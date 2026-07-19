Самые яркие фото с автофестиваля в Самарканде
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В древнем городе организовали автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей.
На фестиваль Samarkand Auto Fest 2026 съехались более 400 автомобилей самых разных моделей и годов выпуска. Среди участников фестиваля — гости из Таджикистана, Кыргызстана и других стран.
На территории комплекса "Вечный город" (туристический центр Silk Road Samarkand) посетители могли увидеть винтажные модели — например, ГАЗ М-20 "Победа", ГАЗ-21, "Чайку" и другие знаковые машины разных лет.
Наряду с выставкой современных и ретроавтомобилей, а также автомобильного тюнинга программа фестиваля включала дрифт-шоу с участием 80 автомобилей.
Подробности — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
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© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
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© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
3/10
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
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© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
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© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
6/10
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
7/10
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
8/10
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
9/10
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
10/10
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей