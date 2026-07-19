https://uz.sputniknews.ru/20260719/samye-yarkie-foto-s-vystavki-retroavtomobiley-v-samarkande-59126412.html

Самые яркие фото с автофестиваля в Самарканде

Самые яркие фото с автофестиваля в Самарканде

Sputnik Узбекистан

В древнем городе организовали автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей

2026-07-19T18:13+0500

2026-07-19T18:13+0500

2026-07-19T18:13+0500

фото

фотолента

узбекистан

самарканд

выставка

автомобили

фестиваль

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На фестиваль Samarkand Auto Fest 2026 съехались более 400 автомобилей самых разных моделей и годов выпуска. Среди участников фестиваля — гости из Таджикистана, Кыргызстана и других стран.На территории комплекса "Вечный город" (туристический центр Silk Road Samarkand) посетители могли увидеть винтажные модели — например, ГАЗ М-20 "Победа", ГАЗ-21, "Чайку" и другие знаковые машины разных лет.Наряду с выставкой современных и ретроавтомобилей, а также автомобильного тюнинга программа фестиваля включала дрифт-шоу с участием 80 автомобилей.Подробности — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.

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фото, фотолента, узбекистан, самарканд, выставка, автомобили, фото, фестиваль