" (туристический центр Silk Road Samarkand) посетители могли увидеть винтажные модели — например, ГАЗ М-20 "Победа", ГАЗ-21, "Чайку" и другие знаковые машины разных лет.Наряду с выставкой современных и ретроавтомобилей, а также автомобильного тюнинга программа фестиваля включала дрифт-шоу с участием 80 автомобилей.Подробности — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
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фото, фотолента, узбекистан, самарканд, выставка, автомобили, фото, фестиваль
фото, фотолента, узбекистан, самарканд, выставка, автомобили, фото, фестиваль

Самые яркие фото с автофестиваля в Самарканде

18:13 19.07.2026
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В древнем городе организовали автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей.
На фестиваль Samarkand Auto Fest 2026 съехались более 400 автомобилей самых разных моделей и годов выпуска. Среди участников фестиваля — гости из Таджикистана, Кыргызстана и других стран.
На территории комплекса "Вечный город" (туристический центр Silk Road Samarkand) посетители могли увидеть винтажные модели — например, ГАЗ М-20 "Победа", ГАЗ-21, "Чайку" и другие знаковые машины разных лет.
Наряду с выставкой современных и ретроавтомобилей, а также автомобильного тюнинга программа фестиваля включала дрифт-шоу с участием 80 автомобилей.
Подробности — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
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